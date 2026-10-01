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தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்துடன் தொடர்பு: அதிகாலையில் ஆறு பேர் கைது

முன் அறிவிப்பின்றி கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்ற காரணத்தினால், அவர்களது உறவினர்கள் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தஞ்சாவூர் நகர காவல் நிலையம்
தஞ்சாவூர் நகர காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 2:12 PM IST

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தஞ்சை: தடை செய்யப்பட்ட கிலாஃபத் இயக்கத்தோடு தொடர்பில் இருந்தாக கூறி 6 பேரை சிறப்பு உளவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் இன்று அதிகாலை கைது செய்தனர்.

தஞ்சை கீழவாசல் பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட கிலாஃபத் இயக்கத்திற்கு ஆட்கள் சேர்த்து வந்ததாகக் கூறி ஜாகீர் உசேன், அப்துல் வர்க்கிஸ், உமர் முக்தர், யாசர் அப்துல், சம்சுதீன், சேக் பரீத் ஆகியோரை இன்று (அக்டோபர் 1) சிறப்பு உளவுப் பிரிவு (SIU) போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடந்த 29 ஆம் தேதி அவர்களின் வீடுகளில் சோதனை நடைபெற்ற நிலையில், இன்று அதிகாலையில் அவர்கள் ஆறு பேரும் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். போலீசாரின் ஐந்து மணி நேர சோதனையில் செல்போன், பென்ட்ரைவ் உள்ளிட்டவற்றில் இருந்து பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலிலேயே இன்று அதிகாலை ஆறு பேரின் வீடுகளுக்கும் திடீரென வந்த காவல் துறையினர், தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்களை அதிரடியாக கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றனர்.

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முன் அறிவிப்பு இன்றி கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்ற காரணத்தினால், அவர்களின் உறவினர்கள் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். முக்கியமாக எந்தவொரு தகவலும் இன்றி கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்ட காரணத்தால் தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு அவர்கள் திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு சில மணி நேரம் பரபரப்பான சூழல் உருவாகியுள்ளது.

TAGGED:

கிலாஃபத் இயக்கம்
காவல் நிலையம் முற்றுகை
SIU
ARREST
KHILAFAT

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