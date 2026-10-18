நள்ளிரவில் சென்னையை புரட்டிப்போட்ட கனமழை - தற்போதைய நிலை என்ன?
Published : October 18, 2026 at 9:37 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 12:09 PM IST
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமானது முதல் கனமழை வரை பெய்தது. மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த மழையால், முக்கியச் சாலைகள் மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது. இதையடுத்து, சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் இரவு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
சென்னையில் பெய்து வரும் கனமழையால் வேளச்சேரி, ஆலந்தூர், நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதுடன், சில இடங்களில் வீடுகளுக்குள்ளும் மழைநீர் புகுந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
சென்னை வேளச்சேரி ஏஜிஎஸ் காலனி பகுதியில் உள்ள பல்வேறு சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். இதையடுத்து, மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அப்பகுதியில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
LIVE FEED
சென்னையில் திடீர் மழை ஏன்? - வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
நேற்று (அக்டோபர் 17) இரவு, சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தீவிரமான மற்றும் பரவலான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டது. சில இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் பதிவானது.
வட தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசப் பகுதிகளில் நிலவிய மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக இந்த மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டது. இச்சுழற்சி கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 4.5 கி.மீ. முதல் 5.8 கி.மீ. உயரம் வரை நிலவியது. இந்த மேலடுக்கு சுழற்சி, வட கடலோரத் தமிழகம் பகுதியில் காற்றுகள் ஒன்றிணைவதையும் (Wind Convergence), ஈரப்பதம் அதிக அளவில் கொண்டு செல்லப்படுவதையும் ஊக்குவித்தது.
இதன் காரணமாக, வளிமண்டலத்தில் நிலவிய சாதகமான சூழ்நிலைகள், குமுலோநிம்பஸ் (Cumulonimbus) உள்ளிட்ட ஆழமான வெப்பச்சலன மேகங்கள் உருவாகவும் தீவிரமடையவும் வழிவகுத்தன. இதன் விளைவாக, இரவு நேரத்தில் சென்னை மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தீவிரமான மற்றும் பரவலான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டது.
மேக வெடிப்பு (Cloudburst) அளவுகோல் மற்றும் மழைப்பொழிவு நிகழ்வின் மதிப்பீடு
இந்தியாவில், ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பில், பொதுவாக சுமார் 20–30 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில், ஒரு மணி நேரத்தில் 100 மி.மீ. அல்லது அதற்கு மேல் மழை பெய்வது மரபுவழியாக மேக வெடிப்பு (Cloudburst) என வரையறுக்கப்படுகிறது. இத்தகைய தீவிர மழைப்பொழிவு பொதுவாக ஆழமான வெப்பச்சலன மேகங்களுடன் தொடர்புடையது. இது குறுகிய நேரத்தில் அதிக அளவு மழைநீர் நிலப்பரப்பில் வழிந்தோடுதல், நீர் தேங்குதல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
நிலவிய வானிலைச் சூழ்நிலைகள் மற்றும் பதிவான மழைப்பொழிவின் தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பார்க்கும்போது, சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்த மழையானது, தனிப்பட்ட ஒரு சிறிய பகுதியில் மட்டும் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பு நிகழ்வைக் காட்டிலும், மேலடுக்கு சுழற்சியுடன் தொடர்புடைய ஒழுங்கமைந்த மற்றும் பரவலான வெப்பச்சலன மேகச் செயல்பாட்டின் விளைவாக ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD), இப்பகுதியில் நிலவும் வானிலைச் சூழ்நிலைகளையும் மழைப்பொழிவு பதிவுகளையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. பொதுமக்கள், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றுவதுடன், நீர் தேங்குதல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
முழங்கால் அளவுக்கு தேங்கியுள்ள தண்ணீர்
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு சென்னையில் பெய்த கனமழையால், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சட்டமன்றத் தொகுதியான பெரம்பூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. பெரம்பூர் பிரதான சாலை, ஜீவா நகர், கணேசபுரம், வியாசர்பாடி, கன்னிகாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகளில் முழங்கால் அளவுக்குத் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
பெரம்பூர் மற்றும் வியாசர்பாடி பகுதிகளில் பல்வேறு சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால், பொதுமக்கள் நடந்து செல்வதற்கும் வாகனங்களில் பயணிப்பதற்கும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பேருந்து நிறுத்தங்களைச் சுற்றி மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால், பயணிகள் பேருந்து நிறுத்தத்துக்குச் செல்ல முடியாமல் சாலையில் தண்ணீரில் நின்றபடி பேருந்துகளில் ஏற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மழைநீர் தேங்கியுள்ள சாலைகளில் மாநகரப் பேருந்துகள் செல்லும்போது, தண்ணீர் இருபுறங்களிலும் பீய்ச்சியடிப்பதால் பாதசாரிகளும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும், தண்ணீர் தேங்கியுள்ள சாலைகளில் வாகனங்கள் மெதுவாகச் செல்ல வேண்டியிருப்பதால் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது. எனவே, மழைநீரை வெளியேற்றும் பணிகளில் மாநகராட்சி ஊழியர்களை அதிகளவில் ஈடுபடுத்தி, தேங்கியுள்ள தண்ணீரை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ககன் தீப் சிங் பேடி ஆய்வு
கனமழையால் சென்னை உள்ள பல்வேறு பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன் தீப் சிங் பேடி, ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தினை ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் மையப்படுத்தப்பட்ட சமையல் கூடம், அங்காளம்மன் கோயில் தெருவில் மழை நீர் அகற்றும் பணிகள், கணேசபுரம் சுரங்கப்பாதையில் மழை நீர் அகற்றும் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றினைப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
விமான சேவைகள் பாதிப்பு
சென்னையில் விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த மழையால், சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. முக்கியமாக, நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை சென்னையில் வந்து தரையிறங்க வேண்டிய பத்துக்கும் மேற்பட்ட உள்நாட்டு விமானங்கள் நீண்ட நேரம் தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்தபடி இருந்தன.
சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய மதுரை, கொச்சி, மும்பை, பெங்களூர், புனே, டெல்லி மற்றும் சர்வதேச விமானங்கள் சிங்கப்பூர், கோலாலம்பூர், இலங்கை, பிராங்க்பார்ட், அபுதாபி உள்ளிட்ட விமானங்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரத்தில் இருந்து இரண்டு மணி நேரம் வரை தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன. மழையால், 20-க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகள் பாதிப்புக்குள்ளாகின.
அதேபோல், விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியில் வந்து வாகனங்களில் ஏறவந்த பயணிகளும் தண்ணீரில் தத்தளித்தபடி வாகனங்களில் ஏறி செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால், பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
சென்னையில் முகாமிட்ட NDRF குழு
சென்னையில் இன்றும் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இந்நிலையில், வடகிழக்குப் பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மாநகரப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மழை வெள்ளப் பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டு மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 980 தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் 83 தீயணைப்பு வாகனங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் (NDRF) ஒரு மீட்புக் குழுவும் சென்னையில் முகாமிட்டுள்ளது.
சென்னையில் மேக வெடிப்பா?
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் அவரது எக்ஸ் (Twitter) பக்கத்தில், “சென்னையில் நேற்று நிகழ்ந்தது மேகவெடிப்பு (cloudburst) தானா, இல்லையா? என்பதை நான் ஏற்கனவே பதிவிட்ட மணிநேர வாரியான மழைப்பொழிவுத் தரவுகளையும், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD) வரையறையையும் பார்த்து முடிவு செய்துகொள்ளுங்கள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
புழல், பூண்டி ஏரிகளின் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
சென்னையில் விடிய விடியப் பெய்த கனமழையால், குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளான புழல் ஏரிக்கு நீர்வரத்து 1,400 கன அடியாகவும், பூண்டி ஏரிக்கு நீர்வரத்து 1000 கன அடியாகவும் அதிகரித்துள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் 8 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை
10 மணி நிலவரப்படி, சென்னை, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவள்ளூர், திருப்பத்தூர், வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
மழை பாதிப்புகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டறிகிறார்
சென்னை மாநகராட்சியின் ரிப்பன் மாளிகையில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு ஆய்வு செய்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினருக்கு தேவையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார். தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு கடந்த 2 மாதங்களாக நீர்நிலைகளை தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தற்போது மணலி, எண்ணூர், பாரிமுனை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதி கனமழை பதிவாகியுள்ளது.
மழை பாதிப்புகளைக் கண்காணிக்க கட்டுப்பாட்டு அறை தயார் நிலையில் உள்ளது. பொதுமக்கள் தங்களது புகார்களை 1913 என்ற எண்ணில் தெரிவிக்கலாம். மழையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்காக 6 முகாம்களில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மழை பாதிப்புகள் குறித்து முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒருமுறை கேட்டறிந்து வருகிறார். சென்னை மாநகராட்சியின் 15 மண்டலங்களிலும் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்” என்றார்.
ஒரே இரவில் 35.8 செ.மீ கொட்டித் தீர்த்த கனமழை
சென்னையில் பெய்த கனமழையைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன், “சென்னை பெருநகரப் பகுதியில் குறிப்பாக வடசென்னையில் உள்ள திருவொற்றியூர், மணலி, சாத்தான்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், மத்திய சென்னையில் பிராட்வே, பிரகாசம் சாலை, என்.எஸ்.சி. போஸ் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்துள்ளது.
ஒரே இரவில் 35.8 செ.மீ அளவுக்கு மழை பதிவாகியுள்ளது. பொதுவாக வடகிழக்குப் பருவமழைக் காலத்தில் சராசரியாக 70 செ.மீ. அளவுக்கு மழை கிடைக்கும் நிலையில், ஒரே இரவில் இவ்வளவு அதிக மழை பெய்திருப்பது வழக்கமான மழை நிகழ்வாகக் கருத முடியாது.
2026-ல் நிலவும் எல் நினோ சூழல் காரணமாக வடகிழக்குப் பருவமழையில் பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என வல்லுநர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) உள்ளிட்ட வானிலை அமைப்புகளின் கணிப்புகளின்படி, அக்டோபர் 17 முதல் 21ஆம் தேதி வரை மழை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், இவ்வளவு அதிக அளவில் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கவில்லை. தற்போதைய மழையைத் தீவிர வானிலை நிகழ்வாகவே கருத வேண்டும்.
தீவிர வானிலைச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, மோசமான நிலை ஏற்பட்டாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மாநகராட்சி சார்பில் முழுவீச்சில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 15,000 களப்பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மூத்த அதிகாரிகள், கூடுதல் ஆணையர்கள், இணை ஆணையர்கள் மற்றும் துணை ஆணையர்கள் களத்தில் நேரடியாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அமைச்சர்களும் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி, பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பணிகளின் முன்னேற்றம், எந்தெந்த பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது, பொதுமக்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கும் தகவல்கள் ஆகியவற்றைக் கண்காணித்து வருகிறார். அந்தத் தகவல்களின் அடிப்படையில் தேவையான இடங்களுக்கு மீட்புக் குழுக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனுப்பப்படுகின்றனர்.