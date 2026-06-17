ETV Bharat / state

ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்றக் கோரி கடிதம்

மது போதையில் தண்டவாளத்தை கடப்பதால் உயிரிழப்புகள், ரயில்கள் மீது பாட்டில்களை கொண்டு வீசுவது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன என்று அந்த கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் நிலையம் - கோப்புப்படம்
ரயில் நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 11:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநருக்கு சென்னை கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் கடிதம் அனுப்பி உள்ளனர்.

அந்த கடிதத்தில், "தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தவெக ஆட்சி அமைந்தப் பின்னர் பள்ளி, கல்லூரிகள், கோயில் அருகில் இருந்த 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடியுள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து, மேலும் பல்வேறு இடங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

இந்த நிலையில், சென்னை கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்ட ஜோலார்பேட்டை, விழுப்புரம், சூலூர்பேட்டை வரை உள்ள ரயில் நிலையங்களை ஒட்டி 85 அரசு டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இதையும் படிங்க.. குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவுோர் மீது இரும்புக்கரம் பாயும் - நெல்லை எஸ்பி எச்சரிக்கை

இதனால், சென்னை கோட்ட ரயில்வேயில் மது போதையில் தண்டவாளத்தை கடப்பதால் உயிரிழப்பு சம்பவம், ரயில்கள் மீது பாட்டில்களை கொண்டு வீசுவது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. இவற்றை தவிர்க்க., ரயில் நிலையங்களை ஒட்டியுள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த கடிதம் டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநருக்கு சென்னை கோட்டம் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை சார்பில் கடிதம் அனுப்பபட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

TAGGED:

CHENNAI RAILWAY PROTECTION FORCE
TASMAC MANAGING DIRECTOR
TASMAC SHOPS
LETTER TO CLOSE TASMAC SHOP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.