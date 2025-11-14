Bihar Election Results 2025

வேலிக்கம்பியில் சிக்கிய சிறுத்தை: 5 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு வனத்துறையினர் மீட்பு

சிறுத்தைக்கு பெரிய காயங்கள் எதுவும் இல்லை, இன்று அதிகாலை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் மீண்டும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

வேலி கம்பியில் சிக்கிய சிறுத்தை
வேலி கம்பியில் சிக்கிய சிறுத்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 9:29 PM IST

1 Min Read
நீலகிரி: கூடலூரை அடுத்த பந்தலூரில் வேலியில் சிக்கிய சிறுத்தை 5 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு மீட்கப்பட்டு அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடுவிக்கப்பட்டது.

நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அருகே உள்ள இரும்பு பாலம் பகுதியில் தனியார் தேயிலை தோட்டத்தில் முள்வேலியில் சிக்கியிருந்த சிறுத்தையை வனத்துறையினர் 5 மணி நேரம் போராடி மீட்டனர். இரும்பு பாலம் பகுதியிலுள்ள தனியார் தேயிலை தோட்டத்தில் தடுப்பு முள்வேலியில் சிறுத்தை சிக்கியிருந்ததை அப்பகுதி மக்கள் கண்டதும் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

தகவலறிந்து வந்த பந்தலூர் வனப்பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திலிருந்து வந்த கால்நடை உதவி மருத்துவர் டாக்டர் ராஜேஷ் தலைமையிலான குழுவினர் விரைந்து வந்து சிறுத்தையை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சிறுத்தை மிகுந்த ஆக்ரோஷத்துடன் இருந்ததால், அதனை அணுக முடியாமல் வனத்துறையினர் கடுமையாகப் போராடினர். மயக்க ஊசி செலுத்துவதற்கும் சிரமம் ஏற்பட்டது.

இறுதியாக, சுமார் ஐந்து மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, டாக்டர் ராஜேஷ் சிறுத்தைக்கு மயக்க ஊசியை செலுத்தினார். பின்னர் மயக்கம் அடைந்த சிறுத்தையை பாதுகாப்பாக கூண்டில் ஏற்றி, முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்குள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் சிறுத்தை விடுவிக்கப்பட்டது. இதனால் சிறுத்தையால் அச்சத்தில் இருந்த பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர். பல கட்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு சிறுத்தையை உயிருடன் மீட்டு அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடுவித்த வனதுறையினருக்கு அப்பகுதி மக்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர்.

இதையும் படிங்க: கம்பி வேலியில் சிக்கிய சிறுத்தை: மீட்க வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சி!

முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திலிருந்து வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கால்நடை உதவி மருத்துவர் டாக்டர் ராஜேஷ் கூறுகையில், "சிறுத்தையை மீட்கும் பணியில் வனத் துறையினர் ஈடுபட்டனர். ஆனால் சிறுத்தை மிகவும் ஆக்ரோஷமாக இருந்ததால், அதற்கு மயக்க ஊசி செலுத்துவது கடினமானதாக இருந்தது. சுமார் ஐந்து மணி நேரம் நீண்ட போராட்டத்துக்குப் பின்னர் சிறுத்தைக்கு மயக்கம் ஓசி செலுத்த முடிந்தது. மேலும் சிறுத்தை முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அதற்கு மருத்துவப் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. சிறுத்தைக்கு பெரிய காயங்கள் எதுவும் இல்லை, மீண்டும் அது இன்று அதிகாலை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

