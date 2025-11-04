ETV Bharat / state

பொள்ளாச்சியில் குடியிருப்புக்குள் புகுந்த சிறுத்தை! வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை!

சிறுத்தை நடமாட்டத்தால் இரவு நேரத்தில் யாரும் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என வனத்துறையினர் ஒலிபெருக்கியில் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.

சிறுத்தை கால் தடங்கள்
சிறுத்தை கால் தடங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 6:34 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே சிறுத்தை நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் உறுதி செய்ததால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆனைமலை குப்புச்சிபுதூர் மேட்டுப்பதியில் கடந்த ஒரு வாரமாக சிறுத்தையின் நடமாட்டம் தொடர்ந்து காணப்பட்ட நிலையில் அங்கு விவசாய தோட்டங்களுக்குள் புகுந்து ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளை தாக்கி கொன்றதால் விவசாயிகள் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளனர். இந்த நிலையில், அந்தப் பகுதியில் விவசாயி ஒருவரின் தோட்டத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் சிறுத்தையின் நடமாட்டம் பதிவாகி இருந்ததும் அந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் வனத் துறையினரிடம் கோரிக்கை வைத்ததன் அடிப்படையில் வனத்துறையினர் அப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு சிறுத்தையின் கால் தடங்கள் அதிகமாக உள்ள இடங்களை கண்டறிந்து சிறுத்தையை பிடிப்பதற்காக அந்தப் பகுதியில் 2 கூண்டுகள் வைத்து கண்காணித்து வருகிறனர்.

இந்த நிலையில் சிறுத்தையானது அந்தப் பகுதியில் இருந்து இடம் பெயர்ந்து இரவு ஆனைமலை அருகே உள்ள தாத்தூர் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் ஒய்யாரமாக நடந்து சென்றது. அப்போது அந்த வழியாக வந்த வாகன ஓட்டி ஒருவர் சிறுத்தையை கண்டு அச்சமடைந்து உடனடியாக வனத் துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தார். இதனை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினர் அப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டதில் கால் தடங்கள் இருந்ததால் சிறுத்தையின் நடமாட்டத்தை உறுதி செய்தனர்.

இதனால் அப்பகுதி மக்கள் இரவு நேரத்தில் யாரும் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் எனவும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எனவும் வனத் துறையினர் ஒலிபெருக்கியில் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.

மேலும் அந்தப் பகுதியில் வனத் துறையினர் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டு சிறுத்தையின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருகின்றனர். வனப் பகுதியை ஒட்டி உள்ள விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து கால்நடைகளை தாக்கி அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தை தற்போது நகர் பகுதியை கடந்து கிராமத்துக்குள் புகுந்துள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

