தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: மீண்டும் மீறப்பட்ட மரபு - தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3-வது இடம்
Published : May 21, 2026 at 9:13 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 10:08 AM IST
- சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சரவை இன்னும் சற்று நேரத்தில் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. இதில், காங்கிரஸ் கட்சியின் ராஜேஷ் குமார் மற்றும் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் உள்ளிட்ட 23 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கவுள்ளனர். மேலும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய இரு கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் அமைச்சரவையில் பங்கேற்கவில்லை. அதே போல் அதிமுக கூட்டணியில் ஒரு பிரிவினரான சி.வி.சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பிற்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்படவில்லை.
நடைபெற்று முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருப்பினும் தனிப் பெரும்பான்மை இல்லாததால், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐ,.யு.எம்.எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சியமைத்திருக்கிறது.
கடந்த மே 10ஆம் தேதி ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நிலையில், அவரைத் தொடர்ந்து, தவெகவைச் சேர்ந்த என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் பிரபு, கீர்த்தனா வெங்கட்ரமணன் உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர். இவர்களுக்கு மே 16ஆம் தேதி துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டன.
LIVE FEED
முதலில் பாடப்பட்ட வந்தே மாதரம்
23 புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழா தொடங்குவதற்கு முன் பதவியேற்க உள்ளவர்களை ஆளுநருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தனித்தனியாக அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
விழா தொடங்கியதும் முதலில் வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது. பின்னர் தேசிய கீதமும், அடுத்ததாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும் பாடப்பட்டது. ஏற்கெனவே கடந்த 10-ந் தேதி விஜய் தலைமையிலான அரசு பதவியேற்ற போது, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட நிலையில், பெரும் சர்ச்சை எழுந்தது. இது தொடர்பாக தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து கூட்டணிக் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
இதனையடுத்து அன்றிரவு பதில் அளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, இது போன்ற நிகழ்வுகள் இனி நடைபெறாது என்று உறுதி அளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு 3 அமைச்சர்கள்
தவெக அமைச்சரவையில் நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு 3 அமைச்சர்கள் பதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்செங்கோடு தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அருண்ராஜ் ஏற்கெனவே மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக உள்ள நிலையில், இன்றைய அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் மேலும் 2 பேருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது குமாரபாளையத்தில் வெற்றி பெற்ற விஜயலெட்சுமி, ராசிபுரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கின்றனர்.
பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த 7 பேர் அமைச்சர்கள்
தவெக அமைச்சரவையில் பட்டியல் இனத்தவர்கள் 7 பேருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் விவரம் வருமாறு:
- பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (எழும்பூர்)
- தென்னரசு - ஸ்ரீபெரும்புதூர்
- லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் - ராசிபுரம்
- மதன் ராஜா - ஓட்டப்பிடாரம்
- காந்தி ராஜ் - அரக்கோணம்
- கமலி - அவிநாசி
- விஸ்வநாதன் (காங்கிரஸ்) - மேலூர்
விசிக தலைவர்கள் வருகை
அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் எம்பி மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னியரசு உள்ளிட்டோர் வருகை
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 2 பெண் அமைச்சர்கள்
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிவகாசியில் வெற்றி பெற்ற கீர்த்தனா ஏற்கெனவே அமைச்சராக உள்ளார். இந்த நிலையில் ராஜபாளையம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ஜெகதீஸ்வரி இன்று அமைச்சராக பதவியேற்கிறார். மேலும், 2 பெண் அமைச்சர்களை பெற்ற முதல் மாவட்டம் என்ற பெருமையையும் விருதுநகர் மாவட்டம் பெற்றது.
விருதுநகர், தூத்துக்குடி, கோவைக்கு தலா 2 அமைச்சர்கள்
விருதுநகர், கோவை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தலா 2 பேருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிவகாசியில் வெற்றி பெற்ற கீர்த்தனா ஏற்கெனவே அமைச்சராக உள்ளார். இந்த நிலையில் ராஜபாளையம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ஜெகதீஸ்வரி இன்று அமைச்சராக பதவியேற்கிறார். மேலும், 2 பெண் அமைச்சர்களை பெற்ற முதல் மாவட்டம் என்ற பெருமையையும் விருதுநகர் மாவட்டம் பெற்றது.
கோவை கிணத்துக்கடவு சட்டமன்ற உறுப்பினர் விக்னேஷ் மற்றும் கோவை வடக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத்குமார் ஆகியோர் இன்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்கின்றனர்.
இதே போல், தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கும் 2 அமைச்சர்கள் கிடைத்துள்ளனர். தூத்துக்குடியில் வெற்றி பெற்ற நடிகரும், முதலமைச்சர் விஜயின் நண்பருமான ஸ்ரீநாத், ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற மதன் ராஜா ஆகியோரும் அமைச்சர்களாக இன்று பதவியேற்கின்றனர்.
அமைச்சரவையில் 4 பெண்கள்
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அமைச்சரவையில், 4 பெண்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். சிவகாசி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற கீர்த்தனா ஏற்கெனவே அமைச்சரான நிலையில், அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் இன்று 3 பெண்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கமலி - அவிநாசி, சி. விஜயலெட்சுமி - குமாரபாளையம், ஜெகதீஸ்வரி - ராஜபாளையம் ஆகியோர் இன்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்கின்றனர்.
59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி அரசு
தமிழ்நாட்டில் 1967-ம் ஆண்டுக்குப் பின் மீண்டும் கூட்டணி அரசு அமைந்துள்ளது. இன்றைய அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த 2 பேருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் சார்பில் ராஜேஷ் குமார், பி.விஸ்வநாதன் ஆகியோர் அமைச்சர்களாக இன்று பதவியேற்கின்றனர்.
அமைச்சரவையில் இஸ்லாமியருக்கு வாய்ப்பு
தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் அறந்தாங்கி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற முஹமது பர்வேஸுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. கடந்த 10-ந் தேதி விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவை பதவியேற்ற போது இஸ்லாமியர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை. பின்னர் சட்டப் பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பேசிய மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, அமைச்சரவையில் இஸ்லாமியர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கேட்டுக் கொண்டார். இந்த நிலையில், தவெக சார்பில் அறந்தாங்கி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முஹமது பர்வேஸுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சரவையில் இரண்டு பிராமணர்கள்
தவெக அமைச்சரவையில் ஏற்கனவே மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் வெங்கட்ரமணன் உணவுத்துறை அமைச்சராக உள்ள நிலையில், தற்போது ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ரமேஷிற்கு அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழக அமைச்சரவையில் நீண்ட வருடங்களுக்குப் பின் இரண்டு பிராமணர்களுக்கு இடம்பிடித்துள்ளனர்.
அமைச்சரவையில் மதுரை தவெகவினருக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு!
மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில், 8-ல் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்ற நிலையில், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு மேலூரில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஸ்வநாதனுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரையில் 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வைத்த மாவட்ட செயலாளர்களாக உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஏமாற்றம்.
ஏற்கனவே திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்மல் குமார் மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெளியானது அமைச்சர்கள் பட்டியல்
- ஸ்ரீநாத் - தூத்துக்குடி
- கமலி - அவிநாசி
- சி. விஜயலெட்சுமி - குமாரபாளையம்
- ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார் - காஞ்சிபுரம்
- வினோத் - கும்பகோணம்
- ராஜீவ் - திருவாடானை
- ராஜ்குமார் - கடலூர்
- வி. காந்தி ராஜ் - அரக்கோணம்
- மதன் ராஜா - ஓட்டப்பிடாரம்
- ஜெகதீஸ்வரி - ராஜபாளையம்
- ராஜேஷ் குமார் - கிள்ளியூர் - காங்கிரஸ்
- எம். விஜய் பாலாஜி - ஈரோடு கிழக்கு
- லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் - ராசிபுரம் - முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் மகன்
- விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் - சேலம் தெற்கு
- ரமேஷ் - ஸ்ரீரங்கம்
- பி. விஸ்வநாதன் - மேலூர் - காங்கிரஸ்
- ஆர். குமார் - வேளச்சேரி
- தென்னரசு - ஸ்ரீபெரும்புதூர்
- வி. சம்பத் குமார் - கோவை வடக்கு
- முஹமது பர்வேஸ் - அறந்தாங்கி
- டி. சரத்குமார் - தாம்பரம்
- என். மரிய வில்சன் - ஆர்.கே.நகர்
- கே. விக்னேஷ் - கிணத்துக்கடவு