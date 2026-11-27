திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை மீறிய தமிழக அரசுக்கு காத்திருக்கும் சட்ட சிக்கல்கள் என்னென்ன??
"நீதிமன்ற உத்தரவை ஏன் அமல்படுத்தவில்லை என தலைமை செயலாளர் பதிலளிக்க உத்தரவிடப்படலாம். அவரது பதில் திருப்திகரமாக இல்லை என்றால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு 6 மாதங்கள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்க உச்சநீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது"
Published : November 27, 2026 at 8:02 AM IST
-BY சசிக்குமார்
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை தமிழக அரசு அமல்படுத்தாதது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் எந்த மாதிரியான சட்ட சிக்கல்களை, தண்டனைகளை அரசு அதிகாரிகள் எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் என்பது குறித்து சட்ட வல்லுநர்கள் விரிவாக பேசியுள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அருகே இருக்கும் கல் தூணில் தீபம் ஏற்றக் கோரி இந்து அமைப்புகள் தொடர்ந்த வழக்கானது, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தொடங்கி, உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றது. இதில், கல் தூணில் தீபம் ஏற்றுமாறு முதன்முதலில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கடந்த ஆண்டு உத்தரவிட்டது.
ஆனால், இதனை ஏற்காத அன்றைய திமுக அரசு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இதனை விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் முந்தைய உத்தரவை உறுதி செய்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடிய தற்போதைய தவெக அரசு, இந்து அமைப்புகள் தீபம் ஏற்றக் கோருவது தீபத்தூண் அல்ல என்றும், அது ஒரு சர்வே கல் எனவும் வாதிட்டது. இதற்கான ஆதாரங்களையும் சமர்ப்பித்தது.
ஆனால், அந்த இடத்தில் இந்த ஒரு முறை மட்டும் தீபம் ஏற்றுமாறு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்தது. இதனை எதிர்த்து மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்ட போதிலும் முந்தைய உத்தரவையே உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், கடந்த 24-ஆம் தேதி கார்த்திகை திருவிழா அன்று, திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள வழக்கமான தீப மண்படத்திலேயே தீபம் ஏற்றி தமிழக அரசு அதிர்ச்சி அளித்தது.
தமிழக அரசின் இந்த செயலை கண்டித்து இந்து அமைப்புகள் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. அதே சமயத்தில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கும் தொடரப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் தமிழக அரசுக்கு எதிராக என்னென்ன நடவடிக்கைகள் பாய வாய்ப்புள்ளது? அரசு அதிகாரிகளுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட சாத்தியம் உள்ளதா? என்பது குறித்து சட்ட வல்லுநர்களிடம் 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகம் சார்பில் பேசினோம். இனி அவர்களின் கருத்துகளை பார்க்கலாம்.
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குமரகுருபரன், வழக்கறிஞர், சென்னை உயர்நீதிமன்றம்:
"இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டியது மதுரை மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தாலும், அனைத்து நீதிமன்ற விவகாரங்களையும் கண்காணிக்க வேண்டிய இடத்தில் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளார். எனவே, அவரையும் இந்த வழக்கில் சேர்க்க வாய்ப்பு உள்ளது.
நீதிமன்றம் அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கும் பட்சத்தில், நீதிமன்ற உத்தரவை ஏன் அமல்படுத்தவில்லை என தலைமை செயலாளர் பதிலளிக்க உத்தரவிடப்படும். அவரது பதில் ஏற்க கூடியது என நீதிமன்றம் கருதனால், அவமதிப்பு வழக்கை முடித்து வைக்கலாம்.
ஒருவேளை, அந்த பதில் திருப்திகரமாக இல்லை என நீதிமன்றம் கருதினால், அவமதிப்பு வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு 6 மாதங்கள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்க உச்சநீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது.
சபரிமலை விவகாரத்தில் கோயிலுக்குள் பெண்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி இருந்த நிலையில், உடனடியாக கேரள அரசு மறு ஆய்வு மனுவை தாக்கல் செய்தது. அதனால், உடனடியாக தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படவில்லை.
ஆனால், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் எந்த இடம், தேதி, அதிகாரி யார் என அனைத்தையும் நீதிமன்றம் தெரிவித்த பின்பும் அதன் உத்தரவு செயல்படுத்தப்படவில்லை" எனக் கூறினார்.
பாலாஜி, வழக்கறிஞர், சென்னை உயர்நீதிமன்றம்:
தமது தீர்ப்பை அமல்படுத்தவில்லை என்றால் அரசியலமைப்பு பிரிவு 129-ன் கீழ் மாநில அரசுக்கு எதிராக அவமதிப்பு நடவடிக்கையை எடுக்க உச்சநீதிமன்றத்துக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது.
அவமதிப்பு சட்டப்பிரிவு 2(b)ன் கீழ், வேண்டுமென்றே தீர்ப்பை அவமதிப்பது, அரசு அளித்த உத்தரவாதத்தை அரசே மீறியது ஆகியவற்றுக்காக தண்டனை விதிக்க முடியும்.
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு 6 மாதக்காலம் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உள்ளது. அவமதிப்பு வழக்கில் மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என பல தீர்ப்புகளில் உச்சநீதிமன்றம் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது" என்றார்.
ராஜா கார்த்திகேயன், வழக்கறிஞர், சென்னை உயர்நீதிமன்றம்:
"அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் படி, நீதிமன்ற உத்தரவை கடைபிடிக்க வேண்டியது மாநில அரசின் கடமையாகும். அதை கடைபிடிக்காமல் இருப்பது நேரடி நீதிமன்ற அவமதிப்பு செயலாகவே கருத முடியும். உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறுவது என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை கேள்விக்குள்ளாக்கி விடும்" எனக் கூறினார்.