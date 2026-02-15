ETV Bharat / state

கம்பி வேலியில் சிக்கி பெண் சிறுத்தை உயிரிழப்பு - கோவை வனத்துறையினர் அதிர்ச்சி

ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வனக்காவல் படை மருத்துவர் விஜய் ராகவன் தலைமையிலான மருத்துவர்கள் சிறுத்தைக்கு உடற்கூராய்வு செய்தனர்.

உயிரிழந்த சிறுத்தை
உயிரிழந்த சிறுத்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: தனியர் நிலத்தை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருந்த முள் கம்பி வேலியில் சிக்கி 2 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சிறுத்தை உயிரிழந்த சம்பவம் வனத்துறையினர் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவை மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய வனப்பகுதிகளில் காட்டு யானை, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் உள்ளன. குறிப்பாக மதுக்கரை வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான சிறுத்தைகள் உள்ளன. இவை அடிக்கடி உணவு தேடி வனப்பகுதியை ஒட்டிய கிராமங்களுக்குள் நுழைவது வழக்கம்.

இந்த நிலையில், இன்று (பிப்.15) நவக்கரை அருகே உள்ள மொடமாத்தி வனப்பகுதியிலிருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள பட்டா நிலப்பகுதியில் உள்ள முள் கம்பி வேலியில் சிக்கி ஒரு சிறுத்தை உயிரிழந்து இருப்பதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற மதுக்கரை வனச்சரகர் அருண்குமார் தலைமையிலான வனத்துறையினர் சிறுத்தையின் உடலை கைப்பற்றி, விசாரணை நடத்தினர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில் 2 வயது மதிக்கத்தக்க அந்த பெண் சிறுத்தை தோட்டத்திற்குள் உள்ளே இருந்து வெளியே வரும்போது, தனியர் நிலத்தை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருந்த பழைய முள் கம்பி வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்து இருப்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து வனத்துறை அதிகாரிகள், தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பினர் முன்னிலையில் சிறுத்தைக்கு, ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வனக்காவல் படை மருத்துவர் விஜய் ராகவன் தலைமையிலான மருத்துவர்கள் உடற்கூராய்வு செய்தனர். இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் வரும் போது, சிறுத்தை உயிரிழப்பிற்கான முழுமையான காரணம் தெரிய வரும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

முள் கம்பி வேலியில் சிக்கி 2 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சிறுத்தை உயிரிழந்த சம்பவம் வன ஆர்வலர்கள் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

