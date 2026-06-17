உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டி - தவெக அரசுக்கு ஆதரவளித்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இன்று முக்கிய முடிவு
ஆளுங்கட்சியான தவெகவிற்கு ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளித்தாலும், அரசியல்ரீதியான செயல்பாடுகளில் தனித்து செயல்படுவதென முடிவெடுத்துள்ளதாக கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 17, 2026 at 8:18 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இடதுசாரி கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுவது குறித்து இன்று ஆலோசித்து முடிவெடுக்க உள்ளனர்.
2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் மிகப் பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்த நிலையில், திமுக தலைமை வகிக்கும் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியிலிருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் விலகி இருக்கின்றன. தற்போதைய அரசியல் சூழலில் திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடம் பெற இயலாது என்று அந்த கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் திட்டவட்டமாக கடந்த வாரம் தெரிவித்தார்.
அதே போல், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் இனி இல்லை என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், கூட்டணி இல்லையென்றாலும் மக்கள் நலன் சார்ந்த பொதுவான பிரச்சினைகளில் திமுகவுடன் இணைந்து செயல்படுவோம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், வருகிற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களுக்குள் புதிய கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுவது குறித்து, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இன்று கலந்தாலோசிக்க உள்ளன. அதற்காக, சென்னையிலுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது. அதில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட் - லெனினிஸ்ட்) ஆகிய மூன்று கட்சிகள் பங்கேற்கின்றன.
இது குறித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த முன்னணி நிர்வாகி ஒருவரிடம் கேட்ட போது, “திமுக - அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தொடர்ந்து இடம் பெற்று வந்தோம். இதனால் எங்கள் கட்சியின் பலம் குறைந்து வருவதாக கருதுகிறோம். மேலும் எங்கள் கட்சிக்கு எவ்வளவு வாக்கு வங்கி இருக்கிறது என்பது தெரியாத நிலை உள்ளது.
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தற்போது ஆளுங்கட்சியாக உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளித்தாலும், அரசியல்ரீதியான செயல்பாடுகளில் தனித்து செயல்படுவதென முடிவெடுத்துள்ளோம். குறிப்பாக மக்கள் நலன் சார்ந்த போராட்டங்களில் தீவிரமாக ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளோம்.
வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தங்கள் வாக்கு வங்கியை கண்டறியும் வகையிலும், உள்ளாட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு பெறும் வகையிலும் தனித்து போட்டியிடுவது குறித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளோம். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்தன்மையை பெறும் வகையில் வரும் காலங்களில் செயல்பாடுகளை அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
அதிமுக - திமுக ஆகிய கட்சிகளின் தலைமையில் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு மாற்றாகவும், கூட்டணிக்காக நாங்கள் சென்று பேசும் நிலைமையை மாற்றி, வரும் காலங்களில் கூட்டணிக்கு பிற கட்சிகள் வந்து பேச வேண்டும் என்ற நிலையை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்” என்றார்.