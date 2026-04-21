தெற்காசியாவின் மாடல் மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவேன்: இறுதிகட்ட பரப்புரையில் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி
வட சென்னை வளர்ச்சித் திட்டத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, அந்தப் பகுதியின் இமேஜையே மாற்றி விட்டோம் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : April 21, 2026 at 7:44 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டை இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக மட்டுமல்லாமல், தெற்காசியாவின் மாடல் மாநிலமாக மாற்றிக் காட்டுவேன் என இறுதிகட்ட பரப்புரையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
மாடல் தொகுதி கொளத்தூர்
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை கொளத்தூரில் இன்று தனது இறுதிக்கட்ட பரப்புரையை மேற்கொண்டார். அப்போது அவர், "ஒட்டு மொத்தத் தமிழ்நாட்டிற்கும் நான் முதலமைச்சராக இருந்தாலும், சென்னை நான் பாசமாக வளர்த்த குழந்தை போன்றது. சென்னைக்கு மாநகர தந்தையாக, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் மேயராக இருந்தவன் நான். அதிலும் நம்முடைய கொளத்தூர் என்னுடைய செல்லக் குழந்தை.
தேர்தல் அறிவித்ததும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்தேன். அடுத்து பிரச்சாரத்தின் நிறைவு நாளான இன்று உங்களிடம் வாக்கு கேட்டு வந்திருக்கிறேன். நான் செய்து கொடுத்த திட்டப் பணிகள் தான் எனக்காக இங்கு ஓட்டு கேட்டிருக்கின்றன. ஏற்கனவே ஒரு மாடல் தொகுதியாகக் கொளத்தூரை மாற்றி வைத்திருக்கிறேன். வரும் காலங்களில் இன்னும் சிறப்பாக மேம்படுத்துவேன். கடந்த 5 ஆண்டு ஆட்சியில், சென்னையின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் மேம்பாலங்கள், மெட்ரோ பணிகள், பூங்காக்கள், நூலகங்கள், மழைநீர் வடிகால்கள், குடியிருப்புகள் எனப் பல வேலைகள் செய்திருக்கிறோம்.
சென்னையில் திமுக கொடி மட்டும் தான் பறக்கும்
வடசென்னை வளர்ச்சித் திட்டத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, அந்தப் பகுதியின் இமேஜையே மாற்றிவிட்டோம். அதிமுக ஆட்சியில் புறக்கணிக்கப்பட்ட சென்னை, இப்போது தான் தலைநகருக்குரிய கவனத்தைப் பெற்று, தலைசிறந்த நகரமாக மாறியுள்ளது. எத்தனை பேர் வந்தாலும், சென்னைக்காக உழைக்கும் திமுக கொடி மட்டும் தான் இங்கு பறக்க வேண்டும், பறக்கும், இது உறுதி. நம்முடைய ஆட்சியில் தலைநகரை தலைசிறந்த நகரமாக மாற்றி இருக்கிறோம். இந்த முறை மேலும் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும்.
திட்டம் என்றால் தமிழ்நாடு தான்
மகளிர் உரிமைத்தொகை, விடியல் பேருந்து, காலை உணவுத் திட்டம், புதுமைப்பெண் திட்டம், கல்வி, மருத்துவம், வீடமைப்பு என பல திட்டங்கள் மக்களிடம் நேரடியாகச் சென்றுள்ளன. சிறந்த உட்கட்டமைப்புக்கு தமிழ்நாடு தான், சிறந்த கல்விக்குத் தமிழ்நாடு தான், மருத்துவத்திற்கு தமிழ்நாடு தான். தொழில் முதலீட்டுக்குத் தமிழ்நாடு தான். சட்டம்-ஒழுங்குக்குத் தமிழ்நாடு தான். கரோனா, வெள்ளம், புயல் போன்ற சவால்களையும் கடந்து, இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியைச் சாதித்திருக்கிறோம்.
தமிழ்நாடு Vs டெல்லி
இந்தத் தேர்தல் 'தமிழ்நாடு Vs டெல்லி' அணிக்கானது. மாநில உரிமைகள் காக்கப்பட வேண்டுமெனில் இந்த ஆட்சி தொடர வேண்டும். இல்லத்தரசி திட்டம், உயர்த்தப்பட்ட மகளிர் உரிமைத்தொகை, முதியோர் ஓய்வூதியம், மாணவர்களுக்கு லேப்டாப், வீடமைப்பு திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல புதிய வாக்குறுதிகள் அளித்திருக்கிறோம். அடுத்த 5 ஆண்டில் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி, மீண்டும் உங்களிடம் வாக்கு கேட்டு வருவேன். இது என் சத்தியம். தமிழ்நாட்டை இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக மட்டுமல்லாமல், தெற்காசியாவின் மாடல் மாநிலமாக மாற்றிக் காட்டுவேன் இது உறுதி" என்றார்.