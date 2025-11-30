டிட்வா புயல் விளைவாக காரைக்காலில் 19.1 செ.மீ., மழைப்பதிவு

ETV Bharat / state

சென்னை: தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வட இலங்கை கடற்பகுதிகள் மற்றும் தமிழக கடற்பகுதிகளில் நிலவிவந்த 'டிட்வா' புயலானது வடதிசையில் நகர்ந்து, இன்று அதிகாலை நிலவரப்படி வேதாரண்யத்துக்கு கிழக்கு-வடகிழக்கே 100 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் , காரைக்காலுக்கு கிழக்கே 80 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு தெற்கு-தென்கிழக்கே 160 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், சென்னைக்கு தெற்கே 250 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டிருந்தது.

இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடதமிழகம் - புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளுக்கு இணையாக வடதிசையில் நகரக்கூடும். அப்படி நகரும்போது, வடதமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகளிலிருந்து குறைந்தபட்ச தூரமாக, இன்று (நவ.30) அதிகாலை 50 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், இன்று மாலை 25 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலவக்கூடும்.

டிட்வா புயல் காரணமாக திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் புயல் காரணமாக வங்கக் கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 70-80 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 90 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும். நாளை முதல் (டிச.1) மழை படிப்படியாகக் குறையக் கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

டிட்வா புயல் காரணமாக காரைக்காலில் கொட்டித்தீர்த்த மழை

டிட்வா புயல் காரணமாக காரைக்காலில் 19.1 செமீ மழையும் , மயிலாடுதுறையில் 14.5 செமீ மழையும் , நாகையில் 11.3 செமீ மழையும் கொட்டித் தீர்த்துள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதேபோன்று திருவாரூரில் 10.8 செமீ மழையும் , கடலூரில் 9.6 செமீ மழையும், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறையில் 6.3 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளதாகவும் தகவல்.

