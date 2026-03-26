திமுகவிடம் காங்கிரஸ் கேட்டுள்ள தொகுதிகளின் உத்தேச பட்டியல் வெளியானது

காங்கிரஸ் கேட்கும் சில தொகுதிகளை திமுகவும், திமுக கேட்கும் சில தொகுதிகளை காங்கிரஸ் கட்சியும் கேட்டு வரும் நிலையில், ஓரிரு நாள்களில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது.

காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகளை இறுதி செய்யும் திமுக, காங்கிரஸ் தலைவர்கள்
காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகளை இறுதி செய்யும் திமுக, காங்கிரஸ் தலைவர்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 7:23 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகளின் உத்தேச பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மே மாதம் 04-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் வரும் மார்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி, ஏப்ரல் 06-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை ஏப்ரல் 07-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. வேட்புமனுவைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு ஏப்ரல் 09-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வரும் ஏப்ரல் 09- ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், தேர்தலுக்காக அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தொகுதிகளை உறுதி செய்து பிரச்சாரத்தை துவங்கிவிட்டது. திமுக கூட்டணி, கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு தொகுதிப் பங்கீடை இறுதி செய்து, தொகுதிகளை அடையாளம் கண்டு வருகிறது.

இந்த தேர்தலில், திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, நீண்ட இழுபறிக்குப் பிறகு 28 தொகுதிகளை திமுகவிடம் கேட்டுப் பெற்றது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் உத்தேச பட்டியல்
காங்கிரஸ் கட்சியின் உத்தேச பட்டியல்

காங்கிரஸ் போட்டியிட விரும்பும் அந்த 28 தொகுதிகள் எவை என்பது குறித்து, காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான குழுவினர், அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழுவுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினர்.

இதையும் படிங்க:மதுரை மத்தியில் வெற்றியை தக்கவைக்குமா திமுக? மதுரை வடக்கு தொகுதி மக்களின் மனநிலை என்ன?

அப்போது, சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் போட்டியிட விரும்பும் 40 தொகுதிகள் அடங்கிய உத்தேச பட்டியல் திமுகவிடம் வழங்கியிருப்பதாகவும், அதிலிருந்து 28 தொகுதிகளை கேட்டுப் பெற போவதாகவும் காங்கிரஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகளின் உத்தேச பட்டியல் இன்று (மார்ச் 26) வெளியாகி உள்ளது.

அதாவது, 1.கிள்ளியூர், 2.குளச்சல், 3.விளவங்கோடு, 4.பத்மநாபபுரம், 5.ஸ்ரீவைகுண்டம், 6.விருதுநகர், 7.ஆலங்குளம், 8.தென்காசி, 9.காரைக்குடி, 10.திருவாடானை, 11.இராமநாதபுரம், 12.முதுகுளத்தூர், 13.நாங்குநேரி, 14.திருநெல்வேலி, 15.ஊத்தங்கரை, 16.மணப்பாறை, 17.முசிறி, 18.சோளிங்கர், 19.அம்பத்தூர், 20.ஸ்ரீபெரும்புதூர், 21.பொன்னேரி, 22.மயிலாடுதுறை, 23.கடலூர், 24.கும்பகோணம், 25.சிதம்பரம், 26.வேடசந்தூர், 27.மொடக்குறிச்சி, 28.மதுரை தெற்கு, 29.திருப்பூர் தெற்கு, 30.கோவை தெற்கு, 31.மதுராந்தகம், 32.கலசப்பாக்கம், 33.அறந்தாங்கி, 34.புதுக்கோட்டை, 35.மேட்டூர், 36.வேளச்சேரி, 37.ஊட்டி, 38.சிவகாசி, 39.விருத்தாசலம், 40.வேதாரண்யம் ஆகிய 40 தொகுதிகள் அடங்கிய பட்டியல் திமுகவிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

இவற்றில், காங்கிரஸ் கேட்கும் சில தொகுதிகளை திமுகவும், திமுக கேட்கும் சில தொகுதிகளை காங்கிரஸ் கட்சியும் கேட்டுவரும் நிலையில், ஓரிரு நாள்களில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

