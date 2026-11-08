புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு புகார்: யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவோம் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
கோவை பெரியார் அறிவுலக விவகாரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் திமுக புகார் அளித்தது நகைச்சுவை செய்தியாகதான் வரவேண்டும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 8, 2026 at 3:56 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலக புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேட்டு புகாரில் அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகள் என யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவோம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதியளித்துள்ளார்.
தமிழ் வளர்த்த இத்தாலியப் பேரறிஞர் வீரமாமுனிவரின் பிறந்தநாளையொட்டி, மெரினா கடற்கரையில் அமைந்துள்ள வீரமாமுனிவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் அமைச்சர்கள் வெங்கடரமணன், வன்னி அரசு, ராஜ்மோகன் ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தை பொறுத்தவரை, அலட்சியத்தையும் கருத்தில் கொள்வார்கள். அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும், அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அவர்களைச் சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும்.
அதனால்தான் வெறும் துறை சார்ந்த நடவடிக்கையோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையிடம் நாங்களே நேரடியாகச் சென்று புகார் அளித்துள்ளோம். இதன் மூலம் எந்த அதிகாரியும் தப்பிக்க முடியாது. எந்த அரசியல்வாதியும் தப்பிக்க முடியாது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் நூலகங்களில் நடைபெற்றுள்ள இந்த டிஜிட்டல் கரையான்களைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். கொள்முதலில் இருந்த முறைகேடுகள் மற்றும் சிண்டிகேட் நடவடிக்கைகளைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. இதில் அரசியல்வாதிகள் யாராக இருந்தாலும் சரி, அதிகாரிகள் யாராக இருந்தாலும் சரி, சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவோம்” என்றார்.
நேற்றைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நீங்கள் பேசிய வார்த்தை பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “நான் புதிதாக எதையும் சொல்லவில்லை. 2020ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 5-ஆம் தேதி, எங்கள் அண்ணன் மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய அதே வார்த்தைகளைத்தான் நானும் பயன்படுத்துகிறேன்.
அதை மிகப்பெரிய அளவில் ஐடி விங்கில் பரப்பினீர்கள். அப்போதெல்லாம் ஏன் எதுவும் சொல்லவில்லை? எனவே, நோக்கத்தைத்தான் பார்க்க வேண்டும்” எனக் கூறினார்.
50 ஆண்டுகளாக இருப்பவரிடம் இருந்து 1 புத்தகம் மட்டுமே வாங்கியுள்ளனர்
முதல்வர் பெரியார் நூலகக் கட்டிடத்தைத் திறக்கிறார் என்றால் குறைந்தபட்ச ஆய்வு கூடவா நடத்தவில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்புகின்றனரே? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “ஆட்சிக்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே நூலகத்தைத் திறக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், அதற்குத் தடைகள் எதுவும் வந்துவிடக் கூடாது என்ற நோக்கத்தில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்டவற்றைச் சரிசெய்தோம்.
கொள்கை ரீதியாகவும், கருத்தியல் ரீதியாகவும் எங்களுடைய கொள்கைத் தலைவர் பெரியார் பெயரில் அமைந்துள்ள நூலகத்தைத் திறப்பதற்குத் தயாராக இருந்தது. ஆனால், ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்ட கொள்முதல் ஆணையை எப்படி மாற்ற முடியும்? பணி நியமன ஆணையை எப்படி மாற்ற முடியும்? கருவூலத்திலிருந்து மாவட்டக் கருவூலத்துக்குச் சென்ற நிதி விடுவிப்பு ஆணையை எப்படி மாற்ற முடியும்?
தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கத்தைச் சேர்ந்த என்னுடைய அண்ணன் என்னைப் பார்த்துக் கண்ணீர் விட்டு அழுதார். என்னுடைய பதிப்பகத்திலிருந்து ஒரே ஒரு புத்தகம்தான் வாங்கியிருக்கிறார்கள். 50 ஆண்டுகளாக நான் இந்தப் பதிப்பகத் துறையில் இருக்கிறேன். கடந்த ஆட்சியில் என்னை ஏன் இப்படி அவமானப்படுத்துகிறார்கள் என்று அந்த ஒரு புத்தகத்தைக் கொடுத்துவிட்டு மிகவும் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
அப்போது கடந்த முறையைவிட இந்த முறை தரமான புத்தகங்களை ஆய்வு செய்து, அனைத்தையும் கண்டிப்பாக வாங்குவோம் என்று உறுதியளித்தேன்.
புத்தகத் திருவிழாவுக்கு அதிக நிதி
இரண்டாவதாக, தவெக ஆட்சியில் புத்தகக் கண்காட்சிகளுக்கும், புத்தகத் திருவிழாக்களுக்கும் நிதி ஒதுக்க மாட்டார்கள் என்று திட்டமிட்டு பலரும் வதந்தி பரப்பினார்கள். ஆனால், முதலமைச்சர் விஜய் என்ன செய்தார் தெரியுமா? இதுவரை இருந்த அரசாங்கங்கள் புத்தகத் திருவிழாக்களுக்கு ஒதுக்கிய தொகையைவிடப் பல மடங்கு அதிகமாக இந்த ஆண்டு நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறோம் என்று சட்டமன்றத்திலேயே அறிவித்திருக்கிறோம்.
புத்தகப் பதிப்பகங்களைப் பொறுத்தவரையில், அரசியல் வேறுபாடுகளைக் கடந்து, இதுவரை இருந்த அரசாங்கங்கள் செய்ததைவிடப் பதிப்பாளர்களுக்கு அதிகமான உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய முதல் நோக்கம். கண்டிப்பாக அதைச் செய்வேன்" என்றார்.
நகைச்சுவைச் செய்திகளில்தான் வர வேண்டும்
தொடர்ந்து, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் திமுகவினரும் புகார் அளித்திருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, “இதெல்லாம் நகைச்சுவைச் செய்திகளில்தான் வர வேண்டும். அவர்களே வெடிகுண்டு வைப்பார்களா? அவர்களே சென்று அதை எடுப்பார்களா? இதைக் காவல்துறையினர் விசாரிக்கும் நிலைமையை யோசித்துப் பாருங்கள். அவர்களுக்கு எவ்வளவு சிரமமாக இருக்கும்?
அவர்கள் கொடுத்த புகாரையும் ஏற்றுக்கொண்டு விசாரிக்கட்டும். அவர்களே தங்கள் மீதும் புகார் கொடுத்திருப்பார்களா என்பது தெரியவில்லை. முன்னாள் அமைச்சர் மீது என்ன கோபம் என்று தெரியவில்லை. இதுகுறித்து நிறைய விசாரிக்க வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், விஜய், திரிஷா ஆகியோரின் பெயர்களில் எழுத்தாளர்கள் இடம்பெற்றது குறித்து செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு, “கமலாம்பாள் கருணாநிதி, பவுனாம்பாள் கருணாநிதி, மகேஸ்வரி ஸ்டாலின் என்று குறிப்பிட்டும் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன.
நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த எழுத்தாளர் ஒரு புத்தகம்தான் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால், கமலாம்பாள் கருணாநிதி, பவானாம்பாள் கருணாநிதி ஆகியோர் நூறு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். நீங்கள் கண்டுபிடித்துக் கூட்டி வாருங்கள். ஒரு கலைமாமணி விருதாவது கொடுக்க வேண்டுமல்லவா? நூறு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை.
மிகப்பெரிய அறிவுசார் மோசடி
கள்ள நோட்டு அடிப்பதற்கு ஒரு இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதைப் போல, செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி ஒரு இயந்திரத்தை உருவாக்கி, அதன்மூலம் புத்தகங்களை உருவாக்குகிறார்கள். அவர்கள் பெயர்களையும், அந்தத் தொழில்நுட்பம் வழங்கிய தகவல்களையும், உள்ளடக்கத்தையும் திருடுகிறார்கள்.
அதாவது, உண்மையான புத்தகங்களில் இருந்து பல தகவல்களை எடுத்துத் திருடி, புத்தகங்களை உருவாக்குகிறார்கள். இது எவ்வளவு பெரிய அறிவுசார் மோசடி. இதைச் செய்வதில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருடைய பெயர்களும் இருக்கின்றன.
அந்த ஒரு புத்தகத்தின் பெயரை மட்டும் திரும்பத் திரும்பக் கேட்கிறீர்கள். மற்ற புத்தகங்களின் பெயர்களை ஏன் கேட்க மறுக்கிறீர்கள்? நாங்கள் அந்தப் புத்தகத்தை ஆதாரமாகச் சீல் செய்து வைத்திருக்கிறோம். நிச்சயமாக அந்தக் காவியத்தைப் படித்து அதில் என்ன இருக்கிறது என்று கூறுவேன்” என்றார்.