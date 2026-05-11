17-வது சட்டப் பேரவை கூடியது - உளமாற எனக் கூறி எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முதல்வர் விஜய்
Published : May 11, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 10:25 AM IST
சென்னை: 17-வது சட்டப் பேரவையின் முதல் கூட்டம் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது.
தமிழ்நாட்டில் 233 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் சட்டமன்றத்தில் இன்று பதவியேற்கின்றனர். முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்ட திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜிநாமா செய்ததால் 233 பேர் இன்று பதவியேற்கின்றனர்.
சட்டமன்றம் தொடங்கியதும் எம்.எல்.ஏக்களுக்கு தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். தற்காலிக சபாநாயகராக சோழவந்தான் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ கருப்பையா நேற்று பதவியேற்றார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் சான்றிதழ்களை கொண்டு வர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்றத்தில் புதிய சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தல் நாளை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனையடுத்து விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உள்ளது.
முன்னாள் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு
திமுக மற்றும் அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், இசக்சி சுப்பையா, கே.பி.அன்பழகன், சி.வெ.கணேசன், கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், கருப்பணன், சக்கரபாணி, எஸ்.எஸ். சிவசங்கர், சுப்பிரமணியன், செந்தில்பாலாஜி, கோவி செழியன், சேகர்பாபு, தங்கம் தென்னரசு, தளவாய் சுந்தரம், நத்தம் விஸ்வநாதன், கே.என்.நேரு, எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி, ஐ. பெரியசாமி, ஒ.எஸ்.மணியன், முக்கூர் சுப்பிரமணியன், எஸ். ரகுபதி, ராஜ கண்ணப்பன், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், சி. விஜயபாஸ்கர், கே.சி.வீரமணி, உள்ளிட்டோர் எம்எல்ஏக்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஐ. பெரியசாமி, எ.வ.வேலு, கே.சி. வீரமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்க வந்த போது, முதல்வர் விஜய்யை பார்த்து வணக்கம் தெரிவித்தனர். அதற்கு முதலமைச்சர் விஜய்யும் சிரித்த முகத்துடன் பதில் வணக்கம் தெரிவித்தார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பதவியேற்பு
முன்னாள் முதலமைச்சரான எடப்பாடி பழனிசாமி, எடப்பாடி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் எம்எல்ஏவாக கடவுள் அறிய எனக் கூறி உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார். தொடர்ந்து போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார். அப்போது அவர் கடவுள் அறிய என கூறி உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் பதவியேற்பு
சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உளமாற எனக் கூறி உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டு எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார்.
எம்எல்ஏக்களாக பதவியேற்ற அமைச்சர்கள்
தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜூனா(வில்லிவாக்கம்), அருண்ராஜ் (திருச்செங்கோடு), செங்கோட்டையன் (கோபிச்செட்டிபாளையம்), வெங்கடரமணன் (மயிலாப்பூர்), நிர்மல்குமார் (திருப்பரங்குன்றம்), ராஜ்மோகன் (எழும்பூர்), பிரபு (காரைக்குடி) மற்றும் கிருத்திகா (சிவகாசி) ஆகியோரும் எம்எல்ஏக்களாக பதவியேற்றனர். இதில் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன், பிரபு ஆகியோர் கடவுள் அறிய என கூறி உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர்.
முதலாவதாக முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு
17-வது சட்டப் பேரவையின் முதல் கூட்டம் தொடங்கிய நிலையில், எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பு நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது. இதில் முதலாவதாக சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார். அப்போது அவர் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன் என கூறி உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார். தொடர்ந்து தியாகராய நகர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அமைச்சர் என். ஆனந்த் பதவியேற்றார்.
நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு
சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்வு நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில், நாளைய தினமே தமிழக முதல்வர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிருபிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
எதிர் எதிர் இருக்கைகளில் விஜய் மற்றும் உதயநிதி
முதல்வர் இருக்கையில் விஜயு்யும்,எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இருக்கையில் உதயநிதி ஸ்டாலினும் எதிர் எதிரே அமர்ந்துள்ளனர்.
கோட் சூட்டில் முதலமைச்சர் விஜய்
சட்டப் பேரவையின் முதல் கூட்டத்திற்கு முதல்வர் விஜய் கோட் சூட்டில் வந்துள்ளார்.