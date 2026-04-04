விழுப்புரம் அருகே ரூ.1.43 லட்சத்திற்கு ஏலம் போன 9 எலுமிச்சை பழங்கள்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 7:58 PM IST

விழுப்புரம்: கோயில் திருவிழாவில் படையலிடப்பட்ட 9 எலுமிச்சை பழங்கள் ரூ.1.43 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 'சின்ன மயில்' மற்றும் 'இரட்டைக் குன்று முருகன்' என பக்தர்களால் போற்றப்படும் ஒட்டனந்தல் ரத்தினவேல் முருகன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி உத்திரத் திருவிழா 11 நாட்கள் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்த ஆண்டும் பங்குனி உத்திரத் திருவிழா விமர்சையாக நிறைவடைந்தது.

இந்த திருவிழாவில் முதல் 9 நாட்களில் தினமும் ஒரு எலுமிச்சை பழம் வீதம் முருகனின் வேல் மீது வைத்து பூஜை செய்யப்படும். பூஜையில் வைக்கப்பட்ட எலுமிச்சை பழம் நேற்று ஏலம் விடப்பட்டது.

இந்த எலுமிச்சை பழத்தை சாப்பிட்டால் குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளுக்குக் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்றும், தீராத நோய்கள் குணமாகும் என்றும், வியாபாரம் செழிக்கும் என்பதும் அப்பகுதி மக்களின் தீராத நம்பிக்கையாக உள்ளது. திருவிழாவின் 11-வது நாள் விழாவில், இடும்பன் சாமிக்குக் கருவாடு சோறு படையலிட்டுச் சிறப்புப் பூஜைகள் செய்யப்பட்டது. அதன் பின்னர், 9 நாட்களும் வைத்து பூஜை செய்யப்பபட்ட பின் 9 எலுமிச்சை பழங்களும் ஏலம் விடப்பட்டன.

ஊர் நாட்டாமை, மரச்செருப்பின் மீது நின்றபடி ஏலத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். அதில் முதல் நாளன்று பூஜையில் வைத்து பூஜை செய்யப்பட்ட எலுமிச்சை பழத்தை ஏலம் எடுக்கப் பெரும் போட்டியே நிலவியது. அதில், கடும் போட்டிக்கு இடையே ஒட்டனந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பவித்ரா - வெங்கடேசன் தம்பதியினர் முதல் நாள் பூஜையில் வைக்கப்பட்ட எலுமிச்சை பழத்தை 45 ஆயிரத்து 500 ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தனர். அடுத்தடுத்த நாட்களில் வைத்து பூஜை செய்யப்பட்ட பழங்களும் ஆயிரக்கணக்கில் ஏலம் போயின. ஒட்டு மொத்தமாக 9 எலுமிச்சை பழங்களும் சேர்ந்து 1 லட்சத்து 43 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரியில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த வினோத ஏலத்தைக் காணவும், அதில் பங்கேற்கவும் திரண்டிருந்தனர். ஏலம் எடுத்த தம்பதியினர், கோவிலில் வழங்கப்பட்ட பிரசாதத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு தங்களது வேண்டுதல் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கையுடன் சென்றனர்.

முதல் நாள் வைத்து பூஜை செய்யப்பட்ட எலுமிச்சை பழம் 45 ஆயிரத்து 500 ரூபாய்க்கும், 2-ம் நாள் வைத்து பூஜை செய்யப்பட்ட எலுமிச்சை பழம் 15 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் 3-ம் நாள் வைத்து பூஜை செய்யப்பட எலுமிச்சை பழம் 16 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் ஏலம் போனது. குறைந்தபட்சமாக 5 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எலுமிச்சை பழம் ஏலம் போனது. இந்த ஏலத்தில் மொத்தம் ரூ.1.43 லட்ச ரூபாய் வசூலானது.

