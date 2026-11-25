புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு: விசாரணையைக் கண்காணிக்க ஐபிஎஸ் அதிகாரி நியமனம்
புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு வழக்கு விசாரணையைக் கண்காணிக்கும் வகையில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி வெங்கட்ராமனிடம் அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 6:22 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலகப் புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு வழக்கை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் அதனை கண்காணிக்க ஐபிஎஸ் அதிகாரி வெங்கட்ராமனை நியமித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திமுகவின் சட்டப்பிரிவு இணைச்செயலாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான பரந்தாமன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "கோயம்புத்தூர் பெரியார் அறிவுலக நூலகத்துக்கான புத்தகங்களைக் கொள்முதல் செய்வதற்காக ரூபாய் 50 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த பெரியார் அறிவுலக நூலகம், கடந்த அக்.16- ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் புத்தகங்கள் பரிந்துரைக்காக 117 பேர் அடங்கிய குழு அமைத்து உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. அகல் விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மோனிகா ரவி என்ற ஒரே எழுத்தாளரிடம் இருந்து ஆறு மாதங்களில் 162 புத்தகங்களும், லட்சுமி மோகன், தாமரை பன்னீர், தாமரை முரளி, ஜோதி ஹரிஹரன் ஆகிய எழுத்தாளர்களிடம் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்களும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த பெயரில் எழுத்தாளர்கள் இருக்கின்றனரா? என்பதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வது தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
புத்தக பரிந்துரைக் குழுவில் உறுப்பினராக இருந்த பெருமாள் முருகன், அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தில் இருந்து 1,800 புத்தகங்கள் பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு வாங்கப்பட்டிருப்பதை அம்பலப்படுத்தினார். அதனால், இந்த விவகாரத்தில் பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்தும் வகையில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (நவம்பர் 25) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி, "மூன்று புத்தகங்களைத் தாக்கல் செய்து, அந்த புத்தகங்களின் எழுத்தாளர்கள் யார்? எனத் தெரியவில்லை" என வாதிட்டார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை ஏற்கனவே 20 ஆண்டுகள் நடைபெற்ற கொள்முதல் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. விசாரணையில் முறைகேடு நடந்திருப்பது உறுதி செய்துள்ளது. எனவே, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் இணை இயக்குநராக இருந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியான வெங்கட்ராமன், புத்தக கொள்முதல் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை செய்து வரும் விசாரணையைக் கண்காணிக்கும் அதிகாரியாக நியமிக்கிறேன்" என உத்தரவிட்டார்.
மேலும், விசாரணையைக் கண்காணிக்கும் வகையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தனது விசாரணை அறிக்கைகளை ஐபிஎஸ் அதிகாரி வெங்கட்ராமனிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தார்.