அண்ணா பல்கலை. மாணவி வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்ற ஞானசேகரன் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து
அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வழக்கில் ஞானசேகரனுக்கு 30 ஆண்டுகளுக்கு குறைவில்லாத ஆயுள் தண்டனையை மகளிர் நீதிமன்றம் விதித்துள்ளது.
Published : December 15, 2025 at 2:10 PM IST
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஞானசேகரன் மீதான குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், கோட்டூர்புரத்தை சேர்ந்த ஞானசேகரனை கைது செய்த காவல் துறையினர், அவர் மீது திருட்டு மற்றும் மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்ததால் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைத்தனர்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து ஞானசேகரனின் தாய் கங்காதேவி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், தனது மகன் ஞானசேகரனை அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வழக்கில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். அதன் பிறகு 2025 ஜனவரி 5 ஆம் தேதி குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டார்.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் ஞானசேகரன் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில், 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் பதிவு செய்யப்பட்ட பாலியல் வழக்கில், உள்நோக்கத்துடன் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க காவல் துறை ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தில் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அடைக்க எந்த விதிமுறைகளையும் காவல் துறையினர் பின்பற்றவில்லை, ஏதோ ஒரு அழுத்தம் காரணமாகவே குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். எனவே, ஞானசேகரன் மீது போடப்பட்டுள்ள குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன் மற்றும் எம். ஜோதிராமன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல் துறை தரப்பில், ஞானசேகரன் மீது திருட்டு மற்றும் மோசடி என இதுவரை 37 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் 5 வழக்குகளில் அவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 9 வழக்குகளில் விடுதலை செய்யப்பட்டார். பல வழக்குகள் இன்னும் நிலையில் உள்ளன. அதனால், குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்யக் கூடாது என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மாணவி பாலியல் வழக்கில் ஞானசேகரனுக்கு 30 ஆண்டுகளுக்கு குறைவில்லாத ஆயுள் தண்டனையை மகளிர் நீதிமன்றம் விதித்துள்ளது. அதனால், குண்டர் சட்டத்தை தொடர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என தெரிவித்து ஞானசேகரன் மீது போடப்பட்ட குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.