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2027-ல் 23 நாட்கள் அரசு விடுமுறை; சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வரும் 8 நாட்கள்

2027- ஆம் ஆண்டின் அரசு விடுமுறை நாட்களில் சனிக்கிழமைகளில் திருவள்ளுவர் நாள், மே தினம், விநாயகர் சதுர்த்தி, காந்தி ஜெயந்தி, விஜயதசமி, கிறிஸ்துமஸ் ஆகியவை வருகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2026 at 4:33 PM IST

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சென்னை: 2027- ஆம் ஆண்டிற்கான அரசு விடுமுறை நாட்கள் அடங்கிய பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

2027- ஆம் ஆண்டிற்கான அரசு விடுமுறை நாட்கள் அடங்கிய பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர்.சாய்குமார் வெளியிட்டுள்ளார். 2027- ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 23 நாட்கள் அரசு பொது விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள வணிக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

வரிசை எண் பொது விடுமுறை தேதி கிழமை
1ஆங்கிலப் புத்தாண்டு01/01/2027வெள்ளிக்கிழமை
2பொங்கல்15/01/2027வெள்ளிக்கிழமை
3திருவள்ளுவர் நாள்16/01/2027சனிக்கிழமை
4உழவர் திருநாள்17/01/2027ஞாயிற்றுக்கிழமை
5தைப்பூசம்22/01/2027வெள்ளிக்கிழமை
6குடியரசு நாள்26/01/2027செவ்வாய்க்கிழமை
7ரம்ஜான் 10/03/2027புதன்கிழமை
8புனித வெள்ளி26/03/2027வெள்ளிக்கிழமை
9வங்கிகள் ஆண்டு கணக்கு முடிவு01/04/2027வியாழக்கிழமை
10தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு07/04/2027புதன்கிழமை
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தமிழ்ப் புத்தாண்டு /

டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பிறந்த நாள்

14/04/2027புதன்கிழமை
12மகாவீரர் ஜெயந்தி19/04/2027திங்கட்கிழமை
13மே நாள்01/05/2027சனிக்கிழமை
14 பக்ரீத் 17/05/2027திங்கட்கிழமை
15மொகரம்15/06/2027செவ்வாய்க்கிழமை
16சுதந்திர நாள்/ மிலாது நபி 15/08/2026ஞாயிற்றுக்கிழமை
17கிருஷ்ண ஜெயந்தி25/08/2027புதன்கிழமை
18விநாயகர் சதுர்த்தி04/09/2027சனிக்கிழமை
19காந்தி ஜெயந்தி02/10/2027சனிக்கிழமை
20ஆயுதபூஜை08/10/2027வெள்ளிக்கிழமை
21விஜயதசமி09/10/2027சனிக்கிழமை
22தீபாவளி28/10/2027வியாழக்கிழமை
23கிறிஸ்துமஸ் 25/12/2027சனிக்கிழமை

அரசு விடுமுறை நாட்களில் எத்தனை நாட்கள் சனி, ஞாயிறு?

2027- ஆம் ஆண்டின் 23 அரசு பொது விடுமுறை நாட்களில் ஆறு நாட்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையும், இரண்டு நாட்கள் சனிக்கிழமையிலும் வருகின்றன. ஐந்து நாட்கள் வெள்ளிக்கிழமையிலும், இரண்டு நாட்கள் வியாழக்கிழமையும், நான்கு நாட்கள் புதன்கிழமையும், இரண்டு நாட்கள் திங்கட்கிழமையும், இரண்டு நாட்கள் செவ்வாய்க்கிழமையும் வருகின்றது.

சனிக்கிழமைகளில் வரும் பண்டிகைகள்

2027- ஆம் ஆண்டின் அரசு விடுமுறை நாட்களில் சனிக்கிழமைகளில் திருவள்ளுவர் நாள், மே நாள், விநாயகர் சதுர்த்தி, காந்தி ஜெயந்தி, விஜயதசமி, கிறிஸ்துமஸ் ஆகிய பண்டிகைகள் வருகின்றன.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை?

2027-ல் ஜனவரி 15- ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை பொங்கல் பண்டிகையும், ஜனவரி 16- ஆம் தேதி சனிக்கிழமை திருவள்ளுவர் நாளும், ஜனவரி 17- ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை உழவர் திருநாளும் கொண்டாடப்படவுள்ளது. முன்னதாக, 2027 ஆங்கில புத்தாண்டு வெள்ளிக்கிழமை வரவுள்ளதால் சனிக்கிழமை விடுமுறை எடுத்தால் மூன்று நாட்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கும்.

தீபாவளிக்கு தொடர் விடுமுறை

2027- ஆம் ஆண்டில் அக்.28- ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று தீபாவளி வருகின்றது. அடுத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டால் தொடர்ச்சியாக 4 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கும். 2027-ல் ரம்ஜான் பண்டிகை முன்கூட்டியே வருகிறது. அதாவது, 2027-ல் மார்ச் 10- ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை சனிக்கிழமை வருவதால் மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வார விடுமுறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

2027 அரசு விடுமுறை நாட்கள்
பட்டியலை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு
பொங்கலுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை
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