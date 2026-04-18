முதலமைச்சரை போல நானும் சொன்னதை செய்வேன் - விழுப்புரம் திமுக வேட்பாளர் லட்சுமணன் வாக்குறுதி

உங்கள் பகுதிக்கு தேவையான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுபவனாக, தொடர்ந்து மக்கள் பணி ஆற்றிடுவேன் என்ற உறுதியை உங்களுக்கு அளித்து உதயசூரியன் சின்னத்திலே வாக்கு கேட்டு வந்திருக்கேன்.

வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட விழுப்புரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் லட்சுமணன்
வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட விழுப்புரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் லட்சுமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 5:58 PM IST

விழுப்புரம்: முதலமைச்சரை போல நானும் சொன்னதை அப்படியே நிறைவேற்றுவேன் என விழுப்புரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் லட்சுமணன் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது கூறினார்.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில தினங்களே உள்ளன. வரும் வியாழன் அன்று (ஏப்ரல் 23) தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் காலை முதலே கொளுத்தும் வெயிலையும் பாராமல் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், நட்சத்திர தொகுதியாக கருதப்படும் விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் லட்சுமணன், விழுப்புரம், சாலாமேடு பகுதியில் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அவர், "அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். லட்சுமணன் ஆகிய நான் மீண்டும் விழுப்புரம் தொகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறேன். உங்களுடைய ஆதரவை தேடி, உங்களை நாடி வந்திருக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு புதியவன் அல்ல. இந்த பகுதிக்கு எண்ணற்ற முறை வந்திருக்கின்றேன். உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக, உங்கள் சகோதரனாக, உங்களில் ஒருவனாக, நீங்கள் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வருபவனாக, உங்கள் சுப துக்கங்களில் பங்கு பெறுபவனாக, உங்கள் பகுதிக்கு தேவையான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுபவனாக, தொடர்ந்து மக்கள் பணி ஆற்றிடுவேன் என்ற உறுதியை உங்களுக்கு அளித்து உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்கு கேட்டு வந்திருக்கேன்.

இந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் இந்த பகுதிக்கு எத்தனை முறை வந்திருப்பேன் என்று எனக்கே சொல்ல தெரியாது. அந்த அளவுக்கு இந்த பகுதிக்கு வந்து சென்றிருக்கேன். மேலும், தேவையான அடிப்படை தேவைகளை ஓரளவுக்கு பூர்த்தி செய்தும் தந்திருக்கிறேன். இந்த எச்டி லைன் ( உயர் மின்னழுத்த வசதி) வசதியை உருவாக்கிக் கொடுத்திருக்கேன். அதுமட்டுமல்லாமல் சாலை வசதி, பட்டா, என ஓரளவுக்கு திருப்தியாக உங்களுக்கு செய்து கொடுத்துள்ளேன்.

இன்னும் பல கோரிக்கைகள் இங்கே நிறைவேற்றப்பட வேண்டி இருக்கின்றன. அதையும் உங்களுடைய ஆதரவோடு மீண்டும் வெற்றிப் பெற்று வந்த பிறகு, தொகுதியின் அத்தனை கோரிக்கைகளையும் 100 சதவீதம் நிறைவேற்றுவேன் என்ற 100 சதவீத உறுதிமொழியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன். முதலமைச்சரை போலவே நானும் சொன்னதை அப்படியே நிறைவேற்றுவேன். அதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் கிடையாது. எனவே பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் என்னை வெற்றி பெற செய்யுமாறு உங்களை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று லட்சுமணன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

