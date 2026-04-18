ETV Bharat / state

'லிமிடெட் கம்பெனி' திமுகவை மக்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பப் போவது உறுதி - தவெக தலைவர் விஜய் கடும் தாக்கு

ஏப்ரல் 23-ம் தேதியே ஊழல் சக்திகள் மட்டுமல்லாது, பாசிச சக்திகளும் விசில் புயலில் வீழ்வது உறுதி என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தொண்டர்களுக்கு அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது கட்சியின் தொண்டர்களுக்கு இன்று (ஏப்ரல் 18) கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அவரது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அந்த கடிதத்தில், "என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழகத்தில் நடக்கும் தேர்தல் நேர நாடகம் குறித்து உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவே இக்கடிதம். தேர்தல் நேரத்தில் திசை திருப்பல்கள் நடப்பது ஒன்றும் புதிதன்று. இருந்தும் உஷாராக இருக்க வேண்டியது நம் கடமை. திசை திருப்பும் முதலீட்டுக் கழகம், பல்வேறு வழிகளில் மக்களைக் குழப்புவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறது.

தந்தை பெரியாரும், பெருந்தலைவர் காமராஜரும், பேரறிஞர் அண்ணாவும் விதைத்த நல்லிணக்கம் பேசும் சமூகநீதி விதைகள் ஆழமாய் வேரூன்றிய மாபெரும் மதச்சார்பற்ற மண் இது. இத்தகைய நம் தமிழ்நாட்டு மண்ணில் என்றைக்கும் பாசிச சக்திகள் வேரூன்ற மட்டுமன்றி காலூன்றவே இயலாது. அதோடு பாசிச மனநிலை கொண்ட ‘மக்கள் விரோத’ ஆட்சியாளர்களுக்கு, குறிப்பாக திமுகவிற்கு மறுமுறை வாய்ப்பு என்பது எட்டாக்கனி என்பது தான் தமிழ்நாட்டின் அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலான தேர்தல் வரலாறு.

தேர்தல் ஆணையத்திடம் என்ன தான் பொறுப்பு இருந்தாலும், காபந்து அரசான கபட நாடகத் திமுக அரசு, தன் கையில் வைத்திருக்கும் அதிகாரிகள் சிலரை வைத்து நமக்கு மட்டுமல்லாமல் நம் வேட்பாளர்களுக்கும் பரப்புரை செய்ய நெருக்கடிகளையும், நிர்பந்தங்களையும் நீட்டிக்கவே செய்கிறது.

கடைசி நேரம் வரை காத்திருக்க செய்து, அனுமதிக் கடிதத்தைத் தாமதமாக அளித்து, நமக்கான பிரசார முன்னேற்பாடுகளைச் செய்யவிடாமல் நெருக்கடி தருவது, கடைசி நேரத்தில் தவெகவின் பரப்புரைக்கான அனுமதியை ரத்து செய்ய வைப்பது, ரத்து செய்வது என்று திமுகவின் பரம்பரைத் தில்லுமுல்லுகள் தொடர தான் செய்கின்றன. அத்துடன், நமது பிரச்சார நிகழ்ச்சிகளுக்கான அனுமதி மற்றும் ரத்து குறித்து ஊடகங்களில் புனைவுச் செய்திகள் வெளியிடச் செய்து மக்களைக் குழப்புவது என்று திமுகவின் தில்லுமுல்லுகள் தொடரத்தான் செய்கின்றன.

பவள விழா பாப்பா…என்ன தான் தில்லுமுல்லு செய்தாலும்... நீ தடுத்துவிடலாம் என்று நினைப்பது போல் தவெக ஒன்றும் பழைய ஃபார்மட்டில் ரோட்டில் பிரச்சாரம் செய்வதை மட்டுமே நம்பி இருக்கவில்லை. தவெகவிற்கு ஆதரவாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலன் சார்ந்த தன்னெழுச்சியான, தன் விருப்பமான பிரச்சாரம் தமிழகமெங்கும் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மாபெரும் மக்கள் சக்தி இயக்கமாக மாறி நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: பிடிஆருக்கு ஆதரவாக உதயநிதி பரப்புரை மேற்கொள்ளாதது ஏன்? சுந்தர் சி கேள்வி

தவெகவின் வெற்றியைத் தடுத்துவிடலாம் என்று ‘தான்’ என்ற அகந்தையில் இருக்கும் ஆதாய அரசியல் சூதாடும் அனுபவசாலிகள் அனைவரும் மக்கள் ஓர் அமைதிப் புரட்சிக்குத் தயாரானதை மறந்து விட்டு ஆடுகின்றனர். இந்த ஆட்டமெல்லாம், வரும் ஏப்ரல் 21-ம் தேதி வரை தான். ஏப்ரல் 23 அன்றே ஊழல் சக்திகள் மட்டுமல்லாது மற்றும் பலருடன் பாசிச சக்திகளும் விசில் புயலில் வீழ்வது உறுதி.

Limitation இல்லாமல் அராஜகத்தையும் ஊழலையும் செய்து, Limitation இல்லாமல் பொய் வாக்குறுதிகள் தந்து மக்களை ஏமாற்றும் லிமிடெட் கம்பெனி திமுகவை இந்தத் தேர்தலில் ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் limit செய்து, மக்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பப் போவது உறுதி. மக்களே…இந்த வேடதாரிகளை நம்பாமல் விழிப்புடன் இருப்போம். வெல்வோம். வாகை சூடுவோம். வரலாறு படைப்போம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

ELECTION CAMPAIGN
TVK LEADERS
TVK CANDIDATES
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.