நல்லகண்ணு மறைவு: அரசியல் தலைவர்கள் புகழஞ்சலி
Published : February 25, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : February 25, 2026 at 4:59 PM IST
தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் முதுபெரும் தலைவரான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆர். நல்லகண்ணு வயது மூப்பு காரணமாக இன்று மதியம் காலமானார்.
உடல் நலக்குறைவு காரணமாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக தீவிர அரசியலில் இருந்து விலகி இருந்தார். இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக மூச்சு திணறல் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். மருத்துவர்கள் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்த நிலையில், இன்று சிகிச்சை பலனின்றி மறைந்தார். அவரது மறைவுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
நல்லகண்ணு மறைவு எதிரொலி: கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் அரைக்கம்பத்தில் பறக்கும் சிபிஎம் கொடி
நல்லக்கண்ணு மறைவையொட்டி சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில், கட்சி கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்க விடப்பட்டுள்ளது.
நல்லகண்ணு மறைவு வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது - ஆளுநர் ரவி
"முதுபெரும் அரசியல் தலைவர் திரு. இரா. நல்லகண்ணு அவர்களின் மறைவு மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது. எளிமை மற்றும் உறுதியான அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் பொது சேவைக்காக தனது வாழ்க்கையை அவர் அர்ப்பணித்தார். அவரது மறைவு ஆழமாக உணரப்படும் ஒரு வெற்றிடத்தை விட்டுள்ளது. அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ஆதரவாளர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி!" என ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நல்லகண்ணு மறைவு பேரிழப்பு: நயினார் நாகேந்திரன்
நல்லகண்ணு மறைவு தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் இருந்தாலும் அனைத்து மக்களிடமும் கட்சியினரிடமும் அனுசரித்து சென்றவர். அரசு நிதி வழங்கினாலும் அதனை கட்சிக்கே வழங்கி வந்தார். அவரது மறைவு மிகுந்த வருத்தமளிக்கிறது. பாஜக சார்பாக எங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்து கொள்கிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.
நல்லகண்ணு உடலுக்கு அரசு மரியாதை: தமிழக அரசின் அறிவிப்புக்கு முத்தரசன் நன்றி
மறைந்த நல்லகண்ணு உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை தரப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ள நிலையில், அதற்கு சிபிஐ மூத்த தலைவர் முத்தரசன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
தூய்மையின் அடையாளம் நல்லகண்ணு: திருமாவளவன்
நல்லகண்ணு மறைவு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது, அரசியலில் தூய்மையின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வந்தவரை தற்போது நாம் இழந்துள்ளோம். அவருக்கு மத்திய அரசு பாரத ரத்னா விருது அறிவிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
மக்களுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்த தலைவர் - சசிகலா இரங்கல்
இது தொடர்பாக சசிகலா வெளியிட்டுள்ள பதிவில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், பொதுவுடைமை சிந்தனையாளருமான அய்யா திரு.R நல்லகண்ணு அவர்கள் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தியறிந்து மிகவும் வருத்தமுற்றேன். சுதந்திர போராட்ட வீரரான அய்யா திரு.நல்லகண்ணு அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அடித்தட்டு மக்களின் நலனுக்காக உழைத்தவர். அய்யா நல்லகண்ணு அவர்கள் எளிமையான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு, தன்னலமின்றி,அனைவரிடத்திலும் சமமாக நட்பு பாராட்டக்கூடிய சிறந்த மனிதர்.
சுமார் 80ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, அரசியலில் தன்னை முழுவதுமாக அர்பணித்துக் கொண்டிருந்த போதும், சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவோ எந்த பதவியிலும் இருந்தது கிடையாது. ஆனால் மக்கள் மன்றத்தில், தமிழக மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் அவர்கள் வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்திடவும் அயராமல் தொண்டாற்றியவர். எளிமையின் சிகரமாக, நேர்மையின் இலக்கணமாக விளங்கிய அய்யா திரு.நல்லகண்ணு அவர்களை இழந்து வாடும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும், நண்பர்களுக்கும், அவர் சார்ந்த இயக்கத்தின் தோழர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்னாரது ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற எல்லாம் வல்ல ஆண்டவனை வேண்டுகிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.
நல்லகண்ணு மறைவுக்கு விஜய் இரங்கல்
நல்லகண்ணு மறைவு தொடர்பாக விஜய் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "சுதந்திரப் போராட்ட வீரர், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர், விவசாயிகளுக்காகவும் மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் தம் வாழ்நாளின் பெரும் பகுதியைச் செலவிட்ட போராளி, தோழர் அய்யா இரா.நல்லகண்ணு அவர்கள் காலமான செய்தியறிந்து மன வேதனை அடைந்தேன். அவரது இழப்பு, இந்த நாட்டிற்கும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத் தோழர்களுக்கும் ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரைப் பிரிந்து வாடும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மறைந்த தோழர், அய்யா இரா. நல்லகண்ணு அவர்களின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றேன்" என பதிவிட்டுள்ளார்.