திருப்பரங்குன்றத்தில் என்ன நடக்கிறது? - ஆட்சியருக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் போட்ட உத்தரவு
Published : November 24, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 12:18 PM IST
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவையொட்டி, இன்று மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள சர்ச்சைக்குரிய மலை மீது தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது. இந்த ஆண்டு மட்டும் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்திருக்கிறது. இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக பல்வேறு அமைப்புகள் ஆதரவாகவும், எதிராகவும் திரள வாய்ப்புள்ளதாக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், மதுரை மாநகரம் மற்றும் மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளிலும் இருதரப்பினரும் அதிக அளவில் திரண்டு போராட்டங்களில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளதாக காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர். இதனையடுத்து திருப்பரங்குன்றத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனால் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதியை பாதுகாக்கும் வகையில் மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் BNSS சட்டப்பிரிவு 163-ன் கீழ் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 23-ஆம் தேதி இரவு 9 மணி முதல் நவம்பர் 25-ஆம் தேதி காலை 10 மணி வரை இந்தத் தடை உத்தரவு அமலில் இருக்கும் என்றும், முன்னதாகத் திரும்பப் பெறப்படாவிட்டால், குறிப்பிட்ட காலம் வரை இந்த உத்தரவு தொடரும் எனவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதியைச் சுற்றிலும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
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கார்த்திகை தேரோட்டம் - அலைமோதும் பக்தர்கள் கூட்டம்
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் இன்று அதிகாலையே கார்த்திகை தேரோட்டம் நடைபெற்றது. காலை 10 மணியளவில் தேர் நிலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. தேரோட்டம் முடிந்த நிலையில் பக்தர்கள் மலையைச் சுற்றி கிரி வலம் வந்த வண்ணம் உள்ளனர். இதன் காரணமாக அங்கு பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
சீராய்வு மனு இன்று விசாரிக்க வாய்ப்பில்லை
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பில் நேற்று முன்தினம் (நவ. 22) சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், அந்த மனுவுக்கு இதுவரை வழக்கு எண் வழங்கப்படவில்லை. உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதிகள் விடுமுறையில் இருந்ததால், மனு நேற்று விசாரணைக்கு வரவில்லை. சீராய்வு மனுவை அவசரமாக விசாரிக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதியிடம் தமிழக அரசு முறையிட்டிருந்தால், மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்க வாய்ப்பிருந்தது.
ஆனால், தமிழக அரசு தரப்பில் அத்தகைய முறையீடு எதுவும் செய்யப்படவில்லை. குருநானக் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு இன்று உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சீராய்வு மனு இன்றும் விசாரணைக்கு வர வாய்ப்பில்லை. கார்த்திகை தீபத் திருவிழா முடிந்த பிறகே விசாரணைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது.
ஆட்சியர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உத்தரவு
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் அமர்வில் வழக்கறிஞர்கள் முறையீடு செய்துள்ளனர். அதில், மாவட்ட ஆட்சியரின் 144 தடை உத்தரவு சட்டவிரோதமானது எனவும், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக உள்ளது எனவும், எனவே மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரின் 144 தடை உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த வழக்குடன், திருப்பரங்குன்றம் தொடர்பான மற்ற அனைத்து வழக்குகளும் பிற்பகல் 12:30 மணிக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்படும் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வு தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆஜராகி வேண்டுமெனவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால் திருப்பரங்குன்றத்தில் ஆய்வில் ஈடுபட்டிருந்த ஆட்சியர் உடனடியாக அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
மதுரை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரால் உத்தரவிடப்பட்டுள்ள 144 தடை உத்தரவிலிருந்து மதம் மற்றும் ஆன்மிகம் சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் பக்தர்கள் திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்குள் சென்று வழிபடுவதற்கு எந்தவித தடையும் இல்லை. ஆனாலும், பிற அரசியல் சார்ந்த நடவடிக்கைகள், ஊர்வலங்கள், பேரணிகள், கூட்டங்கள் ஆகியவற்றுக்கு தடை இருக்கிற காரணத்தால், காவல்துறை கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறது. மேலும் திருப்பரங்குன்றத்திற்குள் நுழையும் அனைத்து வாகனங்களும் கடுமையான சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா மலைக்குச் செல்லும் பாதை மற்றும் விளக்கு ஏற்றப்பட உள்ள பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
நயினார் நாகேந்திரன் வீட்டு சிறையில் வைப்பு
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றிட தமிழகம் முழுவதுமிருந்து இந்து முன்னணி மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் திரண்டு செல்ல முடிவு செய்திருந்தனர். அதேபோல் நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களிலும் இந்து முன்னணி மற்றும் பா.ஜனதா கட்சியினர் திருப்பரங்குன்றம் செல்ல ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி முடிவு செய்திருந்தனர்.
அதன்படி, நெல்லையிலுள்ள இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் பலரை தொடர்பு கொண்ட போலீசார், அவர்கள் தற்போதுள்ள இடம், பயணத் திட்டம் குறித்து நேற்று மாலையிலிருந்து கேள்விகள் எழுப்பி விசாரணை நடத்தி விவரங்களை சேகரித்தனர். தொடர்ந்து, நெல்லை சரகத்திற்கு உட்பட்ட நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி மற்றும் குமரி மாவட்டங்களில் இந்து முன்னணி மற்றும் பா.ஜனதா நிர்வாகிகள் என மொத்தம் 750 பேர் முன்கூட்டியே நேற்றே அடையாளம் காணப்பட்டனர். குறிப்பாக, பாளையங்கோட்டை பகுதியிலுள்ள பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இல்லத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு, அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறாத வகையில் வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.