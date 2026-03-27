நெல்லையில் 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: குற்றவாளிக்கு சாகும்வரை சிறைத் தண்டனை

குற்றவாளிக்கு ரூ. 5000 அபராதம் விதித்ததுடன், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு சார்பில் ரூ. 3 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

Published : March 27, 2026 at 9:20 AM IST

​திருநெல்வேலி: சேரன்மகாதேவியை சேர்ந்த 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபருக்கு சாகும்வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ.5000 அபராதம் விதித்து போக்சோ நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறது.

நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியைச் சேர்ந்த 4 வயது சிறுமி, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி மாலை தனது வீட்டின் அருகே தெருவில் சைக்கிள் ஓட்டி விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த வழியே சென்ற முக்கூடல், கக்கன் தெருவைச் சேர்ந்த லட்சுமணகுமா ர்(42) என்பவர் சிறுமியிடம் பேச்சு கொடுத்து தனது வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். பின்னர், அந்த சிறுமிக்கு அவர் கொடூரமான முறையில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.

திரும்ப வீட்டிற்கு வந்த சிறுமி, கடும் வலியால் அவதிப்படவே, பெற்றோர் அவரிடம் என்ன நடந்தது என்று விசாரித்துள்ளனர். அப்போது, சிறுமி தனக்கு நடந்ததை பெற்றோரிடம் கூறியுள்ளார். அதனைக் கேட்டு கடும் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், இதுகுறித்து சேரன்மகாதேவி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

இதன்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், விசாரணை மேற்கொண்டு லட்சுமணகுமாரை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கானது, நெல்லை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்றது.

இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் நீதிபதி உஷா ஆஜராகி வாதாடினார். இந்நிலையில், இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுரேஷ்குமார் நேற்று (மார்ச் 26) மாலை இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கினார். தீர்ப்பின்போது அரசு தரப்பு வாதங்களை ஏற்று, குற்றவாளி லட்சுமணகுமாருக்கு சாகும் வரை சிறைத் தண்டனை விதித்து அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கினார். மேலும் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார்.

இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு சார்பில் ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இந்த வழக்கில் திறமையாகவும், விரைவாகவும் செயல்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் மங்கையர்க்கரசி, ஏட்டு யாஸ்மின் ஆகியோருக்கு நீதிபதி பாராட்டு தெரிவித்தார்.

