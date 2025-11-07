ETV Bharat / state

தோழியுடன் ஓரினச்சேர்க்கைக்கு இடையூறு... பச்சிளம் குழந்தைக்கு எமனாக மாறிய கொடூர தாய்!

குழந்தை இறந்த துக்கத்தில் மனம் நொந்துபோயிருந்த சுரேஷுக்கு மனைவி பாரதியின் செல்போனில் சுமித்ரா உடனான உறையாடல்கள் இடியாய் இறங்கியது.

பாரதி
பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கிருஷ்ணகிரி: எதிர்வீட்டு பெண்ணிடம் ஏற்பட்ட விபரீத உறவால் பச்சிளம் குழந்தையை கொலை செய்துவிட்டு, கணவனிடம் நாடகமாடிய தாயின் கொடூர செயல் ஓசூர் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த கெலமங்கலம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சின்னட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் (30). இவர், பெயின்டிங் வேலை பார்த்து வருகிறார். இவரது மனைவி பாரதி (25). இவர்களுக்கு ஏற்கெனவே 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன்பு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. அக்குழந்தைக்கு துருவ் என பெயர் சூட்டியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், சுரேஷ் மனைவி பாரதிக்கும், எதிர் வீட்டை சேர்ந்த திருமணமாகாத சுமித்ரா (22) என்பவருக்கும் இடையில் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அது நாளடைவில் ஓரினச்சேர்க்கையாக மாறியுள்ளது. இருவரும் தினந்தோறும் வாட்ஸ்அப்பில் பேசிக்கொண்டும், அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்துக்கொண்டும் வந்துள்ளனர். ஒரு கட்டத்தில் பாரதிக்கு சுமித்ரா மீது கொண்ட எல்லை மீறிய காதலால், தனது மார்பில் ''SUMI'' என டாட்டூ குத்தும் அளவிற்கு சென்றுள்ளது.

நாடகமாடிய தாய்

இது கணவர் சுரேஷிற்கு தெரிய வர, அவர் மனைவியையும், சுமித்ராவையும் எச்சரித்துள்ளார். மேலும், இது தொடர்பாக அவ்வப்போது தகராறு ஏற்பட்டும் வந்துள்ளது. இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் மதியம் சுரேஷ் வீட்டிற்கு சென்றபோது வீட்டின் முன்பு அக்கம் பக்கத்தினர் கூடியிருந்தனர். வீட்டினுள் சென்ற போது 5 மாத குழந்தை மூச்சு பேச்சில்லாமல் இருந்துள்ளது. அதுகுறித்து மனைவி பாரதியிடம் கேட்டபோது, வழக்கமாக பால் கொடுத்து தூங்க வைத்ததாகவும், குழந்தைக்கு புரையேறி இருமல் வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

சுமித்ரா
சுமித்ரா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் பதறிப்போன சுரேஷ், குழந்தையை தூக்கிக்கொண்டு கெலமங்கலத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சென்றார். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் குழந்தை ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், குழந்தை மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதால், முறைப்படி போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்து, உடற்கூறாய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். ஆனால் சுரேஷ், பிறந்த மகனின் உடலில் கத்திப்படுவதை தான் விரும்பவில்லை எனக்கூறி, பிடிவாதத்துடன் குழந்தையின் உடலை வீட்டிற்கு எடுத்து வந்து, நேற்று (நவ.7) ஊருக்கு அருகே நல்லடக்கம் செய்துள்ளார்.

அதிர்ச்சி உரையாடல்கள்

குழந்தை இறந்த துக்கத்தில் மனம் நொந்துபோயிருந்த சுரேஷுக்கு மனைவி பாரதியின் செல்போனில் சுமித்ரா உடனான உரையாடல்கள் இடியாய் இறங்கியது.

சுமித்ரா மீது ஏற்பட்ட விபரீத உறவால் பாரதி தன்னிலை மறந்து இருந்து வந்துள்ளார். சுரேஷ் வீட்டில் இல்லாத நேரங்களில் பாரதியும், சுமித்ராவும் அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்து உல்லாசமாக இருந்து வந்துள்ளனர். அந்த சமயங்களில் பாரதியின் 5 மாத குழந்தை அழுவது இருவருக்கும் தொந்தரவாக இருந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: மகளை கொன்று மனைவிக்கு கொலை மிரட்டல்! ஜாமீனில் வந்தவர் மீது பாய்ந்தது 'குண்டாஸ்'!

இதனால் சுமித்ரா, ''நாம் தனிமையில் இருக்க இடையூறாக உள்ள உன் குழந்தையை கொன்றுவிடு எனக்கூறி பாரதிக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பி இருக்கிறார். அதன்படி, பாரதியும் குழந்தையின் வாயை பொத்தி ஈவு இரக்கமின்றி கொலை செய்துள்ளார். மேலும், குழந்தையை கொன்றுவிட்டதாக புகைப்படத்துடன் வாய்ஸ் மெசேஜையும் பாரதி அனுப்பி உள்ளார்.

குழந்தையை கொன்ற தகவல் கணவனுக்கு தெரிய வந்ததும் மனைவி பாரதி தலைமறைவான நிலையில், மனைவி மீது புகார் கொடுக்க கெலமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு செல்வதாக சுரேஷ் அக்கம்பக்கத்தில் கூறியுள்ளார்.

கெஞ்சிய பாரதி

பின்னர் காவல் நிலையம் சென்ற கணவரை உறவினரின் போனில் தொடர்புகொண்ட பாரதி, ''புகார் அளிக்க வேண்டாம், தவறு நடந்துவிட்டது, வந்துவிடு. நீ என்ன செய்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்'' எனக்கூற, கணவரோ என்ன நடந்தது? எனக்கேட்க, மனைவி தயங்கி, தயங்கி மகனை கொன்றதை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்.

இதை கேட்டு மனைமுடைந்து போன சுரேஷ், காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில், பாரதியையும், சுமித்ராவையும் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, நல்லடக்கம் செய்யப்பட்ட குழந்தையின் உடலை தேன்கனிக்கோட்டை தாசில்தார் முன்னிலையில் தோண்டி எடுத்து உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டது.

தோழியிடம் ஏற்பட்ட விபரீத உறவால் பெற்ற பச்சிளம் குழந்தையை கொலை செய்துவிட்டு, கணவனிடம் நாடகமாடிய தாயின் கொடூர செயல் சின்னட்டி கிராமத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

KRISHNAGIRI LESBIAN MOTHER
WOMAN KILLS BABY FOR PARTNER
KRISHNAGIRI BABY MURDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.