வனத்துறை வைத்த கூண்டில் சிக்கியது மனிதரை வேட்டையாடிய சிறுத்தை
அரேப்பாளையம் பள்ளம் மற்றும் ஆசனூர் பழைய பெட்ரேல் பங்க் ஆகிய இடங்களில் சிறுத்தை வரும் வழித்தடத்தில் வனத்துறையினர் வைத்தனர்
Published : October 22, 2026 at 11:07 PM IST
ஈரோடு: ஆசனூரில் தொழிலாளியை தாக்கி கொன்ற 5 வயதுள்ள ஆண் சிறுத்தை குட்டிகளுடன் கூண்டில் சிக்கியது.
அக்.4ம் தேதி ஆசனூரில் நடந்து சென்ற கூலித்தொழிலாளி பெரியசாமியை தாக்கிக்கொன்ற ஆண் சிறுத்தை அதன் குட்டிகளுடன் இன்று அதிகாலை வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் சிக்கியது.
சத்தியமங்கலம் அடுத்த ஆசனூரில் கடந்த அக் 4ம் தேதி சாலையில் நடந்த சென்ற கூலித்தொழிலாளி பெரியசாமி என்பரை சிறுத்தை கடித்துக் கொன்றது. அதைத் தொடர்ந்து ஒங்கல்வாடி, அரேப்பாளையம் குடியிருப்பு பகுதியில் சிறுத்தை புகுந்து மாட்டுக் கொட்டகைகையில் இருந்த 4 கன்றுக்குட்டிகளை கடித்துக் கொன்றது.
இதனால் மக்கள் வெளியே வர தயங்கி, வீடுகளில் முடங்கி கிடந்தனர். தங்களை அச்சுறுத்தும் சிறுத்தையை பிடிக்க வேண்டும் என மக்கள் வனத்துறையினரை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுட்டனர். அதைத் தொடர்ந்து அரேப்பாளையம் பள்ளம் மற்றும் ஆசனூர் பழைய பெட்ரேல் பங்க் ஆகிய இடங்களில் சிறுத்தை வரும் வழித்தடத்தில் வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் 5 வயதுள்ள ஆண் சிறுத்தை, அதன் 2 குட்டிகள் சிக்கியன.
பிடிபட்ட சிறுத்தை நலமுடன் இருப்பதாகவும், தெங்குமரஹாடா வனத்தில் சிறுத்தையை விடுவிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர். சிறுத்தை பிடிபட்டதால் மக்கள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.