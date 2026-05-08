விஜய் ஆட்சி அமைப்பதில் 4-வது நாளாக நீடிக்கும் இழுபறி - விசிக, கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ஆதரவு அறிவிப்பு எப்போது?

பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகரை நேற்று சந்தித்த தவெக தலைவர் விஜய் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 8, 2026 at 9:17 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து 4 நாட்களாகியும், புதிய ஆட்சி அமைவதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் கடந்த 4-ந் தேதி எண்ணிப்பட்டன.

வாக்கு எண்ணிக்கையில் பெரும் திருப்பமாக, முதன் முறையாக தேர்தல் களம் கண்ட நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து சாதனை படைத்தது. ஆளும் கட்சியான திமுக 59 தொகுதிகளிலும், எதிர்க்கட்சியான அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன. பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவுக் கரம் நீட்டியது காங்கிரஸ். அந்த கட்சிக்கு தேர்தலில் 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது.

ஆட்சி அமைக்க 118 உறுப்பினர்கள் தேவை என்ற நிலையில், 113 பேரின் ஆதரவுடன் பொறுப்பு ஆளுநரிடம் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியது தவெக. இது தொடர்பாக அக் கட்சியின் தலைவர் விஜய் தலைமையிலான குழுவினர் பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை நேற்று முன் தினமும், 2-வது முறையாக நேற்றும் சந்தித்தனர்.

அப்போது, ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை இல்லை என தவெக தலைவர் விஜய்யிடம், பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகர் நேற்று தெரிவித்தார். இதனையடுத்து, விசிக மற்றும் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற தவெக தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் இன்று தங்களது முடிவை அறிவிக்கவுள்ளனர். இதனால் தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் தொடர்ந்து பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

