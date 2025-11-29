'டிட்வா' புயலால் திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடல் சீற்றம் - தற்போதைய நிலவரம் என்ன?
சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ‘டிட்வா’ புயல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. புயலானது சென்னை, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திர கடலோர பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், நாளை (நவ.30) கரையை கடக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
டிட்வா புயலால் தற்போது இலங்கை முழுவதும் அதி கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், புயல் தமிழகம் நோக்கி நகர்ந்து வருவதால் இங்கும் மழை அளவு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, இந்த புயல் காரணமாக செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை தவிர, 14 மாவட்டங்ளுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிபேட்டை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், நாகை, அரியலூர், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புயல் காரணமாக, தூத்துக்குடியில் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதே போல் சென்னையிலும் 54 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒரு சில மாவட்டங்களில் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி உள்ளிட்ட ஒருசில பகுதிகளில் உள்ள பல்கலைக்கழக தேர்வுகளும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
LIVE FEED
திருச்செந்தூரில் 2-வது நாளாக கடல் சீற்றம்
டிட்வா புயல் காரணமாக நேற்று காலை முதல் திருச்செந்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பரவலாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் திருச்செந்தூரில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுகிறது. ஆனால் அதனை பொருட்படுத்தாமல் கோயிலுக்கு வருகை தந்த பக்தர்கள், கடலில் ஆனந்தமாக புனித நீராடி வருகின்றனர். அவர்களை பாதுகாப்பாகவும், ஆழமான பகுதிக்குள் சென்று நீராட வேண்டாம் என்று பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர்.
மேலும் கோயில் முன்புள்ள நாழிக்கிணறு பகுதியில் இருந்து அய்யா கோவில் வரையிலும் சுமார் 500 மீட்டர் நீளத்திற்கு இரண்டாவது நாளாக கடல் சுமார் 100 அடி உள்வாங்கி காணப்படுகிறது. இதனால் பச்சை நிற பாசி படிந்த பாறைகள் வெளியே தெரிகின்றன. அதன் மேல் நின்று அச்சமில்லாமல் பக்தர்கள் புகைப்படம் வீடியோ எடுத்து வருகின்றனர்.
தொடர் மழை - தூத்துக்குடியில் தவிக்கும் மக்கள்
தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கே வி கே சாமி நகர் பகுதியில் சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை மழை நீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மழை நீருடன் கழிவு நீரும் கலந்து தேங்கி வருவதால் துர்நாற்றம் வீச தொடங்கியுள்ளது. இதனால் டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோய்த்தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், மேற்கு காமராஜ் நகர் பகுதியில் சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை மழை நீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் அத்யாவசிய தேவைக்குக் கூட வெளியே வர முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
செம்பரம்பாக்கத்தில் இருந்து 1200 கனஅடி தண்ணீர் திறப்பு
திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் உள்ள நீர்நிலைகளில் இருந்து உபரி நிர் வெளியேற்றம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பூண்டி நீர் தேக்கத்தில் இருந்து
2500 கன அடியும், புழல் ஏரியில் இருந்து 1000 கன அடியும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து 1200 கன அடியும் நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
24 அடி கொள்ளளவு கொண்ட செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தற்போது 21.72 அடி நீர் இருப்பு உள்ளது. ஏரிக்கு நீர்வரத்து விநாடிக்கு 100 கன அடியாக உள்ளது.
ஏரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கன மழை பெய்தால் ஏரிக்கு நீர் வரத்து அதிகரிக்கும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஏரியிலிருந்து விநாடிக்கு 1200 கன அடி உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. இந்த உபரி நீரானது செம்பரம்பாக்கம் கால்வாய் வழியாக பயணித்து அடையாறு கால்வாயில் கலக்கும். அந்த வகையில் கரையோரம் உள்ள குன்றத்தூர், காவனூர், சிறுகளத்தூர், வழித்திலி மேடு, திருநீர்மலை உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து கரையோரம் குளிப்பது, துணி துவைப்பது, செல்ஃபி எடுப்பது, ரீல்ஸ் எடுப்பது போன்ற செயல்களில் யாரும் ஈடுபடக் கூடாது என மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 2500 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களின் ஒன்றான சத்தியமூர்த்தி சாகர் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பாக திருவள்ளுர் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்னணுவியல் கழக நிர்வாக இயக்குநர் கார்த்திகேயன் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பிரதாப் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
டிட்வா புயலால் தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வரும் நிலையில், முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தலின்படி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், டெல்டா உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுவினரும் தயார் நிலையில் உள்ளர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாநில அவசர கால கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து தேவையான அறிவுறுத்தலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் மக்கள் தங்குவதற்கு தேவையான முகாம்களும், அங்கு உணவு, மருந்து உள்ளிட்ட அத்யாவசிய தேவைகள் அனைத்தும் தயார் நிலையில் உள்ளன என்றும் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
மணிக்கு 8 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் தமிழகத்தை நோக்கி வரும் டிட்வா புயல்
சென்னைக்கு தெற்கே 400 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு தெற்கு தென் கிழக்கே 300 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், காரைக்காலுக்கு தெற்கு தென்கிழக்கு 190 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் டிட்வா புயல் மையம் கொண்டுள்ளது.
இலங்கை கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்க கடலில் நிலவிய டிட்வா புயல் கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் மணிக்கு 8 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நவம்பர் 29 ஆம் தேதி 530 மணி மணி அளவில் தென்மேற்கு வங்க கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய வடக்கு இலங்கை மீது மையம் கொண்டுள்ளது.
யாழ்ப்பாணத்திற்கு கிழக்கு-தென்கிழக்கில் சுமார் 80 கிமீ, திருகோணமலைக்கு வடக்கு-வடமேற்கில் 110 கிமீ தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது.
டிட்வா புயலானது தொடர்ந்து வடக்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து நவம்பர் 30 ஆம் தேதி அதிகாலை வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் அருகிலுள்ள தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடலை வந்தடையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.