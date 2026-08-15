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சுதந்திர தினம் 2026: பொதுவாழ்வில் சமரசம் இருக்கக் கூடாது - விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் உரை

கொடியேற்றினார் முதலமைச்சர் விஜய்
கொடியேற்றினார் முதலமைச்சர் விஜய் (SS DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 7:43 AM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 10:26 AM IST

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இந்திய நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசியக் கொடி ஏற்றுகிறார்.

தமிழ்நாட்டில், சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டை கொத்தளத்தில் அரசு சார்பில் நடைபெறுகிற சுதந்திர தின விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் தேசியக்கொடி ஏற்றுகிறார். தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு விஜய் பங்கேற்கிற முதல் சுதந்திர தின விழா இதுவாகும்.

இந்நிகழ்ச்சிக்காக காலை 8 மணியளவில் தனது நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து புறப்படுகிறார் விஜய். மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உழைப்பாளர் சிலை அருகேயிருந்து காவல்துறையின் மோட்டார் சைக்கிள் அணிவகுப்புடன் அவர் கோட்டைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார். அங்கு தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் அவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கிறார். மரபுப்படி ராணுவ தலைமையக படைத் தலைவர், அதிகாரிகளை முதலமைச்சருக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தபிறகு, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதை முதலமைச்சருக்கு வழங்கப்படுகிறது.

பின்னர் திறந்த ஜீப்பில் ஏறிச்சென்று காவல்துறை அணிவகுப்பை பார்வையிடுகிறார். இதன் தொடர்ச்சியாக காலை 8.30 மணியளவில் கோட்டை கொத்தளத்திலுள்ள கொடி கம்பத்தில் தேசியக்கோடியை ஏற்றி வைத்து சுதந்திர தின உரையாற்றுகிறார். தொடர்ந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். பிறகு, மிகச்சிறந்த சேவை புரிந்தோருக்கு விருதுகளை முதலமைச்சர் வழங்குகிறார். இந்த ஆண்டு தகைசால் தமிழர் விருது காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ம.கிருஷ்ணசாமிக்கும், கல்பனா சாவ்லா விருது கோவையை சேர்ந்த நவ்ஷீன் பானு சந்துக்கும், அப்துல்கலாம் விருது டாக்டர் வி. மோகனுக்கும் வழங்கப்படுகிறது.

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10:07 AM, 15 Aug 2026 (IST)

வீரர்கள் மற்றும் தியாகிகளுக்கான ஓய்வூதியங்கள் உயர்வு

சுதந்திர தினத்தன்று முதலமைச்சர் விஜய், சில நிதியுதவி மற்றும் ஓய்வூதியங்களை உயர்த்தி அறிவித்தார்.

அதில்,

1. முன்னாள் படைவீரரின் 2வது மகள் திருமண நிதியுதவி ரூ.25,000 இருந்து ரூ.50,000 ஆக உயர்வு

2. மாற்றுதிறன் கொண்ட முன்னாள் படைவீரர்கள் மாதாந்திர நிதியுதவி ரூ. 5000லிருந்து ரூ.7000ஆக உயர்வு

3. மாநில அரசால் வழங்கப்படுகிற விடுதலை போராட்ட வீரர்களுக்கான மாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.23,000 ஆக உயர்வு

4. தியாகிகளின் கும்பங்களுக்கு ஓய்வூதியம் ரூ. 12,500 ஆக உயர்வு

5. வீரபாண்டி கட்டபொம்மன், வஉசி, முத்துராமலிங்கம், மருது சகோதரர்கள் வழித்தோன்றல் மாதந்திர சிறப்பு ஓய்வூதியம் ரூ. 11,500 ஆக உயர்வு

என அறிவித்துள்ளார்.

10:01 AM, 15 Aug 2026 (IST)

விருதுகள் வழங்கி கௌரவிப்பு

முதல்வரின் பேச்சைத் தொடர்ந்து விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

தகைசால் தமிழர் விருது எம். கிருஷ்ணசாமிக்கும், டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல்கலாம் விருது டாக்டர் வி. மோகனுக்கும், துணிவு மற்றும் சாகசச் செயலுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது நௌஷீன் பானு சந்திற்கும் வழங்கப்பட்டன.

முதலமைச்சரின் நல்லாளுமை விருது, லட்சுமி பவ்யா தண்ணீர், எஸ். சதீஷ் பிரபு, மருத்துவர் எம். கீதாஞ்சலி ஆகியோருக்கும், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறந்த சேவை புரிந்தோருக்கான விருதுகளில், சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியர் விருது ச. தினேஷ் குமார், சிறந்த மருத்துவர் ப. திருநாவுக்கரசு, சிறந்த நிறுவனம் சிருஷ்டி பவுண்டேஷன், சிறந்த சமூகப் பணியாளர் பா மணிமாறன், அதிகளவில் பணியமர்த்திய சிறந்த நிறுவனம் எம்.சி.எம் கார்மெண்ட்ஸ்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சிறந்த மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியாக மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கு விருது வழங்கப்பட்டது.

சமூக நலத்திற்கான மற்றும் சிறந்த சேவைகளுக்காக சிறப்பாக தொண்டாற்றியவர்கள் பிரிவில், மகளிர் நலனுக்காக பணியாற்றிய சிறந்த தொண்டு நிறுவனம் அட்சயம் டிரஸ்ட், மகளிர் நலனுக்காக பணியாற்றிய சிறந்த சமூக சேவகர் இ. ராதா ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டது.

சிறந்த உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான முதலமைச்சர் விருது பிரிவில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் முதல் பரிசு 6வது மண்டலத்துக்கும், 2ஆம் பரிசு 2வது மண்டலத்துக்கும், சிறந்த மாநகராட்சியில் முதல் பரிசு கோவைக்கும், 2ஆம் பரிசு தஞ்சைக்கும், சிறந்த நகராட்சியில் முதல் பரிசு தேனி போடிநாயக்கனூருக்கும், 2ஆம் பரிசு திருவண்ணாமலை ஆரணிக்கும், 3ஆம் பரிசு விழுப்புரம் மாவட்டம் விழுப்புரம் நகராட்சிக்கும், சிறந்த பேரூராட்சியில் முதல் பரிசு தஞ்சை திருவிடைமருதூருக்கும், 2ஆம் பரிசு கன்னியாகுமரி கருங்கல்லுக்கும், 3ஆம் பரிசு கோவை செட்டிப்பாளையத்துக்கும் வழங்கப்பட்டது.

9:17 AM, 15 Aug 2026 (IST)

ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றினார் விஜய்

முதலில் தமிழில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் பேசினார். அதில், சாதி, மதம் பாகுபாடுகளை உடைத்து, பணத்தை ஒதுக்கிவிட்டு சமூக நீதி, மக்களை முன்னிறுத்திய அரசாங்கத்தை உருவாக்க ஆதரவளித்திருக்கிறீர்கள். ஊழல் அற்ற அரசாங்கத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்தோடு நாங்கள் உழைத்து வருகிறோம். மக்கள் அனைவரும் எந்த விதத்திலும் ஊழலை பொறுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்றார்.

9:02 AM, 15 Aug 2026 (IST)

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்... - சுந்திர தின பேருரையில் முதல்வர் விஜய்

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் என தொடங்கி சுதந்திர தின விழாவில் பேருரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய். “நம்மை அடிமையாக வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தாலே மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படும். அனைவரும் ஒன்றாக யோசித்து ஒன்றாக சேருவார்கள். அவ்வாறு ஒன்று சேரும் இடத்தில்தான் சாதி ஒழியும், மதம் ஒழியும், மொழி இனம் ஆகிய அனைத்தும் உடைந்து நொறுங்கும். இதுதான் உண்மையான சுதந்திரம்.

தமிழ்நாட்டை லஞ்சம் ஊழலில் இருந்து காப்பாற்றுவதே மிகப்பெரிய சுதந்திரம் தான். 80வது சுதந்திர தின நாளில் நாட்டின் தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைத்து இன்று இந்த விழாவில் என்னை பேச வைத்திருக்கும் தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்.

பொதுவாழ்வில் சமரசம் இருக்கக்கூடாது. மக்கள் பணிதான் முக்கியமானது. அதை நோக்கி தான் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த நோக்கில் மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை, மத்திய அரசின் நிர்வாகரீதியான ஒத்துழைப்போடு செயல்படுத்த இருக்கிறோம்.

தமிழ்நாடு, கொள்கைகள் என்று வந்துவிட்டால் மாநிலங்களுக்கு எதிரான கொள்கை முடிவுகளை தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு எப்போதும் எதிர்க்கும். இதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் கிடையாது.

இதற்கு முன்னால் கொண்டு வந்த அம்மா உணவகம் போன்ற திட்டங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. பெரியார் பிறந்த நாளன்று ‘காலை உணவு திட்டம்’ விரிவாக்கம் செய்யப்படவுள்ளது.

அனைவரும் ஓட்டு போட்டு, உங்கள் அண்ணனை, தம்பியை, பிள்ளையை, ஜெயிக்க வைத்து முதலமைச்சராக விட்டீர்கள். அதனால் நம் கடமை எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று யாரும் ஒதுங்கிப் போய் விடாதீர்கள். இனிமேல் தான் நீங்கள் எங்களுடன் கூடவே இருக்க வேண்டும். உறுதியாக அரசுடன் கூடவே இருக்க வேண்டும். வாருங்கள் நாம் அனைவரும் கடமையை சேர்ந்து செய்வோம்” என்று மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

9:00 AM, 15 Aug 2026 (IST)

முதல் வரிசையில் திரிஷா

சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற்று வருகிற சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்க நடிகை திரிஷா மஞ்சள் புடவையில் வருகை புரிந்துள்ளார். அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய தலைவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் முதல் வரிசையில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பெற்றோருக்கு அருகிலேயே திரிஷாவுக்கும் இருக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

8:47 AM, 15 Aug 2026 (IST)

கொடியேற்றினார் முதல்வர் விஜய்

காவல்துறை அணிவகுப்பு மரியாதையை அடுத்து, தேசியக்கொடி ஏற்றி கொடி வணக்கம் முதலமைச்சர் விஜய். அதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறை கூட்டுக்குழல் இசைக்குழுவினரால் நாட்டுப்பண் இசைக்கப்பட்டது. அனைவரும் எழுந்து நின்று தேசிய கீதம் பாடி மரியாதை செலுத்தினர்.

8:37 AM, 15 Aug 2026 (IST)

காவல்துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதை - ஜீப்பில் ஏறிச்சென்று பார்வையிடும் முதலமைச்சர் விஜய்

நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கொத்தளத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கான வருகைதந்த முதலமைச்சர் விஜய், மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உழைப்பாளர் சிலை அருகேயிருந்து காவல்துறையின் மோட்டார் சைக்கிள் அணிவகுப்புடன் அவர் கோட்டைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

அங்கு தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் வரவேற்பு அளித்தார். அதனைத்தொடர்ந்து, திறந்த ஜீப்பில் காவல்துறையினர் அணிவகுப்பு மரியாதையை முதலமைச்சர் விஜய் ஏற்றார்.

8:34 AM, 15 Aug 2026 (IST)

கோட்டை கொத்தளத்தில் முதன்முறையாக கொடியேற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்

நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி, டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தேசியக் கொடியை ஏற்றியதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் கோட்டை கொத்தளத்திலுள்ள கொடி கம்பத்தில் தேசியக்கோடியை முதலமைச்சர் விஜய் முதன்முறையாக ஏற்றவுள்ளார்.

8:28 AM, 15 Aug 2026 (IST)

சிப் உற்பத்தியை நோக்கி நகரும் இந்தியா, ஐந்து முதல் எட்டு செமிகண்டக்டர் ஆலைகள் மிக விரைவில் தொடக்கம் - பிரதமர் மோடி

தொடர்ந்து சுதந்திர தின விழாவில் உரையாற்றி வரும் பிரதமர் மோடி, “ஆத்மநிர்பர் பாரத் (சுயசார்பு இந்தியா) என்பது மிக அவசியமான ஒன்றாகும். அதனால்தான், இந்தியா இனி பிற நாடுகளைச் சார்ந்திருக்கக் கூடாது என்றும், நாம் சுயசார்பு கொண்டவர்களாக மாற வேண்டும் என்றும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறோம்.

அதற்காக நமது சொந்தத் திறன்களை நாம் மேம்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இந்த உறுதியுடன், 'ஆத்மநிர்பர் பாரத்' என்ற இலக்கை நோக்கி நாம் உறுதியாக முன்னேறி வருகிறோம். ஒவ்வொரு இந்தியரும் 'மேக் இன் இந்தியா' (Make in India), 'சுதேசி' மற்றும் 'லோக்கல் ஃபார் லோக்கல்' போன்ற முன்னெடுப்புகளுடன் தங்களை இணைத்துக்கொண்டு வருகின்றனர்.

இன்றைய டிஜிட்டல் மற்றும் தொழில்நுட்ப உலகில், 'சிப்'களின் அளப்பரிய முக்கியத்துவத்தை நாம் நன்கு அறிவோம். மின்னணுப் பொருட்கள், மருத்துவ உபகரணங்கள் அல்லது போக்குவரத்து அமைப்புகள் என எதுவாக இருந்தாலும், சிப்கள் இன்றியமையாதவை. அவை இல்லையென்றால் உலகம் ஸ்தம்பித்துவிடும்.

இத்துறையில் இந்தியா சுயசார்பை நோக்கி முன்னேறியுள்ளது. ஏற்கனவே மூன்று பெரிய செமிகண்டக்டர் (semiconductor) ஆலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஏற்றுமதிக்கான உற்பத்திப் பணிகளும் தொடங்கப்பட்டுவிட்டன. வரும் 7-8 ஆண்டுகளில், மேலும் ஐந்து முதல் எட்டு செமிகண்டக்டர் ஆலைகள் மிக விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரவுள்ளன” என்று குறிப்பிட்டார்.

8:16 AM, 15 Aug 2026 (IST)

2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் 100 ஜிகாவாட் அணுசக்தி - பிரதமர் மோடி

நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழாவில் தேசியக் கொடி ஏற்றி உரையாற்றி வரும் பிரதமர் மோடி, ”ஆற்றல் பாதுகாப்பு என்பது காலத்தின் தேவையாகும். 2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் 100 ஜிகாவாட் அணுசக்தித் திறனை எட்டும் இலக்குடன் நாம் முன்னேறி வருகிறோம். இந்த தசாப்தத்தில் ஐந்து புதிய அணுமின் உலைகளைச் செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர இலக்கு வைத்துள்ளோம்.

நாடு சுதந்திரம் அடைந்தது, அந்தச் சுதந்திரம் பல கனவுகளுடன் கூடியதாக இருந்தது. இருப்பினும், நம்மால் வேகமெடுக்கவோ அல்லது முன்னேற்றத்திற்கான உத்வேகத்தைப் பெறவோ முடியவில்லை. 'நடப்பது நடக்கட்டும்', 'இப்படியே போகட்டும்', 'எப்படியாவது நடந்துவிடும்', 'அப்போது பார்த்துக்கொள்ளலாம்' என்ற மனப்பான்மையிலேயே நாம் தேங்கி நின்றோம். 2014-ஆம் ஆண்டிற்குள், உலகம் நம்மை "பலவீனமான ஐந்து நாடுகள்" (Fragile Five) என்ற வரிசையில் வைத்துப் பார்க்கும் நிலைக்குத் தள்ளியது.

இத்தகைய சூழலுக்கு மத்தியிலும், கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இந்தியா புதியதொரு உத்வேகத்தைப் பெற்றுள்ளது. நாம் மிக வேகமாக முன்னேறி வருகிறோம். கடந்த 12 ஆண்டுகளில், பாதுகாப்புத் துறை உற்பத்தி கிட்டத்தட்ட நான்கு மடங்காகவும், கதர் மற்றும் கிராமப்புறத் தொழில்களின் உற்பத்தி ஏறக்குறைய ஐந்து மடங்காகவும் அதிகரித்துள்ளது.

மின்னணு சாதனங்களின் உற்பத்தி கிட்டத்தட்ட ஏழு மடங்கு விரிவடைந்துள்ளது. நவீன ரயில் பெட்டிகளின் உற்பத்தி 21 மடங்கும், அலைபேசி உற்பத்தி 33 மடங்கும் அதிகரித்துள்ளன. அதையும் தாண்டி, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கத் துறைகளிலும் நாம் முத்திரை பதித்துள்ளோம்.

இணையப் பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட நான்கு மடங்காகவும், காப்புரிமை அங்கீகாரங்கள் நான்கு மடங்காகவும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நூறு மடங்காகவும் உயர்ந்துள்ளன. சாமானிய குடிமக்களுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துவதிலும் நாம் அதே தீவிரத்துடன் பணியாற்றியுள்ளோம். முன்பை விட சராசரியாக ஆண்டுக்கு 15 மடங்கு வேகத்தில் குழாய் வழி குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கியுள்ளோம்.

முந்தைய ஆண்டு வேகத்தை விட ஆறு மடங்கு வேகத்தில் எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஏழைகளுக்கு நான்கு மடங்கு வேகத்தில் கழிப்பறைகளை அமைத்துள்ளோம். அதேபோல், பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு மூன்று மடங்கு வேகத்தில் வீடுகளை வழங்கியுள்ளோம். நிர்வாகத்திலும் நாடு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைச் சந்தித்துள்ளது.

ஆயிரக்கணக்கான விதிமுறை நடைமுறைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் காலாவதியான நூற்றுக்கணக்கான சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த நூற்றாண்டின் சட்டங்களைச் சார்ந்திருப்பதன் மூலம் 21-ம் நூற்றாண்டில் முன்னேறிச் செல்ல முடியாது. நவீன உள்கட்டமைப்பை உருவாக்க மெட்ரோ ரயில் கட்டமைப்புகளை விரிவுபடுத்தினோம் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்து வசதிகளை வலுப்படுத்தினோம். இவை அனைத்தும் கடந்த பத்தாண்டுகளுக்குள் நிகழ்ந்துள்ளன.

8:05 AM, 15 Aug 2026 (IST)

’நாம் பெரிய கனவுகளைக் காண வேண்டும்’ - பிரதமர் மோடி உஅரை

நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழாவில் தேசியக் கொடி ஏற்றி உரையாற்றி வரும் பிரதமர் மோடி, “இன்று, ஒவ்வொரு இதயமும் 'வந்தே மாதரம்' எனும் தாளத்திற்கு ஏற்பத் துடிக்கிறது. இன்று, ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மூவர்ணக் கொடி உள்ளது. ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் மூவர்ணக் கொடி உள்ளது. இந்தச் சுதந்திர தினத்தன்று, அனைத்துச் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களுக்கும் எனது அஞ்சலியை செலுத்துகிறேன். இது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாள். சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, செங்கோட்டையின் கொத்தளத்திலிருந்து 'வந்தே மாதரம்' முழக்கம் எதிரொலித்த தருணம். இன்று இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டுள்ள அனைவருக்கும் இது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணமாகும்.

2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் வளர்ந்த நாடாக மாற வேண்டும் என்ற பெரும் கனவை இந்தியா கொண்டுள்ளது. உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடான இந்தியா, வளர்ந்த நாடாக மாறுவதற்கான உறுதியை மேற்கொள்ளும்போது, ​​அது நமது துணிச்சலின் அடையாளமாக வெளிப்படுகிறது.

சமீபத்தில், நாட்டின் சில பகுதிகள் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளால் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளன. இதனால் பல குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் துயரத்தில் நாங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபம் கொள்கிறோம். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நான் உறுதியளிக்கிறேன் - நாங்களும் ஒட்டுமொத்த தேசமும் அவர்களுக்குத் துணையாக நிற்கிறோம்”எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கடந்த 12 ஆண்டுகளில், பாதுகாப்புத் துறை உற்பத்தி நான்கு மடங்காகவும், கதர் மற்றும் கிராமத் தொழில் உற்பத்தி ஐந்து மடங்காகவும், மின்னணு சாதன உற்பத்தி ஏழு மடங்காகவும் அதிகரித்துள்ளன. அலைபேசி உற்பத்தி 33 சதவீதமும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் 100 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளன.

ஒரு நாடு தனது கனவுகள், உறுதிப்பாடு மற்றும் உள்ளார்ந்த வலிமை ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டு முன்னேறும்போதுதான் அது மகத்தானதாகித் தனது இலக்குகளை அடைகிறது. சிறிய கனவுகள் இனிப் போதுமானதாக இருக்காது. நாம் பெரிய கனவுகளைக் காண வேண்டும்.

ஏனெனில், பெரிய கனவுகள் நமது சிந்தனையை விரிவுபடுத்துவதோடு, நமது தொலைநோக்குப் பார்வையின் எல்லைகளையும் அகலமாக்குகின்றன. நமது உறுதிப்பாடு அசைக்க முடியாததாக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய உறுதியான மனநிலை இருக்கும்போது, ​​இடர்பாடுகள் மற்றும் பேரிடர்களுக்கு மத்தியிலும் கூட முன்னேற்றத்திற்கான பாதையை வகுக்கும் ஆற்றல் இயல்பாகவே உருவாகிறது.

2047-ஆம் ஆண்டில் நமது சுதந்திரத்தின் நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடும் வேளையில், இந்தியாவை ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாற்றியிருக்க வேண்டும் என்பதே நமது தொலைநோக்குப் பார்வையாகும். 140 கோடி குடிமக்களின் கூட்டு முயற்சியாலும், கடின உழைப்பு மனப்பான்மையாலும் நாம் இந்த இலக்கை அடைய வேண்டும்.

கடந்த 12 ஆண்டுகளில் பலத்தரப்பட்ட மக்கள், நாட்டைப் புதிய உயரங்களுக்குக் கொண்டு செல்ல அசைக்க முடியாத உறுதியுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் சாத்தியமான அனைத்து வழிகளிலும் பாடுபட்டுள்ளனர். இத்தகைய முயற்சிகளை நான் மரியாதையுடன் அங்கீகரிக்கிறேன்.

நாம் சுயசார்பு கொண்டவர்களாக மாறி, நமது நலன்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டும். இன்று, ஒவ்வொரு இந்தியரும் 'மேக் இன் இந்தியா', 'சுதேசி' மற்றும் 'வோக்கல் ஃபார் லோக்கல்' (Vocal for Local) போன்ற முன்னெடுப்புகளுடன் இணைந்து வருகின்றனர்.

7:52 AM, 15 Aug 2026 (IST)

முதன்முறையாக செங்கோட்டையில் பாடப்பட்ட வந்தே மாதரம்

இந்திய நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில், டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஏற்றினார். அதற்கு முன்பாக வந்தே மாதரம் பாடலின் 150வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும் விதமாக சுதந்திர தின விழாவில் முதன்முறையாக வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, தேசியக் கொடி ஏற்றத்திற்கு பின்பு, தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது. அதன் பின்னர், தேசியக் கொடியுடன் பறந்த ஹொலிகாப்டர் மூலம் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. தொடர்ச்சியாக, ராணுவ படைகளின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது.

7:46 AM, 15 Aug 2026 (IST)

21 குண்டுகள் முழங்க தேசியக் கொடியை ஏற்றினார் பிரதமர்

இந்திய நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா நாடு முழுவதும் இன்று விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது. டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 21 குண்டுகள் முழங்க தேசியக் கொடியை ஏற்றி, மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத்தொடர்ந்து, உரையாற்றிய அவர், ”இந்தச் சுதந்திர தினத்தன்று, பாபு மற்றும் அனைத்துச் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் மற்றும் புரட்சியாளர்களுக்கு எனது அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

7:39 AM, 15 Aug 2026 (IST)

டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடியை ஏற்றினார் பிரதமர் மோடி

இந்திய நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி, டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசியக் கொடியை ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத்தொடர்ந்து, நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றி வருகிறார்.

Last Updated : August 15, 2026 at 10:26 AM IST

TAGGED:

AUGUST 15 INDEPENDENCE DAY
80வது சுதந்திர தினம்
முதல்வர் விஜய்
CM VIJAY
80TH INDEPENDENCE DAY

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