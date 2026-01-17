ETV Bharat / state

Alanganallur Jallikattu: ‘முடிஞ்சா புடிச்சுப் பாரு...’ களத்தில் சீறும் காளைகள்!

Published : January 17, 2026 at 7:25 AM IST

மதுரை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரம், பாலமேடு மற்றும் அலங்காநல்லூரில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் உலகப்புகழ் பெற்றவை. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நேற்று முன்தினம் அவனியாபுரத்திலும், நேற்று பாலமேட்டிலும் அமர்களமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், இன்று (ஜன.17) அலங்காநல்லூரில் தொடங்கியுள்ளது.

நேற்று பாலமேட்டிற்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்த நிலையில், இன்றைய போட்டியை காண முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வருகிறார். மேலும், வெளிநாட்டவர்கள், திரை பிரபலங்கள் என பலரும் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டை காண வரவுள்ளனர். இதனால், அலங்காநல்லூர் பகுதியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

8:14 AM, 17 Jan 2026 (IST)

இறுதி சுற்றுக்கு 5 வீரர்கள் தேர்வு

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் முதல் சுற்று முடிவடைந்தது. இதில், 105 காளைகள் களமிறக்கப்பட்ட நிலையில், 16 காளைகள் மட்டுமே பிடிபட்டன. மேலும், இறுதிச்சுற்றுக்கு 5 வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

முதல் சுற்றில் தகுதி பெற்றவர்கள்

அகத்தியன், கருவனூர் (11) - பிடித்த காளைகள் 3

கோகுல்ராஜ், கள்ளந்திரி (41) - பிடித்த காளைகள் 2

அஜித், அலங்காநல்லூர் (39) - பிடித்த காளைகள் 2

பிரசாத், மதுரை (3) - பிடித்த காளைகள் 2

சூர்யா, வாடிப்பட்டி (10) - பிடித்த காளைகள் 2

7:42 AM, 17 Jan 2026 (IST)

முதல் பரிசாக காத்திருக்கும் கார்

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் கோயில்களில் காளைகள் முதலில் அவிழ்த்து விடப்பட்டதை தொடர்ந்து, வாடிவாசலில் மற்ற காளைகள் அவிழ்த்துவிடப்பட்டு வருகிறது. ஆயிரக்கணக்கான காளைகளும் நூற்றுக்கணக்கான மாடுபிடி வீரர்களும் இன்றைய போட்டியில் பங்கேற்கின்றனர். 10 - 12 சுற்றுகள் வரை போட்டிகள் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சுற்றிலும் முதன்மை பெறும் வீரர்கள், இறுதிச்சுற்றுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சார்பாக கார் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. முறையே, இரண்டாவது சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு பைக்கும், மூன்றாவது சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு எலெக்ட்ரிக் பைக்கும் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. அதே போன்று களத்தில் சிறந்து விளையாடும் மாட்டின் உரிமையாளருக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார்பாக டிராக்டர் வழங்கப்படுகிறது. முறையே, இரண்டாவது சிறந்த காளைக்கு மோட்டார் பைக்கும், மூன்றாவது சிறந்த காளைக்கு எலெக்ட்ரிக் பைக்கும் வழங்கப்படுகிறது.

