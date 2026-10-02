ETV Bharat / state

மண்ணுக்குள் புதைத்து வைத்து மதுபாட்டில்கள் விற்பனை; காந்தி ஜெயந்தி நாளில் அதிர்ச்சி

மண்ணுக்குள் மதுபாட்டில்களை புதைத்து வைத்து விற்பனை செய்ததாக கூறப்படும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நெல்லை: காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், மண்ணுக்குள் புதைத்து வைத்து மதுபாட்டிகள் விற்பனை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் காந்தி ஜெயந்தி நாளையொட்டி மதுபான விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி, சிலர் முன்கூட்டியே மதுபாட்டில்களை வாங்கி பதுக்கி வைத்து, காந்தி ஜெயந்தி நாளில் சட்டவிரோதமாக அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக காவல்துறைக்கு தகவல்கள் கிடைத்தன.

இதையடுத்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சட்டவிரோத மதுபான விற்பனையை தடுக்க காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஸ்ரீவைகுண்டம் டிஎஸ்பி நிரேஸ் தலைமையில் ஏரல் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட வாழவல்லான் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மதுபாட்டில்கள் விற்பனைக்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் 698 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இதுதொடர்பாக சிவத்தையாபுரத்தைச் சேர்ந்த அந்தோணி மற்றும் சிவகளையைச் சேர்ந்த வத்ராயி ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இதேபோல், ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியில் மண்ணுக்குள் மதுபாட்டில்களை புதைத்து வைத்து சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது மண்ணுக்குள் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மதுபாட்டில்களை கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடர்பாக ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மண்ணுக்குள் புதைத்து வைக்கப்பட்ட மதுபாட்டில்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஏரல் மற்றும் ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதிகளில் காந்தி ஜெயந்தி நாளில் சட்டவிரோதமாக மதுபாட்டில்கள் விற்பனை செய்ததாக மொத்தம் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடமிருந்து 768 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: மதுரையின் அடையாளமாக விளங்கும் 'குடை வீடு'... 100 ஆண்டுகளை நோக்கிய வரலாற்றுப் பயணம்

இதுகுறித்து ஏரல் மற்றும் ஸ்ரீவைகுண்டம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, மதுபாட்டில்கள் எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டன, இதில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே, மண்ணுக்குள் மதுபாட்டில்களை புதைத்து வைத்து விற்பனை செய்ததாக கூறப்படும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

காந்தி ஜெயந்தி அன்று கூட மண்ணில் மறைத்து வைத்து மது விற்பனை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தூத்துக்குடி பகுதியில் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

VIDEO VIRAL
காந்தி ஜெயந்தி
மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்
வைரல் வீடியோ
LIQUOR BOTTLES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.