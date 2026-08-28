நேபாளம் வெள்ளப்பெருக்கு: மீட்கப்பட்ட 21 தமிழர்கள் விரைவில் இந்தியா வருகை
காத்மாண்டு: நேபாள பெரு வெள்ளத்தில் சிக்கி இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 469 ஆக உயர்ந்துள்ளதாகவும், காயமடைந்த 1,545 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நேபாள காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
திபெத்திய எல்லையில் ஏற்பட்ட பனிப்பாறை சரிவினால், போட்டே கோஷி மற்றும் திரிசூலி ஆகிய ஆற்றில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. எல்லையில் தொடங்கி, நேபாளின் மத்திய பகுதி வரை இடைவிடாமல் வேகமாக வந்த காற்றாற்று வெள்ளம் வழியில் உள்ள அனைத்தையும் அடித்து புரட்டிப்போட்டது. இதில் நுவாகோட், கோர்க்கா, தாடிங், தனஹுன், ரசுவா, சித்வான் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் கடுமையாக சேதமடைந்தன.
பெரும் மண் மற்றும் பாறை கழிவுகளுடன் அடித்து வரப்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி தற்போதைய நிலவரப்படி, 469 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், மாயமான ஆயிரக்காணவர்களை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. நேபாள் காவல்துறை வெளியிட்ட தகவலின்படி, சித்வான் மாவட்டத்தில் அதிகபடியாக 178 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக நேபாள் மேற்கு பகுதியில் இருந்து 110 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. காயமடைந்தவர்களின் ரசுவா மாவட்டத்தில் இருந்து 644 பேரும், நுவாகோட் மாவட்டத்தில் இருந்து 898 பேரும் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
நேபாளத்திற்கு இந்தியா உட்பட பல நாடுகளின் இருந்து சுற்றுலா வந்தவர்களின் நிலை என்னவென்று தெரியாத நிலை உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் கும்பகோணம் ஏஜென்சி மூலம் நேபாள கைலாஷ் யாத்திரை சென்ற 57 பேரில் 21 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ளவர்கள் மற்றும் சென்னையில் இருந்து சென்றவர்களின் நிலை என்ன என்று தற்போது வரை தெரியவில்லை.
தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையத்தின் (NDRRMA) தகவல்படி, நேற்று வரை 977 பேர் மாயமாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணியில் 4 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது.
வெளிநாட்டில் இருந்து சுற்றுலா வந்தவர்களை குறித்து அறிந்துகொள்ள நேபாள வெளியுறுவுத்துறையின் மூலம் அவசரக்கால கட்டுப்பாட்டு அறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
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21 தமிழர்கள் விரைவில் இந்தியா வருகை
தமிழ்நாட்டில் இருந்து நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக சுற்றுலா சென்ற 57 பேரில் 21 பேர் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக உள்ளதாக நேற்று தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்களை அனைவரும் தலைநகர் காத்மாண்டு வந்தடைந்தனர். அவர்களை நேபாள் நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் நவீன் ஸ்ரீவாஸ்தவா நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். அவர்கள் விரைவில் இந்தியா திரும்பவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.