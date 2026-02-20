ETV Bharat / state

பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்களுக்கு இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகள் ஏன்? - சட்ட வல்லுநர்கள் விளக்கம்

தணிக்கை வாரியத்தில் 12 முதல் 25 பேர் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். ஒருவர் தலைவராக செயல்படுவார். உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சிறு சிறு குழுக்களாக தணிக்கை சான்றிதழ் கோரி விண்ணப்பிக்கப்படும் படங்களை பார்வையிட்டு அறிக்கை அளிப்பார்கள்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
-BY சசிக்குமார்

இந்திய சுதந்திரத்துக்கு முன்பாக உலகின் பல நாடுகளை தனது ஏகாதிபத்யத்தின் கீழ் ஆட்சி செய்த ஆங்கிலேயர்கள் தங்களது அரசுக்கு எதிரான மேடை பேச்சுக்கள் மற்றும் வீதி நாடகங்களில் புரட்சிகரமான கருத்துக்களை வெளியிட தடை விதித்திருந்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் மற்றும் தேசப்பற்று நிறைந்த வசனங்கள் திரைப்படங்களின் மூலம் மக்களிடம் சென்று சேருவதை தடுக்கும் வகையில் 1799 ஆம் ஆண்டு தணிக்கை வாரியம் கொண்டு வரப்பட்டது.

பாமர மக்களை சென்று சேராத கிளர்ச்சி:

தணிக்கை வாரியம் என்று ஒன்றை ஆங்கிலேய அரசு கொண்டு வந்தபின் ஒரு திரைப்பட படைப்பாளனின் அரசுக்கு எதிரான விமர்சனங்கள் பாமர மக்களை சென்று சேராத வகையில் பார்த்துக்கொள்ளப்பட்டது என்று சொல்லலாம். இதேபோன்று புத்தகங்கள் மற்றும் துண்டு பிரசுரங்களில் அரசுக்கு எதிரான கருத்துக்களை வெளியிட 1867 ஆம் ஆண்டு முழுவதுமாக தடை விதிக்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அதன் பின்னர் 1876- இல் கொண்டு வரப்பட்ட தேசவிரோத சட்டத்தின் மூலம் தேசப்பற்று கருத்துகளை பொதுவெளியில் தெரிவிப்பவர்கள் தேசத்துக்கு எதிரான குற்றம் செய்ததாக கருதி கைது செய்யப்பட்டனர். ஆங்கிலேயர்களின் இந்த சட்டங்கள், இந்திய சுதந்திரத்துக்குப் பின் மாற்றப்பட்டன. தேசம் சுதந்திரம் அடைந்து 4 ஆண்டுகள் வரை நடைமுறையில் இருந்த ஆங்கிலேய தணிக்கை வாரிய சட்டம், இந்திய குடியரசுக்கு பின் திரைப்படங்களை ஒழுங்குமுறைபடுத்தவும், ஆபாசம், கலவரம், தேச விரோதம் மற்றும் கலாச்சார விரோத காட்சிகளை மட்டும் நீக்கும் வகையில் 1951 இல் திருத்தப்பட்டது.

4 பிரிவுகளில் சான்றிதழ்

இந்தியாவில் முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்ட தணிக்கை வாரியம் திரைப்படங்களுக்கு 4 பிரிவுகளில் சான்றிதழை வழங்கி வெளியிட அனுமதி வழங்குகிறது.

(U) குழந்தைகள் முதல் அனைத்து வயதினரும் திரைப்படத்தை பார்க்கலாம்.

(U/A) 12 வயதுக்கு மேல் உள்ள குழந்தைகள் பெற்றோருடன் சேர்ந்து படத்தை பார்க்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

(A) 18 வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் மட்டுமே பார்க்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

(S) குறிப்பிட்ட நபர்கள் மற்றும் துறையை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே படத்தை பார்க்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். (குறிப்பாக, மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை அடங்கிய காட்சி படங்கள்)

அபராதமும், தண்டனையும்

சினிமாவின் துவக்க காலங்களில் 'பிலிம் ரோல்கள்' மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டன. அதில் தணிக்கை செய்த பின்னர், நீக்கப்பட்ட காட்சிகளை பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் உதவியோடு திரையரங்குகளில் திரையிடப்பட்ட நிகழ்வுகளும் அரங்கேறியுள்ளன. அதற்காக திரையரங்குகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்ட வரலாறும் நமக்கு உண்டு. இந்த வரலாற்றை மாற்றி எழுதும் நோக்கில், தணிக்கையின்போது நீக்கப்பட்ட காட்சிகளை மீண்டும் பயன்படுத்தினால் 2023க்கு முன்பு சட்டவிரோதமாக காட்சிபடுத்துதல் சட்டத்தின்கீழ் 10 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கும் சட்டம் 2023 -க்கு முன்புவரை அமலில் இருந்தது. ஆனாலும் அபராதத்தைவிட வருமானம் அதிகமாக இருந்ததால் இந்த தவறு தொடர்ந்தது. இதனை முழுமையாக தடுக்கும் வகையில் 2023ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. அதன்படி, நீக்கப்பட்ட காட்சிகளை சட்டவிரோதமாக இணைத்தால் 3 வருடங்கள் சிறை தண்டனையும், படத்திற்கான தயாரிப்பு செலவில் 5 சதவிகிதத்தை அபராதமாக செலுத்தும் வகையில் சட்டம் கடுமையாக்கப்பட்டது.

வாரிய தலைவரின் அதிகாரம்

தணிக்கை வாரியத்தில் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த 12 முதல் 25 பேர் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். ஒருவர் தலைவராக செயல்படுவார். இந்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சிறு சிறு குழுக்களாக தணிக்கை சான்றுதழ் கோரி விண்ணப்பிக்கப்படும் படங்களை பார்வையிட்டு வாரிய தலைவருக்கு அறிக்கை அளிப்பார்கள். ஒரு படத்தை குறைந்தது 5 முதல் 9 பேர் அடங்கிய குழு பார்வையிட்டு தங்களது ஆய்வு அறிக்கையை வாரிய தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டும். அறிக்கையில் எந்த ஆட்சேபனைகளும் இல்லாதபோதும், வாரிய தலைவருக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் படத்தை மேற்பார்வை குழுவுக்கு அனுப்ப தன்னிச்சையான அதிகாரம் உள்ளது.

நீதிமன்றத்தை நாடலாம்

ஆய்வு குழு உறுப்பினர்கள் ஆட்சேபம் தெரிவித்தாலும், தெரிவிக்காவிட்டாலும் படத்துக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் வீட்டோ (தன்னிச்சையான) அதிகாரத்தை வாரிய தலைவருக்கு சட்டம் வழங்கியுள்ளது. ஆய்வு குழு ஆட்சேபம் தெரிவிக்காதபோது ஏன் சான்றிதழ் வழங்காமல் மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது? என்று கேள்வி கேட்க முடியாது. தணிக்கை வாரிய தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு பின் அனைத்து படங்களும் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெற்ற பின்னர், அதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டு பட தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் திரையிட வழங்கப்படும். சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு தாமதம் ஏற்பட்டால் தணிக்கை வாரியத்தின் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் தயாரிப்பு நிறுவனம் முறையிட வேண்டும் என்கிற சட்டத்தி் 2021ம் ஆண்டுக்கு பின் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு, உயர் நீதிமன்றங்களிலும் வழக்கு தொடர்ந்து நிவாரணம் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டது.

படத்தை மீண்டும் பார்க்க அனுமதி இல்லை

ஒரு திரைப்படத்தை எத்தனை பேர் கொண்ட குழு படத்தை பார்க்க வேண்டும்? என்பதை வாரியத் தலைவரே முடிவு செய்வார். அதற்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. திரைப்படத்தில் ஆட்சேபனை இருந்தால் அதை மறு ஆய்வுக்கு வாரிய தலைவர் அனுப்புவார். மறுஆய்வின் போது ஏற்கெனவே படத்தை பார்த்த உறுப்பினர்கள் மீண்டும் படத்தை பார்க்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். புதிய உறுப்பினர்களுடன் வாரியத்தின் தலைவரும் கட்டாயம் படத்தை பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும். அதிலும் ஆட்சேபம் இருந்தால் இரண்டாவது மறுஆய்வுக்கு அனுப்ப வாரியத் தலைவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. இரண்டாவது மறுஆய்வில் வாரிய தலைவர் படத்தை பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம். ஒரு படத்தை இத்தனை நாட்களுக்குள் அவர் பார்த்தாக வேண்டும் என்று எந்தவித கட்டாயமும் இல்லை. அதேசமயம் சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக பட தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு 15 நாட்களுக்குள் அவர் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.

அரசியலுக்கு தடை இல்லை

திரைப்படங்களில் அன்று முதல் இன்று வரை அரசியல் கட்சியினரை விமர்சிக்கும் வசனங்கள் இல்லாத படங்களே இல்லை என கூறலாம். ஆனால் ஏன் அதை தணிக்கை வாரியம் தடுப்பதில்லை? என்ற கேள்வி பார்வையாளர்களுக்கு எழுவது இயல்பானது. பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்களில் குறிப்பிட்ட கட்சி மற்றும் அதன் தலைவர் குறித்து பேசாத வரை அரசியல் வசனங்கள் மற்றும் காட்சிகள் இடம்பெறுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. தேர்தல் நேரமாக இருந்தால், அரசியல் கருத்துகள் மற்றும் விமர்சனங்கள் அதிகம் உள்ள படங்களை வெளியிட அனுமதிக்கலாமா? என்பதை தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்யலாம்.

ஓடிடிக்கு விலக்கு?

காலமாற்றத்துக்கு ஏற்ப திரையரங்குகளுக்கு சென்று திரைப்படங்களை பார்ப்பதைவிட தங்கள் இல்லங்களில் இருந்தவாறே படத்தை பார்ப்பது ரசிப்பதையே அதிகமானோர் விரும்புகின்றனர். அவர்களுக்காக ஓ.டி.டி என கூறப்படும் Over the top என்ற தளத்தில் குறைந்த கட்டணத்தில் பன்மொழி திரைப் படங்களை பார்க்கும் வசதி இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் வந்துவிட்டது. திரையரங்குகளுக்கு அரசு உரிமம் வழங்குவதால் அவற்றை கட்டுப்படுத்தவும், கண்காணிக்கவும் அதற்கு உரிமை உள்ளது. தவறான காட்சிகள் வெளியிட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும், திரையரங்குகளுக்கு 'சீல்' வைக்கவும் அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ஆனால் ஒடிடி தளங்கள் உரிமம் பெறாமல் இயங்கும் ஒரு செயலி என்பதால் மத்திய அரசால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட காட்சிகளையும் சேர்த்து ஓ.டி.டி தளத்தில் வெளியிடலாம் திரைக்கு வந்த படங்களை அடுத்த சில வாரங்களில் ஓ.டி.டி தளத்தில் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் வெளியிட இதுவே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த பார்வை ஒருபுறம் இருக்க, பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்களுக்கு இதுபோன்ற கடுமையான சட்டங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் தேவையா? என்கிற கேள்விக்கு சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவித்த விளக்கத்தை விரிவாக பார்ப்போம்:

குமரகுரு, தணிக்கை வாரிய வழக்கறிஞர்

''தவறான கருத்துகளை திணிக்க வாய்ப்பு'' - குமரகுரு (தணிக்கை வாரிய வழக்கறிஞர்):

எல்லா துறைகளுக்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் என்பது முக்கியம். அந்த வகையில் மக்களிடம் விரைவில் சென்று சேரும் திரைப்படங்களில் வரும் காட்சிகளை கண்காணிக்க வேண்டியது முக்கிய கடமையாகும். இல்லையென்றால், மதசார்பற்ற நாடான இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட மதத்தினருக்கு எதிராகவோ, சமயத்தவருக்கு எதிராகவோ கருத்துகளை திணிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

இதன் மூலம் இளைஞர்களின் மனதில் தவறான கருத்துகளை விதைக்க திரைப்படங்கள் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்படலாம். மேலும், திரைப்படங்கள் பொழுதுபோக்காக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தணிக்கை வாரியம் இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

பாலாஜி, வழக்கறிஞர், சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

''கவர்ச்சி தடுக்கப்பட வேண்டும்'' - பாலாஜி (வழக்கறிஞர், சென்னை உயர் நீதிமன்றம்)

தணிக்கை வாரியத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். சினிமா என்பது பொழுதுபோக்காக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் தவறான கருத்துகளை திணித்து விடக்கூடாது. உண்மை கதையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்படும் படங்களில் பெரும்பாலும் உண்மைக்கு புறம்பாகவே காட்சிகள் இடம்பெறுகின்றன. இதனால் தவறான தகவல்கள் மக்கள் மத்தியில் பரப்பப்படுகின்றன.

குறிப்பிட்ட கருத்துகளோ, காட்சிகளோ படத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பதை அனைத்து படங்களிலும் தணிக்கை வாரியம் கடைபிடிக்க வேண்டும். சிலரின் படங்களுக்கு ஆதரவாகவும், சிலருக்கு எதிராகவும் இருக்கக்கூடாது. படங்களை தணிக்கை வாரிய உறுப்பினர்கள் ஆய்வு செய்வதை விட, அனுபவம் மிக்க திரைப்பட கல்லூரியை சேர்ந்தவர்களிடம் ஆலோசனைகளை கேட்கலாம். பெண்களை திரையில் கவர்ச்சியாக காட்டுவகை தடுக்க தணிக்கை வாரியம் நடவடிக்கை எடுத்தால் தவறான எண்ணங்கள் இளைஞர்களிடையே ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும்.

