ETV Bharat / state

எம்.ஜி.ஆர் சொத்திற்கு உரிமை கோரிய ஜானகியின் மகன் - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

எம்.ஜி.ஆரின் சுயசரிதை நூலான 'நான் ஏன் பிறந்தேன்' நூலின் காப்புரிமை வழக்கில், ஜானகி ராமச்சந்திரன் தான் வாரிசு என்று நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தீர்ப்பளித்துள்ளதை மனுதாரர் தரப்பு சுட்டிக்காட்டியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திருச்சியில் உள்ள எம்.ஜி.ஆர் சொத்திற்கு உரிமை கோர ஜானகியின் மகன் சுரேந்திரனுக்கு உரிமையில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆருக்கு சொந்தமாக திருச்சியில் உள்ள சொத்திற்கு நிர்வாக உரிமை கோரி சுரேந்திரன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், திருச்சியில் உள்ள எம்ஜிஆரின் சொத்தை நிர்வகிக்கும் உரிமையை ஜானகியின் முதல் கணவரின் மகனான தனக்கு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரியிருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி மரிய கிளட் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஆஜராகி, "எம்ஜிஆர் கடந்த 1987-ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய சொத்துக்கள் யாருக்கு சேர வேண்டும் என ஒரு உயில் எழுதி வைத்தார். அந்த உயிலில் திருச்சியில் உள்ள சொத்து குறித்து எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. மேலும் அந்த சொத்தை இதுவரை யாருக்கும் எழுதிக் கொடுக்கவில்லை.

எம்.ஜி.ஆரின் சுயசரிதை நூலான 'நான் ஏன் பிறந்தேன்' நூலின் காப்புரிமை வழக்கில், ஜானகி ராமச்சந்திரன் தான் வாரிசு என்று நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தீர்ப்பளித்துள்ளதை மனுதாரர் தரப்பு சுட்டிக்காட்டியது.

எனவே, திருச்சியில் உள்ள அந்த சொத்தின் உரிமையை எம்ஜிஆர் வாரிசான அவரின் மனைவி ஜானகிக்கு உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் அவருக்கும், அவரின் முதல் கணவர் கணபதி பட்டுக்கும் வாரிசான தனக்கு வழங்க வேண்டும்" என கோரினார்.

எம்ஜிஆர் சகோதரர் சக்கரபாணியின் வாரிசுகள் தரப்பில் வழக்கறிஞர் தாரணி ஆஜராகி, திருச்சியில் உள்ள எம்ஜிஆர் சொத்துக்களில் தங்களுக்கும் உரிமை உள்ளதால் தங்களையும் இந்த வழக்கில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என வாதிட்டார்.

இந்த வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, மனுதாரர் ஜே. சுரேந்திரன் தனது தாயார் வி.என். ஜானகி ராமச்சந்திரன் தனது முதல் கணவர் கணபதி பட்டை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், அந்த முதல் கணவர் 1972-ல் இறந்ததாகவும் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், ஜானகி ராமச்சந்திரனுக்கும் எம்.ஜி.ஆருக்கும் இடையேயான திருமணம் 1962-இல் நடந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது.

முதல் கணவர் உயிருடன் இருந்த காலகட்டத்தில் அடுத்த திருமணம் எவ்வாறு சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் என்பது குறித்த எந்த விளக்கமும், விவாகரத்து ஆவணங்களும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

எம்.ஜி.ஆரின் சொத்து எவ்வாறு ஜானகி ராமச்சந்திரனுக்கு சென்றடைந்தது என்பதற்கான வாரிசு சான்றிதழ் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை எனவும் குறிப்பிட்டார்.

ஜானகி ராமச்சந்திரன் 1996-ல் காலமான நிலையில், இந்த வழக்கு 2019-ஆம் ஆண்டு தான் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நீண்ட இடைவெளியில் சம்பந்தப்பட்ட சொத்து யார் வசம் இருந்தது, அது யாருடைய பெயரில் மாற்றப்பட்டது அல்லது அடமானம் வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்த எந்தத் தகவலையும் மனுதாரர் விளக்கவில்லை என குறிப்பிட்டார்.

இவ்வாறு சொத்து தொடர்பான உரிமைகள் மற்றும் போதிய ஆவணங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த வழக்கையும், சக்ரபாணியின் வாரிசுகள் தாக்கல் செய்த இடையீட்டு மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்வதாக உத்தரவிட்டார்.

அதே வேளையில் உரிய ஆவணங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை நாட மனுதாரருக்கு அனுமதி வழங்கவதாகவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

MGR PROPERTY
MGR PROPERTY
எம் ஜி ஆர்
ஜானகி
ADMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.