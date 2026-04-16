தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு சென்னையில் 4 நாட்களுக்கு மதுக்கடைகள் மூடல்

சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் தேர்தல் சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும், அமைதியாகவும், சுமுகமாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்திடும் நோக்கில் மதுக் கடைகள் மூடப்படுவதாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளார்.

ETV Bharat Tamilnadu
Published : April 16, 2026 at 10:38 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி சென்னையில் 4 நாட்களுக்கு மதுபானக் கடைகள் மூடப்படும் என்று சென்னை மாவட்டத்தின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அரசின் பதவிக்காலம் மே மாதத்துடன் நிறைவடைய உள்ளதால், கடந்த மார்ச்15-ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையர், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அதன்படி, தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று முடிவுகள் வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முறையாக நடத்த தேவையான நடவடிக்கைகள், தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி தலைமையில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில், இன்று மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர், புகைப்படம் மற்றும் சின்னங்கள் பொருத்தும் பணி தொடங்கி உள்ளது.

இதையும் படிங்க.. சென்னையில் ரூ.245 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வைர நகைகள் பறிமுதல்; தேர்தல் பறக்கும் படை அதிரடி

இந்நிலையில் தேர்தலை அமைதியான முறையில் நடத்தும் வகையில், சென்னை மாவட்டத்தில் 4 நாட்களுக்கு மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என்று சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் (டாஸ்மாக்) மற்றும் பார்கள், அயல்நாட்டு மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் பார்கள் ஆகியவை ஏப்ரல் 21, 22, 23 (வாக்குப்பதிவு நாள்), மே 04 (வாக்கு எண்ணிக்கை நாள்) ஆகிய 4 நாட்கள் மூடப்படும் என்று அவர் அறிவித்துள்ளார்.

ETV Bharat Tamilnadu

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலை முன்னிட்டு, சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் தேர்தல் சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும், அமைதியாகவும், சுமுகமாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்திடும் நோக்கில், தமிழ்நாடு மதுபான சில்லறை விற்பனை (கடைகள் மற்றும் பார்கள்) விதிகள் 2003-இன் படி, உரிமம் பெற்று இயங்கி வரும் இந்திய தயாரிப்பு அயல்நாட்டு மதுபானம் (IMFL) சில்லறை விற்பனை கடைகள், அவற்றுடன் இணைந்த பார்கள் மற்றும் FL-2 முதல் FL-11 வரை (FL-6 தவிர) உரிமம் பெற்ற கடைகள் அனைத்தும் ஏப்ரல் 21 (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று முற்பகல் 10 மணி முதல் வாக்குப்பதிவு நாளான ஏப்ரல் 23 (வியாழக்கிழமை) நள்ளிரவு 12 மணி வரையும், வாக்கு எண்ணிக்கை நாளான மே 04 (திங்கட்கிழமை) ஆகிய 4 நாட்களுக்கு மூடப்பட்டிருக்கும்.

இதையும் படிங்க.. ரூபாய் 8,000 கூப்பன்கள்- சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு

மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படமாட்டாது என்றும், அன்றைய தினங்களில் விதிகளுக்கு மாறாக மது விற்பனை செய்யப்பட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

