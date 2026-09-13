இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரிகள் போட்டி: தாராபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மதுராந்தகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் - அதிரடி அறிவிப்பு
இந்த இடைத்தேர்தல் இயல்பான இடைத்தேர்தல் ஆக இல்லாமல் திணிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
Published : September 13, 2026 at 2:23 PM IST
சென்னை: வரும் இடைத்தேர்தலில் தாராபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், மதுராந்தகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தனித்து போட்டியிட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி அமைந்த பின்னர் அதிமுகவில் இருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 6 பேர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இந்நிலையில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் அக்.6 நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர்களிடம் தவெக அமைச்சர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கோரினர்.
இடைத்தேர்தல் புறக்கணிப்பா அல்லது தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு என்பது குறித்து சென்னை பாலன் இல்லத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தலைமையில், இன்று (செப்.13) காலை 10 மணிக்கு தொடங்கிய நிர்வாகக் குழு பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு முடிவடைந்துள்ளது. இந்த நிர்வாக குழு ஆலோசனையில் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு என்ற நிலைப்பாடு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், “இடைத்தேர்தல் குறித்து நிர்வாக குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அரசியல் சூழலில் எந்த கூட்டணியிலும் இடம் பெறுவதில்லை என முடிவெடுத்துள்ளோம். அந்த நிலைப்பாடு இப்பொழுது தொடர வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாக குழு முடிவு செய்துள்ளது.
முன்பு, தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஜனநாயகத்தின் பொருட்டு மக்கள் அளித்த தீர்ப்புக்கு மதிப்பு கொடுத்து, ஆளுநர் ஆட்சி வரக்கூடாது என்பதற்காக வெளியிலிருந்து ஆதரிப்போம் என தெரிவித்தோம். அமைச்சரவிலும் கூட்டணிலும் நாங்கள் பங்கேற்கவில்லை.
இந்த இடைத்தேர்தல் இயல்பான இடைத்தேர்தல் ஆக இல்லாமல் திணிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இடதுசாரிகள் இணைந்து இடைத் தேர்தலை தேர்தலை சந்திப்பதாக முடிவு எடுத்துள்ளோம். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இதே நிலைப்பாடு அறிவிக்கும்.
அதாவது, தாராபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், மதுராந்தகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் போட்டியிடுகின்றன. இடைத்தேர்தல் இடதுசாரிகள் இணைந்து போட்டியிடுகிறது. தமிழ்நாடு இனி இடது பக்கம்... விடுதலை பெற்று முதலாளித்துவம் என்ற அடிப்படையில் செல்கிறது.
மதுராந்தகத்தில் யார் வேட்பாளர் என்பது குறித்து செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் நடத்தப்படும். அதன் பின்னர் வேட்பாளர் அறிவிப்போம். தவெகவிற்கு நாங்கள் அளிக்கிற ஆதரவு தொடர்கிறது. அரசு குற்றங்களை சுட்டிக்காட்டி எங்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரம் இருக்கும்.
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தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்துள்ள போதை கலாச்சாரம் குறித்தும் மதசார்பின்மை வேலை இல்லா திண்டாட்டம் உள்ளிட்டவை குறித்தும் பிரச்சாரத்தில் எடுத்து கூறுவோம். ஏழை மக்கள் உழைப்பு மக்கள், தொழிலாளர்களின் நலன் சார்ந்தும் இடைத்தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்வோம்.
இடதுசாரி கட்சிக்கு மாணவர்கள் அதிக அளவில் ஆதரவும் அளிப்பார்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 100 நாட்கள் ஆட்சியில் நடைபெற்றவை குறித்தும் கூறுவோம். எங்களுக்கு ஜனநாயக சக்திகள் ஆதரவு தருவார்கள்.
நர்சிங் பணியிடங்கள் தனியார் பல்கலைக்கழகம் திருக்கச் சட்ட மசோதா போன்றவற்றை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்து எதிர்த்து வருகிறோம். கல்வியும் மருத்துவம் அரசு அளிக்க வேண்டும் . ஆட்சி அமைந்த உடன் எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்தது தவறு என ஏற்கனவே கூறி வருகிறோம். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இணைந்து இடைத்தேர்தலை சந்திப்போம் என தெரிவித்தார்.
மேலும், “தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இருந்து அமைச்சர்கள் வந்து இடைத்தேர்தலுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டுமென எங்களிடம் கேட்டனர். அவர்களுக்கு நாங்கள் ஆதரவு இல்லை என்பதை தெரிவிப்போம். மேலும் திமுகவிலிருந்து எங்களிடம் யாரும் ஆதரவு கேட்கவில்லை. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தனித்துப் போட்டியிடும் நிலைபாட்டில் இருப்பதால், இணைந்து தேர்தலை சந்திப்போம்” என தெரிவித்தார்.