விழாக்கோலம் பூண்டது கரூர் - இன்னும் சில மணி நேரத்தில் வருகிறார் முதலமைச்சர் விஜய்
Published : July 10, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 10:53 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், கரூரில் அரசு மற்றும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக இன்று கரூர் செல்கிறார்.
சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு செல்லும் அவர், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக கரூர் செல்கிறார். கரூரின் முக்கிய பகுதிகளான திருகாம்பலியூர் பைபாஸ், பழைய பேருந்து நிலையம், ரவுண்டானா, உழவர் சந்தை மற்றும் காங்கேயம் சாலை வழியாக சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு முதலமைச்சரின் ரோடு ஷோ நிகழ்வும் இன்று நடைபெறவுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27 அன்று கரூரில் நடைபெற்ற தவெக மாநாட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறுகிறார். மேலும், தகுதியுடைய 32 நபர்களுக்குக் கருணை அடிப்படையில் அரசுத் துறைகளில் பணி நியமன ஆணைகளையும் அவர் வழங்குகிறார்.
கரூர்-சேலம் பைபாஸ் சாலையில் உள்ள வெண்ணெய்மலை அட்லஸ் கலையரங்க மைதானத்தில் சுமார் 5,000க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றுகிறார்.
தாந்தோணிமலையில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் பல்வேறு துறைகளின் கீழ் பயனாளிகளுக்குப் பலகோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறார்.
கிருஷ்ணராயபுரம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட வானவாசி ஊராட்சியில், சுமார் ரூ.1,700 கோடி மதிப்பீட்டில் அமையவுள்ள தனியார் தோல் சாரா காலணி தயாரிப்பு தொழிற்சாலைக்கு முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 13,500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி கரூர் மற்றும் அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்து 6,500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பொதுக்கூட்ட மைதானம் மற்றும் முதலமைச்சர் செல்லும் வழிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் தீவிர மோப்ப நாய் சோதனைகளும் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
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உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் விசாரணை தொடக்கம்
கரூர் செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களை சேர்ந்த 32 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்க உள்ளார். அதனை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு மீதான விசாரணை தற்போது தொடங்கியுள்ளது. அப்போது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசுப் பணிகள் வழங்குவதில் என்ன தவறு? அவர்களுக்கு பொருளாதார உதவிகள் தேவை தானே? என்றும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். ஆனால், பணி நியமனம் வழங்குவது சாட்சிகளை கலைக்கும் வாய்ப்பாக அமையும் என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதிட்டப்பட்டது.
சாலையின் இருபுறங்களிலும் குவிந்த பொதுமக்கள்
திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து காரில் முதலமைச்சர் விஜய் செல்லும் நிலையில், அவரைப் பார்ப்பதற்காக சாலையின் இரு புறங்களிலும் பொதுமக்கள் கூடியுள்ளனர். அவர்கள் முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்த்து கைகளை அசைத்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்து வருகின்றனர்.
திருச்சி சென்றடைந்தார் முதலமைச்சர் விஜய்
சென்னையில் இருந்து தனி விமானத்தில் புறப்பட்ட முதலமைச்சர் விஜய், திருச்சி சென்றடைந்தார். அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக அவர் கரூர் புறப்பட்டார்.
முதலமைச்சர் வருகையால் களைகட்டிய கரூர்
முதலமைச்சர் விஜய்யின்வருகையை முன்னிட்டு கரூர் களைகட்டியுள்ளது. அங்கு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் கரூர்-சேலம் புறவழிச்சாலையில் உள்ள வெண்ணெய்மலை அட்லஸ் கலையரங்க மைதானத்தில் சுமார் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றுகிறார். இதற்காக பார்வையாளர்களுக்கு க்யூஆர் கோடுடன் அனுமதி அட்டை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பகுதியில் இப்போதே பார்வையாளர்கள் குவியத் தொடங்கியுள்ளனர்.
தனி விமானத்தில் திருச்சி புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் விஜய்
சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த முதலமைச்சர் விஜய், தனி விமானத்தில் திருச்சி புறப்பட்டார்.
சென்னை இல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் விஜய்
கரூரில் இன்று நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக, சென்னையில் உள்ள இல்லத்தில் இருந்து விமான நிலையம் புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் விஜய். திருச்சி வரை தனி விமானத்தில் செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், பின்னர் அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக கரூர் செல்கிறார்.