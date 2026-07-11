மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம் - மதுபான விலையுடன் ரூ.10 சேர்க்க பரிசீலனை
இந்த வழக்கின் விசாரணையை 6 வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்த நீதிபதிகள், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து கூடுதல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
Published : July 11, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தில், பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாயை தனியாக வசூலிப்பதற்கு பதிலாக, அந்தத் தொகையை மதுபான விற்பனை விலையுடன் சேர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில், மதுபான பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை டாஸ்மாக் நிர்வாகம், தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அமல்படுத்தி வருகிறது. அதன்படி, டாஸ்மாக் கடைகளில் மது பாட்டில்களை கூடுதலாக 10 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து, காலி பாட்டில்களை வாடிக்கையாளர்கள் திரும்ப ஒப்படைத்தால், அவர்களுக்கு 10 ரூபாய் திருப்பி வழங்கப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க.. நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய கோரி இந்திய மாணவர் சங்கம் உண்ணாவிரதம்
இதுதொடர்பான வழக்கில், மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை மாற்றி அமைக்க, புதிதாக பொறுப்பேற்று உள்ள அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், கடந்த விசாரணையின் போது தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், டி.பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய சிறப்பு அமர்வு முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் சார்பில், அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், "மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை அமல்படுத்தும் வகையில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாயை தனியாக வசூலிப்பதற்கு பதிலாக, அந்தத் தொகையை மதுபானத்தின் எம்.ஆர்.பி. விலையுடன் சேர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், "மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெறுவது, மறுசூழற்சி செய்வது போன்ற பொறுப்புகளை, சம்பந்தப்பட்ட மதுபான உற்பத்தி நிறுவனங்கள் வசமே ஒப்படைக்கவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக, உரிய சட்டத்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள மதுவிலக்கு துறை ஆணையருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது" என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
"மதுபானங்களின் அதிகபட்ச விற்பனை விலையுடன் கூடுதலாக 10 ரூபாய் செஸ் வரி விதிக்க, அரசுக்கு வணிகவரித் துறை ஆணையர் கருத்துரு அனுப்பி உள்ளார். இதுசம்பந்தமாக, மதிப்பு கூட்டு வரி சட்ட விதிகளில் திருத்தங்கள் செய்ய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது" என்று டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. இனாம் நிலப் பிரச்சினையில் மதத்தை வைத்து பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறது பாஜக- ஜோதிமணி குற்றச்சாட்டு
இதையடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையை 6 வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்த நீதிபதிகள், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து கூடுதல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளனர்.