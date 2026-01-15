ETV Bharat / state

Jallikattu live: சீறிப்பாயும் காளைகளுடன் மல்லுக்கட்டும் மாடுபுடி வீரர்கள்!

jallikattu
ஜல்லிக்கட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 15, 2026 at 9:04 AM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 10:19 AM IST

Choose ETV Bharat

மதுரை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக பல ஊர்களில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ள ஜல்லிக்கட்டு காளைகள், களத்தில் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை, ஜல்லிக்கட்டு இல்லாமல் களைக்கட்டாது. அந்த வகையில், பொங்கல் பண்டிகையின் முதல் நாளான இன்று, மதுரை அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் சாலையில் உள்ள பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் அருகே உள்ள மைதானத்தில் நடக்கும் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அமைச்சர்கள் மூர்த்தி, பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆகியோர் போட்டியை தொடங்கி வைத்தனர்.

இதில் மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல், திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து 1,000-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றுள்ளன. ஒரு மணிநேரத்தில் 80 - 90 காளைகள் வரை வாடிவாசல் வழியாக அவிழ்த்து விடப்பட்டு வருகிறது.

LIVE FEED

10:14 AM, 15 Jan 2026 (IST)

ஒரே சுற்றில் 10 மாடுகள்

ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் ஒரே சுற்றில் 10 மாடுகள் பிடித்து அவனியாபுரத்தை சேர்ந்த கார்த்திக் முன்னிலையில் உள்ளார்.

10:04 AM, 15 Jan 2026 (IST)

ஜல்லிக்கட்டை ரசித்து பார்க்கும் நடிகர் வேல ராமமூர்த்தி!

அவனியாபுரம் வாடிவாசல் முன்பாக உள்ள தனது வீட்டின் மாடியில் இருந்து ஜல்லிக்கட்டை ரசிக்கும் நடிகர் வேல ராமமூர்த்தி.

9:47 AM, 15 Jan 2026 (IST)

சோழவந்தானை சேர்ந்த வீரர் முன்னிலை

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டின் 2-ம் சுற்று முடிவின்படி, சோழவந்தானை சேர்ந்த பிரகாஷ் என்பவர் 7 காளைகளை அடக்கி முன்னிலையில் உள்ளார்.

9:45 AM, 15 Jan 2026 (IST)

2ஆம் சுற்று முடிவு

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டின் 2-ம் சுற்று முடிவின்படி,

  • களம் சென்ற மொத்த மாடுகள் - 200
  • பிடிபட்ட மொத்த மாடுகள் - 34

வீரர்கள் முன்னிலை நிலவரம்:

  1. பிரகாஷ் (சோழவந்தான்) (58) - 7 காளைகள்
  2. விக்னேஷ் (சாப்டூர்) (77) - 3 காளைகள்
  3. முத்துப்பாண்டி (பேரையூர்) (86) - 3 காளைகள்

9:27 AM, 15 Jan 2026 (IST)

மாடு முட்டியதில் வீரர்கள் காயம்

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டின் போது மதுரை தத்தனேரி பகுதியை சேர்ந்த மாடுபிடி வீரர் சூர்யாவை மாடு முட்டியதில், மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதேபோல, விருதுநகர் மாவட்டம் மாடு பிடி வீரர் ஹரி விக்னேஷ் மாடு முட்டியதில் மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் காயமடைந்த வீரர்கள் ஆம்புலன்ஸில் செல்லும் காட்சி
அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் காயமடைந்த வீரர்கள் ஆம்புலன்ஸில் செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

9:18 AM, 15 Jan 2026 (IST)

வீர தமிழச்சி மாடு வெற்றி

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் களமிறங்கிய வீர தமிழச்சி மாடு சீறிக் கொண்டு பாய்ந்தது. அப்போது மாட்டின் திமிலை பிடித்து அடக்க முயன்ற வீரரை திமிரியடித்துக் கொண்டு வீர தமிழச்சியின் காளை வெற்றி பெற்றது.

9:08 AM, 15 Jan 2026 (IST)

முதல் சுற்று முடிவு

முதல் சுற்று முடிவில் 100 காளைகள் களமிறங்கிய நிலையில், 11 மாடுகள் மட்டுமே பிடிபட்டது. மேலும், இந்த சுற்றில் 11 வீரர்கள் தலா ஒரு மாடு மட்டுமே பிடித்துள்ளதால், யாரும் அடுத்த சுற்றுக்கு தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

8:53 AM, 15 Jan 2026 (IST)

பரிசுகளை தட்டி செல்லும் மாடுபிடி வீரர்கள்

பரிசுகள்

ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் தலா 50 வீரர்கள் களமிறங்குவர். காளைகளும், மாடுபிடி வீரர்களும் மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்கு பிறகே களத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கும், காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் கார், இருசக்கர வாகனங்கள், பீரோ, கட்டில், தங்க நாணயம், வெள்ளி பொருட்கள் என பல பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், இந்த வருடம் முதல் பரிசாக டிராக்டர் வழங்கப்பட உள்ளது.

8:52 AM, 15 Jan 2026 (IST)

பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

வாடிவாசலில் இருந்து உறுமிக்கொண்டு ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் களத்தில் பாய்ந்து, மாடுபிடி வீரர்களை மிரள வைத்து வருகின்றனர். மாடுபிடி வீரர்களும் துணிச்சலுடன் காளைகளை தழுவி வருகின்றனர். போட்டியை காண ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் குவிந்துள்ளதால் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படடுள்ளனர்.

Last Updated : January 15, 2026 at 10:19 AM IST

TAGGED:

AVANIYAPURAM JALLIKATTU 2026
JALLIKATTU 2026
AVANIYAPURAM JALLIKATTU LIVE
அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு
AVANIYAPURAM JALLIKATTU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.