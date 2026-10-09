தாராபுரத்தில் அதிமுக, மதுராந்தகத்தில் தவெக முன்னிலை - இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை
Published : October 9, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 10:12 AM IST
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற, தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில், மதுராந்தகம் தனித் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல் வெற்றிப் பெற்றார். இவரை போன்றே தாராபுரம் தனித் தொகுதியில் அதிமுகவின் பி.சத்தியபாமா வெற்றி வாகை சூடினார்.
ஆனால், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான ஒரு சில வாரத்திலேயே இருவரும் தங்களது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இதனால் இவ்விரு தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.
அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில், ஆளும் தவெக சார்பில் மரகதம் குமரவேல் வேட்பாளராக போட்டியிட்டார். பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுக சார்பில் பரந்தாமன் களமிறக்கப்பட்டார். அதிமுக சார்பில் கணிதா சம்பத், சிபிஎம் சார்பில் சுகந்தி, நாதக சார்பில் ஜானகிராமன் ஆகியோர் களத்தில் இருந்தனர். இவர்கள் உட்பட மொத்தம் 27 வேட்பாளர்கள் மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிட்டனர்.
தாராபுரம் தொகுதியில், தவெக சார்பில் பி.சத்தியபாமா, திமுக சார்பில் எஸ்.சுகன்யா, அதிமுக சார்பில் கே.பானுமதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எம்.கார்த்திகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ப. லட்சுமணன் ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாக களத்தில் இருந்தனர். இத்தொகுதியில் மொத்தம் 14 சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் உள்பட மொத்தம் 22 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற, புதுச்சேரி சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில், அகில இந்திய என்.ஆர்.காங்கிரஸ் நிறுவன தலைவரும் தற்போதைய முதலமைச்சருமான என்.ரங்கசாமி, தட்டாஞ்சாவடி மற்றும் மங்கலம் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டு இடங்களிலுமே அமோக வெற்றி பெற்றார்.
இதனையடுத்து, அவர் மங்கலம் தொகுதியைத் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்.எல்.ஏ. பதவியை மே மாதம் ராஜினாமா செய்தார். அவரது ராஜினாமாவை தொடர்ந்து அந்த தொகுதி அதிகாரப்பூர்வமாக காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, இத்தொகுதிக்கும் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.
தமிழகத்தின் மதுராந்தம், தாராபுரம் மற்றும் புதுச்சேரியின் தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் வெளியாக உள்ளன.
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மதுராந்தகத்தில் தொடர் முன்னிலையில் தவெக
மதுராந்தகத்தில் இரண்டாவது சுற்றில் தவெக 4461 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறது. திமுக 2856 வாக்குகளும், அதிமுக 2458 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளன. நாதக, சிபிஎம் மற்றும் சுயேச்சை கட்சிகள் ஒரு வாக்கு கூட பெறவில்லை. அதேபோல், 3ஆம் சுற்றில் தவெக 2997 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. அதன்படி தவெக 11,859 வாக்குகள் பெற்றிருக்கிறது. அதிமுக 8862 வாக்குகள் பெற்றிருக்கிறது. அதிமுக 6759 வாக்குகள் பெற்றிருக்கின்றன.
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மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: 2வது சுற்று முடிவில் தவெக முன்னிலை #madurantakam | #byelection2026 | #madurantakambyelection2026 | #tvk | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/EaatUgDNBK— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
தாராபுரத்தில் நாம் தமிழர் பூத் ஏஜெண்ட்களை அனுமதிக்காததால் வாக்குவாதம்
திருப்பூர் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கை எல்.ஆர்.ஜி கல்லூரி வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் உள்ளே செல்கிற நாம் தமிழர் கட்சி பூத் ஏஜெண்ட்களை அனுமதிக்கவில்லை என கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர. வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் இட வசதியில்லை எனவும் சரியான வசதிகள் இல்லை எனவும் புகார் தெரிவித்தனர்.
தட்டாஞ்சாவடியில் என்.ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டம்
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தலின் முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த் முன்னிலை பெற்றதைத் தொடர்ந்து, வினோபா நகர் பகுதியில் அக்கட்சியினர் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினர்.
வினோபா நகர் பகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் பிரமுகர் இளம்பிறையன் தலைமையில் நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தில், லோக் ஜனசக்தி கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் உமாசுதன் உடனிருந்தார். அசோக் ஆனந்தின் ஆதரவாளர்களான பிச்சைவேலு, சிவராமன், மதிவதனன், விமல் கிருஷ்ணன், வசந்த் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தனர்.
தாராபுரத்தில் 2ஆம் சுற்றிலும் அதிமுக முன்னிலை
தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் இரண்டாம் சுற்றிலும் அதிமுக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தவெக 2347 வாக்குகளும், அதிமுக 2934 வாக்குகளும், திமுக 1997 வாக்குகளும், நாதக 352 வாக்குகளும், கம்யூனிஸ்ட் 37 வாக்குகளும் பெற்றுள்ள நிலையில், அதிமுக 587 வாக்குகள் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
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தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: 2வது சுற்று முடிவில் முன்னிலை வகிக்கும் அதிமுக #Dharapuram | #byelection2026 | #Dharapurambyelection | #TVK | #ADMK | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/jjXqcVosYY— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
மதுராந்தகத்தில் முதல் சுற்றில் தவெக 960 வாக்குகள் முன்னிலை
மதுராந்தகத்தில் முதல் சுற்றில் தவெக 3571 வாக்குகளும், திமுக 2611 வாக்குகளும், அதிமுக 2078 வாக்குகளும், சிபிஎம் 70 வாக்குகளும், நாதக 154 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளன. இதன்படி, முதல் சுற்று முடிவில் தவெக 960 வாக்குகள் முன்னிலை வகிக்கிறது.
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மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: முதல் சுற்றில் முன்னிலை வகிக்கும் தவெக #madurantakam | #byelection2026 | #madurantakambyelection2026 | #tvk | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/CY8BLzWzbM— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
தட்டாஞ்சாவடியில் முதல் சுற்றில் என்.ஆர் காங்கிரஸ் முன்னிலை
தட்டாஞ்சாவடியில் முதல் சுற்று முடிவில் என்.ஆர் காங்கிரஸ் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. என்.ஆர் காங்கிரஸின் அசோக் ஆனந்த் 3209 வாக்குகளும், திமுகவின் சேது செல்வம் 792 வாக்குகளும், காங்கிரஸின் விநாயகம் 1222 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.
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தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: முதல் சுற்றில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் முன்னிலை #Thattanchavady | #byelection2026 | #Thattanchavadyelection2026 | #tvk #ETVBharatTamilNadu https://t.co/7TsfFqxRLF— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
தாராபுரத்தில் தவெக பின்னடைவு
தாராபுரத்தில் தபால் வாக்குகள் மற்றும் முதல் சுற்றுவரை முன்னிலை வகித்து வந்த தவெக, அடுத்த சுற்றில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. இரண்டாம் சுற்று முடிவில் தவெகவின் சத்தியபாமா 2347 வாக்குகள் பெற்றுள்ள நிலையில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கே. பானுமதி 2934 வாக்குகள் பெற்று 587 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். திமுக 1997 வாக்குகளும், நாதக 352, கம்யூனிஸ்ட் 37 வாக்குகளும் பெற்றிருக்கின்றன.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி தபால் ஓட்டு எண்ணிக்கை
புதுச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்கான தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. அங்கு 106 வாக்குகள் பதிவான நிலையில் 63 வாக்குகளை பெற்று என்.ஆர்.காங்கிரஸ் முன்னிலை வகிக்கிறது. காங்கிரஸ் 26 வாக்குகளும், திமுக 8 வாக்குகளும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 3 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் 1 வாக்கும் பெற்றிருக்கின்றன.
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தட்டாஞ்சாவடி சட்டப் பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நேரலை #Thattanchavady | #byelection2026 | #Thattanchavadyelection2026 | #tvk #ETVBharatTamilNadu https://t.co/CUUWwSrjxL— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
தாராபுரத்திலும் தவெக முன்னிலை
தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. அதில், தவெக 81 வாக்குகளுடன் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. முறையே திமுக 80 வாக்குகளுடனும், அதிமுக 52, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2 வாக்குகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. நாம் தமிழர் கட்சிக்கு எந்த தபால் வாக்குகளும் பதிவாகவில்லை.
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தாராபுரம் சட்டப் பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நேரலை #dharapuram | #byelection2026 | #dharapuramelection2026 | #tvk #ETVBharatTamilNadu https://t.co/qfYeibmsdY— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
மதுராந்தகத்தில் தபால் வாக்குகளில் முந்தும் தவெக
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் மொத்தம் 931 பேருக்கு தபால் வாக்கு செலுத்தும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இதில் 480 பேர் மாற்றுத்திறனாளிகள், 451 பேர் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள். இதில் மொத்தம் 893 தபால் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. தற்போது இரண்டு மேஜைகளில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன. முதல் சுற்று நிலவரப்படி தவெக 43 வாக்குகள் பெற்று முன்னணிலையில் உள்ளது. திமுக 35 வாக்குகளும், அதிமுக 17 வாக்குகளும் பெற்றிருக்கின்றன.
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மதுராந்தகம் சட்டப் பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நேரலை #madurantakam | #byelection2026 | #madurantakamelection2026 | #tvk #ETVBharatTamilNadu https://t.co/duqTMAT375— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
மதுராந்தகம் ஸ்ட்ராங்க் ரூமில் செய்தியாளர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஆத்தூரில் உள்ள மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முன்னிலையில் ஸ்ட்ராங் ரூம் சீல் உடைக்கப்பட்டு, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வெளியே எடுக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து தபால் வாக்குகள் பிரிக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில் இன்று காலை வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்குள் சென்று நிகழ்வுகளைப் வீடியோ பதிவுசெய்ய முயன்ற செய்தியாளர்களுக்கு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்துள்ளனர். வீடியோ கேமரா வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே உள்ளே சென்று பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும், செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்ய அனுமதி இல்லை என்றும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து செய்தியாளர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ஆனாலும் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்ட காவல்துறையினர் செய்தியாளர்களை அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற செய்தியாளர்களுக்கு வீடியோ பதிவு செய்ய அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் அவர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர். இதனால் வாக்கு என்னும் மையத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
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மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம் #madurantakam | #byelection2026 | #madurantakamelection2026 | #tvk | #dmk | #admk | #ntk | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/itMzXeYO7L— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்
மதுராந்தகம், தாராபுரம் மற்றும் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை சரியாக காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.