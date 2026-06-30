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போதை ஊசியால் பறிபோன இளைஞரின் உயிர்- திருச்சியில் சோகம்

உயிரிழந்த ராஜமாணிக்கத்திற்கு போதை ஊசி எப்படி கிடைத்தது? அவர் போதை ஊசி செலுத்திக் கொள்ளும் பழக்கம் உடையவரா? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

போதை ஊசி செலுத்திக் கொண்ட இளைஞர் உயிரிழப்பு
போதை ஊசி செலுத்திக் கொண்ட இளைஞர் உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 4:46 PM IST

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திருச்சி: திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் அருகே போதை ஊசி செலுத்திக் கொண்ட 22 வயது இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

போதைப்பொருட்கள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்க போதைப்பொருள் ஒழிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சிறப்பு அதிரடிப்படை உருவாக்கப்பட்டு, போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல் நிலையங்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு மன்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு மன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டு, மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், திருச்சி மார்க்கெட் பகுதியில் போதை ஊசி செலுத்திக் கொண்ட 22 வயது இளைஞர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

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திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் அருகே உள்ள கல்மந்தை காலனி பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜமாணிக்கம்(22). இவர் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுக் கழிப்பறையில் உயிரிழந்து கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

உயிரிழந்த ராஜமாணிக்கம்
உயிரிழந்த ராஜமாணிக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் அடிப்படையில் போலீசார் அங்கு சென்று பார்த்தபோது, அவர் அருகே போதை ஊசி கிடந்துள்ளது. இதையடுத்து அவருடைய உடலை மீட்ட போலீசார், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். போலீசார் நடத்திய முதல்கட்ட விசாரணையில், ராஜமாணிக்கம் போதை ஊசி செலுத்திக் கொண்டபோது உயிரிழந்தது தெரியவந்துள்ளது.

அவருக்கு போதை ஊசி எங்கிருந்து கிடைத்தது? முதன்முறையாக போதை ஊசி செலுத்திக் கொள்கிறாரா? அல்லது தொடர்ச்சியாக அவர் போதை ஊசி செலுத்திக் கொள்வாரா? என்பது குறித்தெல்லாம் போலீசார் மேற்கொண்டு விசாரித்து வருகின்றனர்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அரியமங்கலத்தை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் தனது காதலனுடன் சேர்ந்து போதை ஊசி செலுத்திக்கொண்டபோது உயிரிழந்தார்.

இந்நிலையில் மற்றொரு இளைஞர் போதை ஊசியால் உயிரிழந்த சம்பவம் திருச்சியில் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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திருச்சியில் போதைப்பொருட்களைக் கட்டுப்படுத்த போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

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POLICE INVESTIGATE INJECTION
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