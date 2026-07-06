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உதகை சாலையில் உருண்டு விளையாடிய சிறுத்தைகள் - வைரலாகும்வீடியோ

குடியிருப்புப் பகுதிகளில் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் தொடரும் பட்சத்தில் கூண்டு வைத்து பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சாலையில் நடமாடிய சிறுத்தை
சாலையில் நடமாடிய சிறுத்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 8:24 PM IST

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நீலகிரி: உதகை சாலையில் உருண்டு விளையாடிய சிறுத்தைகள் குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகை குன்னூர் பகுதியில் அண்மைக்காலமாக வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. பகல் நேரங்களில் சர்வ சாதாரணமாக கரடிகள், காட்டு மாடுகள், சிறுத்தைகள், யானைகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

இதனால் உதகை குடியிருப்புப் பகுதிகளில் பகல், இரவு நேரங்களில் வீட்டில் வளர்க்கப்படும் நாய், பூனை, ஆடுகள் உள்ளிட்ட வளர்ப்புப் பிராணிகளை சிறுத்தைகள் வேட்டையாடி செல்வது தொடர் கதையாக உள்ளது. சிறுத்தை குடியிருப்பு பகுதியில் வரும் சிசிடிவி பதிவுகளும், அப்பகுதி பொதுமக்களால் எடுக்கப்படும் வீடியோ பதிவும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

அந்த வகையில், உதகை அருகே கேத்தி குடியிருப்பு மற்றும் தங்கும் விடுதிகள் பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு சிறுத்தைகளில் ஒன்று தரையில் படுத்து உருண்டது. பின்னர் இரண்டு சிறுத்தைகளும் சாலையைக் கடந்து அருகில் இருந்த வனப் பகுதிக்குள் சென்ற காட்சிகளை அவ்வழியே சென்று வாகன ஓட்டுநர்கள் வீடியோ பதிவுச் செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர்.

கடந்த சில தினங்களாக இந்த பகுதியில் சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து காணப்படுகிறது; இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் வெளியே வர அச்சப்படுகின்றனர் என்று உள்ளூர் வாசிகள் கூறுகின்றனர். இப்பகுதியில் நடமாடும் இரண்டு சிறுத்தைகளையும் கூண்டு வைத்துப் பிடிப்பதுடன் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் கொண்டு சென்று விடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வனத்துறைக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் குறித்து அப்பகுதியில் வனத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர். சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் தொடரும் பட்சத்தில் உடனடியாகக் கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.

எனினும், சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் இருப்பதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இரவு நேரங்களில் தனியாக வெளியே வருவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

உருண்டு விளையாடிய சிறுத்தைகள்
நீலகிரி மாவட்டம்
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