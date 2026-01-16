ETV Bharat / state

Palamedu jallikattu Live: உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்னும் வராததால் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டில் தாமதம்!

காளையை அடக்கும் வீரர் (கோப்புப்படம்)
காளையை அடக்கும் வீரர் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 16, 2026 at 7:43 AM IST

|

Updated : January 16, 2026 at 7:57 AM IST

மதுரை மாவட்டம் பாலமேட்டில் நடைபெற உள்ள ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார். சிறந்த மாடுபிடி வீரர் மற்றும் காளைகளுக்கு கார் டிராக்டர் பைக் மற்றும் தங்க நாணயம் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது.

உலகப் புகழ் பெற்ற பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு இன்று காலை 7 மணியளவில் துவங்க உள்ள நிலையில், தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடி அசைத்து போட்டிகளை தொடங்கி வைக்கிறார். அமைச்சர் மூர்த்தி, சோழவந்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன், தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அரவிந்த் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொள்கின்றனர்.

LIVE FEED

7:54 AM, 16 Jan 2026 (IST)

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு தாமதம்

திமுக சார்பில் உதயநிதிக்கு வரவேற்பு அளிக்க பல்வேறு இடங்களில் இருந்து அரசு பேருந்துகள் மற்றும் ஆண்கள் மூலமாக ஆட்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர். இதனால், சாலையின் இருபக்கத்திலும் மக்கள் கருப்பு சிவப்பு பலூன் மற்றும் கொடிகளுடன் காத்திருக்கின்றனர். தற்போது வரை துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வராத காரணத்தால், பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு தாமதமாகிக் கொண்டிருக்கிறது.

7:34 AM, 16 Jan 2026 (IST)

பலத்த பாதுகாப்பு

மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம், சுகாதாரத்துறை, கால்நடைத்துறை, உள்ளாட்சித் துறை மற்றும் காவல்துறை ஆகியவை சார்பாக போதுமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. காவல்துறை சார்பாக ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

காயம்படும் வீரர்களை காப்பாற்றுவதற்காக 108 ஆம்புலன்ஸ்கள் 12, பைக் ஆம்புலன்ஸ்கள் 2, ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் 40 பேர் என தயார் நிலையில் உள்ளனர். வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்படும் பட்சத்தில் அவர்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டு போதிய முதலுதவிகள் அளிக்கப்பட்டு அருகில் உள்ள அரசு சிறப்பு முதலுதவி மையத்தில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மேலும் அங்கிருந்து மேல்சிகிச்சை தேவைப்படும்பட்சத்தில் அரசு ராஜாஜி மருத்துவக்கல்லூரிக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவர் என 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை மண்டல மேலாளர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார்.

7:33 AM, 16 Jan 2026 (IST)

பாலமேட்டில் கொட்டி கிடக்கும் பரிசுகள்

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு வீரர்கள் உறுதிமொழி ஏற்புடன் நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது. ஊர் கோவில் காளைகள் வாடிவாசல் இருந்து அவிழ்த்து விடப்படுகின்றன. பாலமேடு மஞ்சமலை ஆற்று திடலில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் மாடுபிடி வீரர்கள் மற்றும் காளைகளுக்கு நிசான் கார், டிராக்டர், மோட்டார் பைக் மற்றும் தங்க நாணயம் ஆகியவை பரிசாக வழங்கப்படுகின்றன.

அதேபோன்று ஒவ்வொரு சுற்றிலும் காளைகளைப் பிடிக்கும் வீரர்களுக்கும் பிடிபடாத காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பீரோ, கட்டில், பஞ்சு மெத்தை, சைக்கிள், அண்டா உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த போட்டியில் சுமார் ஆயிரம் காளைகளும் 800 மாடுபிடி வீரர்களும் களம் இறங்க உள்ளனர். 12 சுற்றுகள் வரை போட்டிகள் நடைபெறும்.

Last Updated : January 16, 2026 at 7:57 AM IST

