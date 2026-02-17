தூத்துக்குடியில் ரூ. 5200 கோடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம் - இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
Published : February 17, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : February 17, 2026 at 10:12 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் 'இடைக்கால பட்ஜெட் 2026' தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை மாநில நிதித் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பிப்ரவரி–மார்ச் மாதத்தில் மாநில பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். சட்டப் பேரவைக்கு இந்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் இன்று இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தேர்தல் முடிந்து ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்கும் அரசு முழு பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும்.
இந்த 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டப் பேரவைக் கூட்டத் தொடர் கடந்த மாதம் (ஜனவரி 20 ஆம் தேதி) ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. ஆனால் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு பிறகு தேசிய கீதம் பாடப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையை புறக்கணித்து விட்டு வெளியேறினார். ஆனாலும், சபாநாயகர் அப்பாவு வாசித்த ஆளுநர் தமிழ் உரை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து 22 ஆம் தேதி முதல் 24ம் தேதி வரை ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதமும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலுரையும் இடம் பெற்றது. அத்துடன் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்தது.
இந்த நிலையில் நடப்பு 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக தமிழக சட்டப் பேரவை இன்று (செவ்வாய்கிழமை) மீண்டும் கூடியது. காலை 9.30 மணிக்கு தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.
இடைக்கால பட்ஜெட்டில் மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி துறைக்கு ரூ. 18,091 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்தார்.
மேலும், வனவிலங்குகளை பாதுகாக்க 6 புதிய வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.
தொழில் முதலீடு ஊக்குவிப்பு துறைக்கு 4882 கோடி நிதி உதவி ஒதுக்கீடு
தூத்துக்குடியில் ரூ. 5200 கோடி மதிப்பில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கப்படும்
எரிசக்தி துறை - ரூ. 18,091 கோடி
நீர்வளத் துறை - ரூ. 10,076 கோடி
குறு,சிறு,நடுத்தர தொழில் நிறுவன துறை - ரூ. 1,943 கோடி
தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை - ரூ. 219 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவிப்பு
11.11 சதவீதம் என்ற இரட்டை இலக்க பொருளாதார வளர்ச்சியை பெற்று நாட்டிலேயே 2-வது இடத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளது. மகப்பேறு நிதி உதவி திட்டத்திற்கு ரூ. 4000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் 25,500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் - தங்கம் தென்னரசு
41 புதிய தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள் அமைக்க ரூ. 291 கோடி ஒதுக்கீடு
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை - ரூ. 22,090 கோடி
சென்னை மாநகரின் சுற்றுக்குழாய் திட்டம் - ரூ. 3,000 கோடி
தொழிலாளர் நலத்துறை - ரூ. 1,996 கோடி
நதிக்கரை மேம்பாட்டு திட்டம் - ரூ. 374 கோடி
பள்ளிக் கல்வித் துறை - ரூ. 48,534 கோடி ஒதுக்கீடு
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை - ரூ. 1,471 கோடி ஒதுக்கீடு
அயலகத் தமிழர்களுக்கு தமிழ் கற்பிக்கும் பணி - ரூ.10 கோடி ஒதுக்கீடு
உயர் கல்வித்துறை - ரூ. 8,505 கோடி
சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை - ரூ.17,088 கோடி
ஊரக வளர்ச்சி துறை - ரூ. 28,687 கோடி
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை - ரூ. 718 கோடி
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை - ரூ. 28,827 கோடி
அனைத்து சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் - ரூ. 5,463 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவிப்பு
தமிழகத்தில் 19 இடங்களில் தோழி விடுதிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 3,632 மாற்றுத்திறனாளிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது - தங்கம் தென்னரசு
அன்புக்கரங்கள் திட்டத்தின் மூலமாக 10,000 மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலனுக்காக 1,471 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு. பெண் ஒதுவார்களை நியமித்தது தமிழ்நாடு அரசின் சாதனையாகும். நாட்டில் பெண் தொழிலாளர்களில் 41% தமிழகத்தில் உள்ளனர் - தங்கம் தென்னரசு
காலை உணவு திட்டத்தால் குழந்தைகளின் வருகை, கற்றல் திறன் அதிகரித்துள்ளது. காலை உணவு திட்டத்திற்காக கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 1884 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது. முதியோர்களுக்காக 25 இடங்களில் அன்புச் சோலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தாயுமானவர் திட்டம் மூலம் 27.40 லட்சம் பேர் பயணடைந்துள்ளனர் - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
தமிழ்நாட்டில் புதிய அருங்காட்சியகங்கள் 285 கோடி செலவில் அமைக்கப்படவுள்ளன. பொருளாதார சிக்கலை தவிர்க்க இலங்கைக்கு 197 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மகளிர் விடியல் பயணத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் மாதந்தோறும் ரூ.888 சேமிக்கிறார் - தங்கம் தென்னரசு
தமிழ்நாட்டின் திட்டங்களை பல மாநிலங்கள் பின்பற்றி வருகின்றன. நாட்டின் 2-வது பொருளாதார மாநிலமாக தமிழகம் வளர்ந்துள்ளது. 1 கோடியே 31 லட்சம் மகளிருக்கு உரிமை தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஏப்ரல் மாதம் வரை 3 ஆயிரம் உடன் கோடைக்கால சிறப்பு தொகை 2 ஆயிரம் மகளிர் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட போது தமிழகமே இன்ப அதிர்ச்சியில் திளைத்தது - தங்கம் தென்னரசு
தந்தை பெரியாரின் நூல்கள் 21 மொழிகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தமிழர் பெருமையை பறைசாற்றும் வகையில் பல்வேறு அருங்காட்சியங்களை அமைத்துள்ளோம். திருக்குறளை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அங்கீகாரம் பெற்ற அனைத்து மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன - தங்கம் தென்னரசு
மத்திய அரசின் மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையை மீறியும் தமிழ்நாடு அரசு வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. தமிழ் மொழியை பாதுகாக்கும் அரசாக திமுக அரசு உள்ளது. மகளிர் சுய உதவி குழுவிற்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. அம்பேத்கர் படைப்புகளை எளிய தமிழில் மொழிபெயர்த்து இதுவரை 27 நூல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலை மாநில பாடலாக அறிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு - தங்கம் தென்னரசு
வெளிநாட்டு முதலீடுகள் ஈர்த்துள்ளோம். அதோடு மட்டுமல்லாமல் சிறு குறு தொழில்களை வளர்த்துள்ளோம். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளோம். கருணாநிதி, அண்ணாவின் தொலைநோக்கு பார்வையால் தான் இன்று பல்வேறு துறைகளில் தமிழ்நாடு பெரும் வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது - தங்கம் தென்னரசு
வறுமையை ஒழிக்கும் போரை தொடங்கியுள்ளோம் - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
தமிழ்நாட்டில் வறுமையை ஒழிக்கும் போரை தொடங்கியுள்ளோம். 4 வழிச் சாலை, மேம்பாலங்கள் என்ற வளர்ச்சிப் பாதையில் தமிழ் நிலப்பரப்பு முன்னேறி வருகிறது என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார். கடைக்கோடி தமிழரும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் பங்கு பெறும் சூழல் உருவாகியுள்ளது என்றும், நமது அரசின் திட்டங்களை பிற மாநில அரசுகளும் பின்பற்றத் தொடங்கியுள்ளன என்றும் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பட்ஜெட் உரையில் குறிப்பிட்டார்.