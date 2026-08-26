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காலியாக உள்ள 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் - இடைத்தேர்தல் நடத்துவதில் உள்ள சட்ட சிக்கல்கள் என்ன?

தேர்தல் வழக்கில் ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும் வரை, சம்மந்தப்பட்ட தொகுதிகளில் தேர்தல்களை நடத்தாமல் தேர்தல் ஆணையம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணைய தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 8:00 AM IST

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- BY கே.சசிக்குமார்

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்ற ஒரே மாதத்தில் 6 தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன. அந்த தொகுதிகளில் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலை நடத்துவதில் உள்ள பல்வேறு சட்ட சிக்கல்கள் குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய், திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு, இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ்.ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை), பி.சத்யபாமா (தாராபுரம்), இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்), சி.விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை), மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு அதிமுகவில் இணைந்தனர். இதனால், இந்த 6 தொகுதிகளும் காலியானதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

1951-ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் பிரிவு 151-A-இன்படி, காலியான தொகுதிகளில் 6 மாதங்களில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்த 6 தொகுதிகளிலும் தேர்தல் நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வெங்கடாசலபதி என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அந்த மனுவில், "ஏற்கனவே இந்தத் தொகுதிகளில் வென்ற வேட்பாளர்களின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன.

வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது, அந்தத் தொகுதிகளை முழுமையான காலிப் பணியிடங்களாகக் கருத முடியாது; நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முன்பே அங்கு அவசரமாக இடைத்தேர்தல் நடத்தினால் அது கடுமையான சட்டச் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், "வேட்பாளரின் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தால் இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது; இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிட கூடாது என 2018ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் இடைத்தேர்தல் நடத்த இடைக்காலத் தடை விதித்தது.

ஒருவேளை, தேர்தல் வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பிரிவு 101-இன் படி, அது இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவரையும், தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்த உறுப்பினரையும் ஒரே தொகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க கூடாது என்று அதிரடியாக தடை விதித்தது.

நீதிமன்றத்தின் இந்த தடை உத்தரவால், காலியான தொகுதிகள் இடைத்தேர்தல் எப்போது அறிவிக்கப்படும்? அதில் உள்ள சட்ட சிக்கல்கள் என்ன என்ற கேள்வி பொதுவாக எழுந்துள்ளது.

இதுகுறித்து, தேர்தல் ஆணையத்தின் தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் கேட்ட போது, "மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பிரிவு 84-இன் படி, இடைத்தேர்தலை உடனே நடத்த வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்தை நிர்பந்திக்க முடியாது. தேர்தல் வழக்கு குறித்து ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும் வரை, சம்மந்தப்பட்ட தொகுதிகளில் தேர்தல்களை நடத்தாமல் தேர்தல் ஆணையம் காத்திருக்க வேண்டும்.

அரசியலமைப்பு பிரிவு 190(3)(b) கீழ் ஒரு உறுப்பினரின் ராஜிநாமாவை சபாநாயகர் ஏற்று மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 150வது பிரிவின் கீழ் அந்த வேட்பாளரின் தொகுதி தற்காலிகமாக காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டாலும், பிரிவு 151-A கீழ் 6 மாதத்திற்குள் இடைத்தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை என சஞ்சீவய்யா வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
அதனால், தற்போதைய நிலையில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால், சம்மந்தப்பட்ட வேட்பாளருக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகள், விதிகளின் படி 6 மாதத்திற்குள் முடிவுக்கு வந்ததும், இடைத்தேர்தல் என்ற அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

அதாவது, தேர்தல் வழக்கில் ஒருவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரும் என்பதால், நீதிமன்ற உத்தரவின்படிதான் இடைத்தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். தற்போதைய நிலையில் இடைத்தேர்தல் அறிவித்தால், ஒரே தொகுதிக்கு இரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு கேள்விக்குறியாகும் நிலை ஏற்படும்" என தெரிவித்தார்.

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TAMILNADU ASSEMBLY
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ELECTION COMMISSION
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