மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் இன்று இடைத்தேர்தல் - தீர்ப்பெழுதப் போகும் மக்கள்
Published : October 6, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 8:09 AM IST
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக வேட்பாளர்கள் தங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை அடுத்த சில நாட்களில் ராஜினாமா செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, இன்று (அக். 6) இரண்டு தனித் தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடக்கிறது. இதில் ஆளும் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாதக, கம்யூனிஸ்ட்டு என ஐந்து முனைப்போட்டி நிலவுகிறது.
இன்று நடைபெறும் வாக்குப்பதிவில் பதிவாகும் வாக்குகள் அனைத்தும் வரும் அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு, அன்றைய தினமே தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
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செய்தியாளர்களுக்கு மிரட்டல்; வாக்குச்சாவடியில் பரபரப்பு
மதுராந்தகம் தொகுதிக்குட்பட்ட பழமந்தூர் பகுதியில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் செய்தியாளர்கள் செய்தி சேகரிக்கச் சென்றனர். அப்போது அப்பகுதியை சேர்ந்த திமுக கிளைச் செயலாளர் எனக் கூறிக்கொண்ட ஒருவர் செய்தியாளர்களை வாக்குச்சாவடி மையத்திற்குள் வரக்கூடாது எனக் கூறி வெளியே செல்லுமாறு கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார்.
மேலும் செய்தியாளர்கள் ஆளுங்கட்சிக்குச் சாதகமாகவே செய்திகளை வெளியிடுவார்கள் என்றும், தங்களை மதிப்பதில்லை என்றும் கூறி அவர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட அவர், செய்தியாளர்களை அடிக்கும் தொனியில் மிரட்டியுள்ளார். “உங்களால் என்ன செய்ய முடியும்? நீங்கள் வெளியே செல்லுங்கள், உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தகுதி இருக்கிறது? நான் திமுக கிளைச் செயலாளர். என்னை ஒன்றும் உங்களால் செய்ய முடியாது” எனக் கூறியுள்ளார். இதனால் வாக்குச்சாவடி மையம் அமைந்திருந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து அவரை வாக்குச்சாவடி மையத்திலிருந்து வெளியே அப்புறப்படுத்தினர்.
வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகள் மற்றும் புதுவையில் உள்ள தட்டஞ்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. காலையிலேயே பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களிக்க வருகை தருகின்றனர்.
மாதிரி வாக்குப்பதிவு
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் தனி சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற உள்ள நிலையில், மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வேட்பாளர் முகவர்கள் முன்னிலையில் மாதிரி வாக்குப்பதிவு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
அதேபோல, திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் 5-மூக்கு சந்திப்பில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் கட்சியின் நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் மாதிரி வாக்கு நடைபெற்று வருகிறது.