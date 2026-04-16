அமெரிக்காவுக்கே போயிடுங்க சிவாஜி என்பதுபோல் 50க்கே போயிடுங்க திமுக; நடிகை கஸ்தூரி கிண்டல்

இந்தியை திணிக்கிறார்கள், நிதி கொடுக்கவில்லை என விதவிதமாக பொய்களை திமுகவினர் கட்டவிழ்த்து விடுகின்றனர் என்று நடிகை கஸ்தூரி பேசினார்.

தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய நடிகை கஸ்தூரி
தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய நடிகை கஸ்தூரி (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 16, 2026 at 10:56 PM IST

தஞ்சாவூர்: "அமெரிக்காவுக்கே போயிடுங்க சிவாஜி என்பது போல், டைம் மிஷின் கொண்டு வந்து 50க்கே போயிடுங்க" என்று திமுகவை தஞ்சாவூரில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் நடிகை கஸ்தூரி கேலி செய்து பேசினார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில், தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக கருப்பு முருகானந்தம் போட்டியிடுகிறார். இவரை ஆதரித்து நடிகை கஸ்தூரி, தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிதாக ஒருவருக்கு ஓட்டு போடலாம் அல்லது பழைய பெருச்சாளிகளுக்கு ஓட்டு போடலாம் என நினைப்பதைவிட நன்மை செய்பவர்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கள்.

இது தஞ்சாவூர் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு முழுவதற்கும் பொருந்தும். அனைத்து துறைகளிலும் தமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ளதாக முதலமைச்சர் பெருமை பேசுகிறார். பெண்கள் குறித்த பாலியல் வன்முறைகளில் முதல் 10 இடங்களில் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடம் உண்டு. வருடத்திற்கு வருடம் 50 சதவீதம் குற்றங்கள் அதிகரிக்கின்றன. யார் அந்த சார் என்று கேட்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக அவர்களே குற்ற பின்னணியை வைத்துக்கொண்டு வெளியே வந்து இரும்புக்கரத்தால் அடக்குவோம் என்று கூறுகிறார்கள்.

சொந்த கட்சிக்காரர்களை அடக்கினால் குற்றங்கள் தானாக குறையும். எந்தவொரு திட்டத்தையும் செயல்படுத்த முடியவில்லை, கேட்டால் நிதி இல்லை என்கின்றனர். எல்லா நிதியையும் உங்கள் குடும்பத்திலேயே வைத்திருக்கிறீர்கள். சரியாக கணக்கு கொடுத்தால் தான் மற்றவர்களிடம் நிதி கேட்க முடியும்.

இந்தியை திணிக்கிறார்கள், நிதி கொடுக்கவில்லை என விதவிதமாக பொய்களை திமுகவினர் கட்டவிழ்த்து விடுகின்றனர். அதிமுக செய்த சாதனைகளை தாங்கள் செய்ததாக திமுகவினர் சொல்கின்றனர்.

50, 60களில் பார்த்த திமுகவை பார்க்க நேரிடும் என்கிறார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின். எங்களுக்கும் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையாக உள்ளது. டைம் மெஷின் கொண்டு வந்து 50-க்கே போயிடுங்க சார். அமெரிக்காவுக்கே போயிடுங்க சிவாஜி என்பது போல, 50, 60-க்கே நீங்கள் போயிடுங்க.

தொகுதி மறு வரையறை பற்றி யாருக்கும் எதுவும் முழுமையாக தெரியாது. ஆனால் இங்கு விதவிதமாக வதந்தியை கிளப்புகிறார்கள்" என்று பேசினார். இந்த பிரச்சாரத்தில் வேட்பாளர் முருகானந்தம், அதிமுக முன்னாள் மேயர் சாவித்திரி கோபால், மாநகர செயலாளர் சரவணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

