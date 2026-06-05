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'இது நம்ம இயக்கம்' - அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அண்ணாமலை

அண்ணாமலை - கோப்புப்படம்
அண்ணாமலை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 11:39 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 12:50 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் ராஜிநாமாவை ஏற்றுக் கொண்டதாக பாஜக தலைமை இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை அண்ணாமலை சற்று நேரத்தில் வெளியிடுகிறார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன், அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி அமைத்தது. இதனையடுத்து, பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை மாற்றப்பட்டு அவருக்குப் பதில் புதிய தலைவராக நயினார் நாகேந்திரன் நியமிக்கப்பட்டார். சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதுவும் நடக்கவில்லை.

ஆனால், காரைக்குடி, சிங்காநல்லூர், ஸ்ரீவைகுண்டம், விருகம்பாக்கம், மதுரை (தெற்கு) மற்றும் பத்மநாபபுரம் ஆகிய 6 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் பொறுப்பாளராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால், அவர் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் 27 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜக ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும் வெற்றி பெற்றது.

இதனிடையே, அண்ணாமலை தனிக்கட்சி தொடங்கப் போவதாக கடந்த சில நாட்களாக சமூக ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகின. இதனை நிரூபிக்கும் வகையில், கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன் டெல்லி பயணம் மேற்கொண்ட அண்ணாமலை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோரை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பாஜகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்து விலகிக் கொள்வதாக கடிதம் அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அண்ணாமலையின் ராஜிநாமாவை ஏற்றுக் கொண்டதாக பாஜக தலைமை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.

இந்த நிலையில், அண்ணாமலை இன்று நண்பகல் 12 மணிக்கு சமூக வலைதளம் மூலம் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார். அப்போது புதிய அரசியல் கட்சி தொடர்பான அறிவிப்பை அவர் வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள், தமிழகத்தில் கூட்டணி குறித்த டெல்லி தலைமையுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் குறித்தும் அவர் தனது விளக்கத்தை அளிக்க வாய்ப்புள்ளது.

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12:43 PM, 5 Jun 2026 (IST)

பாஜக காரியகர்த்தா என்பதை நீக்கினார் அண்ணாமலை

பாஜகவில் இருந்து விலகி புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ள அண்ணாமலை, தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் முகப்பு படங்களை மாற்றினார். அதில் பாஜக காரியகர்த்தா என்று இருந்தை நீக்கிவிட்டார்.

12:30 PM, 5 Jun 2026 (IST)

இது நம்ம இயக்கம்

இது நம்ம இயக்கம் என்ற அமைப்பின் இணைப்பை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டார் அண்ணாமலை. இதில் தற்போது வரை சுமார் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உறுப்பினர்களாக சேர்த்து வருகின்றனர்.

12:24 PM, 5 Jun 2026 (IST)

அடுத்த தேர்தலில் போட்டி உறுதி

தற்போது தொடங்கியுள்ள இயக்கத்தில் நிறைய பேரை சேர்க்க வேண்டும். இந்த இயக்கம் கட்சியாக மாறும். வரும் பொதுத் தேர்தலில் இந்த கட்சி கண்டிப்பாக போட்டியிடும் என்று அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அனைவரையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நாட்டிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.

மேகதாது உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான பல்வேறு திட்டங்களை பாஜகவில் இருந்த போதே கடுமையாக எதிர்த்தேன் என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

ஒருவர் நிரந்தர எம்பி, எம்எல்ஏ என்பதை ஒழிக்க வேண்டும். ஒருவர் இத்தனை முறை தான் எம்பியாகவோ அல்லது எம்எல்ஏவாகவோ இருக்க முடியும் என்பதை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.

மாற்றத்தை தர வேண்டியது நமது கடமை என்றும் அதனை நன்றியுடன் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு செய்வோம் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.

மேலும், அரசியல் இயக்கம் தொடங்கிய நிலையில், உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு தயாராவோம் என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

12:23 PM, 5 Jun 2026 (IST)

மோடி மீது மரியாதை வைத்துள்ளேன்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது இன்றும் மிகப் பெரிய மரியாதை வைத்துள்ளேன். ஆனால், அவருக்கு மேலும் சிரமம் கொடுக்க விரும்பாததால், கட்சியில் இருந்து விலகும் முடிவை எடுத்துள்ளேன். பாஜகவில் இருந்து விலகும் முடிவு உடனடியாக எடுக்கப்பட்டது அல்ல. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் கட்சியில் இருந்து விலகும் முடிவை தலைவர்களிடம் தெரிவித்து விட்டேன்.

ஆனால், மே மாதம் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற இருந்ததால், கட்சியில் நீடித்து தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடுமாறு தலைமை என்னிடம் கூறியது. அதனை ஏற்று கட்சியில் நீடித்தேன் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.

12:17 PM, 5 Jun 2026 (IST)

ரஜினிகாந்த் அழைப்பை ஏற்காமல் பாஜகவுக்கு சென்றேன்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆரம்பிக்கவிருந்த அரசியல் கட்சியில் சேருமாறு எனக்கு அழைப்பு வந்தது. ஆனால், நான் அதனை ஏற்காமல் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்தேன். பாஜகவில் நான் இணைந்ததற்கு முதல் நாள் ரஜினிகாந்த் எனக்கு அழைப்பு விடுத்தார். எனக்கும் ரஜினிகாந்திற்கும் நெருங்கிய நட்பு இருந்தது. ரஜினிகாந்த் அழைப்பை ஏற்க முடியாததற்காக அவரிடம் நான் மன்னிப்புக் கேட்டன். இன்றும் ரஜினிகாந்த் மீது பெரும் மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்துள்ளேன் என்று அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

கரோனா காலத்தில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்காமல் இருந்ததே சிறந்தது. கட்சியை விட அவர் உடல் முக்கியம் என்பதில் நான் உறுதியாக இருந்தேன் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.

12:16 PM, 5 Jun 2026 (IST)

தமிழ்நாட்டிற்கு மேலும் ஒரு கட்சி தேவை

தமிழ்நாட்டில் தற்போது நிலவும் அரசியல் சூழலில், மேலும் ஒரு புதிய கட்சி தேவை என்பதை நான் உணர்ந்துள்ளேன். என்னுடைய இயக்கம் கட்சியாக மாறும் நாளில் அனைத்தையும் அறிவிப்பேன். மதம், மொழி, இனம் என எதிலும் சமரசம் இல்லாததாக அந்த இயக்கம் இருக்கும். அதனை வழிநடத்துவதே எனது நோக்கம் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.

12:08 PM, 5 Jun 2026 (IST)

இன்று முதல் புதிய பாதை - புதிய இயக்கம்

இன்று எந்த இடத்தில், நான் கட்சியின் இணைந்தேனோ அதே இடத்தில் இருந்து மரியாதையோடு, பண்போடு விலகுகிறேன். புதிய இலக்கோடு, புதிய அரசியலை அடிப்படை கட்டமைப்பை மாற்றக் கூடிய நோக்குடன் பாஜகவில் இருந்து வெளியே வந்துவிட்டேன்.

இன்றுடன் புதிய பாதை, புதிய இயக்கத்தை தொடங்குகிறேன். தமிழ்நாட்டு பண்பாட்டை நான் ஒரு போதும் விட்டுக் கொடுத்ததில்லை. தமிழர் உரிமையை நான் ஒரு போதும் விட்டுக் கொடுத்ததில்லை. பாஜக தமிழர் அடையாளத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன்.

தமிழ்நாட்டிற்கு எதிரான திட்டங்களை தொடர்ந்து எதிர்த்து வந்தேன். பெருமைமிகு இந்தியன், பாரம்பரியமிக்க தமிழன் என்பதே எனது அடையாளம். நீங்கள் தமிழனா அல்லது இந்தியனா என்று கூட வடமாநிலத்தவர்கள் என்னைக் கேட்டனர்.

பாஜக தலைமையுடன் கடந்த 18 மாதங்களாக கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்தது. அதனால், கட்சியில் இருந்து விலகும் முடிவு எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

12:06 PM, 5 Jun 2026 (IST)

தனி இயக்கம் தொடங்கி அடுத்த தேர்தலில் போட்டி

தமிழ்நாட்டில் ஒரு தனி இயக்கம் தொடங்கப் போவதாக அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார். அதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்க அவகாசம் தேவை என்றும் அவர் கூறினார்., மேலும், தனி இயக்கம் கட்சியாக அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிடும் என்றும் அண்ணாமலை அறிவித்தார்.

12:02 PM, 5 Jun 2026 (IST)

கடந்த 6 ஆண்டுகளாக பாஜகவில் தமிழக மக்களுக்காக பணியாற்றியுள்ளேன். கடந்த 2020-ல் ஆகஸ்ட் 25-ந் தேதி பாஜகவில் இணைந்தேன். தமிழகம் மற்றும் தமிழக மக்களுக்காக பணியாற்றியதை மிகப் பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன்.

11:59 AM, 5 Jun 2026 (IST)

சமூக வலைதள நேரலையில் அண்ணாமலை

அடுத்த கட்ட அரசியல் நகர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு பற்றி சமூக வலைதள நேரலையில் பேசி வருகிறார் தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை.

Last Updated : June 5, 2026 at 12:50 PM IST

TAGGED:

FORMER IPS OFFICER
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