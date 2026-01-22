கூலித் தொழிலாளி கொலை - நண்பனுக்கு ஆயுள் தண்டனை
Published : January 22, 2026 at 8:30 PM IST
சென்னை: பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் மீன்பிடி கூலித் தொழிலாளியை முருங்கை மரக் கட்டையால் அடித்து கொலை செய்த நண்பனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை காசிமேடு பகுதியில் மீன் பிடிக்க செல்லும் படகுகளில் கூலித் தொழிலாளிகளாக இருந்தவர்கள் சதீஷ்குமார் மற்றும் சுரேஷ் . நண்பர்களான இவர்களுக்கு இடையே, நீண்ட காலமாக பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் பிரச்சினை இருந்துள்ளது. அவ்வப்போது இருவருக்கும் இடையே பணம் தொடர்பாக தகராறும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் உச்சமாக, கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஏற்பட்ட வாய் தகராறு முற்றிய நிலையில், சுரேஷின் தலை மற்றும் காது பகுதிகளில் சாலையோரம் கிடந்த முருங்கை மரக் கட்டையால் சதீஷ் குமார் தாக்கியுள்ளார்.
இதில் படுகாயமடைந்த சுரேஷ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதனையடுத்து, சுரேஷின் தாய் தைலம்மாள் அளித்த புகாரில், காசிமேடு காவல் நிலையத்தினர் சதீஷ் குமார் மீது கொலை வழக்குப் பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தனர்.
இது தொடர்பான வழக்கு சென்னை மாவட்ட 3-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கே. கீதா ராணி முன்பு விசாரணை நடந்து வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் டி. சுரேஷ், சாட்சிகள் மற்றும் ஆதாரங்களை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தாக்கல் செய்தார்.
இதையடுத்து, அனைத்து தரப்பு வாதங்களுக்குப் பிறகு தீர்ப்பளித்த நீதிபதி கே. கீதா ராணி, குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி கொலையாளி சதீஷ் குமாருக்கு ஆயுள் தண்டனையும், 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.