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பரந்தூரை போல பட்டினப்பாக்கம் விவகாரத்திலும் முதலமைச்சர் நல்ல முடிவை எடுப்பார் - துரை வைகோ

எம்.ஜி.ஆர் திருச்சியை இரண்டாவது தலைநகரமாகக் கொண்டு வருவது தமிழகத்திற்கு நல்லது என்று கூறியதாக துரை வைகோ குறிப்பிட்டார்.

திருச்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ பேட்டி
திருச்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 9:00 PM IST

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திருச்சி: பரந்தூர் விமான நிலைய விவகாரத்தை போன்று பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலக விவகாரத்திலும் முதலமைச்சர் விஜய் நல்ல முடிவு எடுப்பார் என மதிமுக எம்.பி. துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி, கே.கள்ளிக்குடி ஊராட்சியில், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ரூபாய் 17 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மையத்தை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ இன்று திறந்து வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "எமர்ஜென்சி கால சட்டம் மற்றும் மிசா சட்டம் என்பது ஒரு வரலாற்றுப் பிழை என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.

அன்றைய காலக் கட்டத்தில் காங்கிரஸை எதிர்த்த திராவிட இயக்கங்கள், பொதுவுடமை இயக்கங்களை சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். சித்திரவதைகளை அனுபவித்தனர்; பலர் உயிரிழந்தனர்.

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அரசியல் காரணங்கள் மட்டுமின்றி, பொது அமைதிக்கு ஊறு விளைவித்தவர்கள் மற்றும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளானவர்களும் அன்று கைது செய்யப்பட்டனர். ஆனால், சில அரசியல் ஆளுமைகள் மீது அது புனையப்பட்டதாகவும் இருந்தது.

திராவிட இயக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோதான் தமிழ்நாட்டில் மிசா சட்டத்தில் முதலில் கைதானவரும், கடைசியாக விடுதலையானவரும் ஆவார். இந்த விவகாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர். அன்றைக்கே திருச்சியை இரண்டாவது தலைநகரமாகக் கொண்டு வருவது தமிழகத்திற்கு நல்லது என்று தீர்க்கதரிசியாக சொன்னார். நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசல், ரியல் எஸ்டேட் விலை அதிகரிப்பால் நடுத்தர மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, தலைநகரத்தின் ஒரு பகுதியை திருச்சிக்கு மாற்றுவது சென்னைக்கு மிகப்பெரிய பலம்.

திருச்சி இரண்டாவது தலைநகரமாக அறிவிக்கப்பட்டால் புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், கரூர், பெரம்பலூர், அரியலூர் உள்ளிட்ட மத்திய மாவட்டங்கள் பெரும் வளர்ச்சியைப் பெறும். கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தென்காசி போன்ற தென்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை மனு அளிக்க சென்னைக்கு செல்ல இரண்டு, மூன்று நாட்கள் வரை ஆகிறது. திருச்சியை தலைநகராக கொண்டுவந்தால் தமிழ்நாட்டின் எந்த மூலையில் இருந்தும் 3 முதல் 4 மணி நேரத்தில் வந்துவிடலாம்.

திருச்சியில் போதுமான நிலங்கள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை இணைப்பு போக்குவரத்து வசதிகள் உள்ளன. எனவே, இது சாதாரண மக்களுக்கும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பாக இருக்கும்.

பட்டினப்பாக்கத்தில் ஏற்கனவே போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளது. பட்டிப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகத்தை கொண்டு வந்தால் மீனவர் குடியிருப்புகள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும் என்பதால் சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். பரந்தூர் விமான நிலைய விவகாரத்தில், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும், நீர்நிலைகளும் பாதிக்கப்படும் என்பதால் மக்கள் எதிர்த்தபோது முதல்வர் அந்தத் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய உறுதுணையாக இருந்தார். அதேபோன்று, பட்டினப்பாக்கம் விவகாரத்திலும் முதலமைச்சர் உரிய நல்ல முடிவை எடுப்பார் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

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தனியார் பல்கலைக்கழக சட்ட திருத்த மசோதா குறித்த கேள்விக்கு, "அரசு கல்லூரிகளும், பள்ளிகளும்தான் நலிவடைந்த விளிம்புநிலை மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பாக விளங்குகிறது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. அதேசமயம், வெளிநாடுகளைப் போல தனியார் முதலீடுகளும் கல்வித் துறையில் அவசியமாகிறது.

இதை பல கல்வித் தந்தைகளும், அரசியல் கட்சியினரும் எதிர்ப்பவர்களாக உள்ளனர். தாங்கள் நடத்தும் கல்லூரிகளுக்குப் பொருளாதார ரீதியில் போட்டி வந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில்தான் அவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் என்று கருதுகிறேன். இருப்பினும், தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் வெறும் வணிக முதலீடுகளாக மட்டும் பார்க்கப்படாமல், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கும் போதிய இட ஒதுக்கீடு கிடைப்பதை மாநில அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்று துரை வைகோ தெரிவித்தார்.

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