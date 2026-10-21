சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை: இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை?
சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், அதிகபட்சமாக மீனம்பாக்கத்தில் 12 சென்டிமீட்டரும், நுங்கம்பாக்கத்தில் 10 சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 7:23 AM IST
சென்னை: நேற்று இரவு முதல் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட 5 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் இலங்கையை ஒட்டிய வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக, அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று இரவிலிருந்து விடிய விடிய சென்னை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் அதிகபட்சமாக, மீனம்பாக்கத்தில் 12 சென்டிமீட்டர் மழையும், நுங்கம்பாக்கத்தில் 10 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலை 10 மணி வரை மழை நீடிக்கும்
சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் காலை 10 மணி வரை மழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆய்வு
கனமழையால் சென்னையில் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்காமல் இருப்பதற்காக இரவு நேரத்திலும் மண்டலங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சர்களும், அதிகாரிகளும், மாநகராட்சி ஊழியர்களும் மழை நீரை அகற்றும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர்.
இன்று (21.10.2026) விடியற்காலை திரு.வி.க நகர் மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வெளியேற்றும் பணிகள் மற்றும் மழைநீர் தேங்கக்கூடிய இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் வார்டு 65இல் அமைந்துள்ள நீர் இறைக்கும் அறையை (Pump Room) அமைச்சர் அருண்ராஜ் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அப்போது நீர் வெளியேற்றுவதற்கு தேவையான மாற்று மோட்டார் பம்புகள் (standby motors) தயார் நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்தார்.
பின்னர் வார்டு 71-இல் அமைந்துள்ள பெரம்பூர் சுரங்கப்பாதையினை ஆய்வு செய்தார். இப்பகுதியில் தற்போது லேசான மழை பெய்து வருவதால் இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள 20HP திறன் கொண்ட 2 மோட்டார் பம்புகள் மற்றும் 25HP திறன் கொண்ட 1 மோட்டார் பம்பு ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும் தற்போது மழை பெய்யத் தொடங்கியுள்ளதால், இப்பகுதியில் மழைநீர் தேங்குவதற்கு முன்பாகவே உடனுக்குடன் மோட்டார் பம்புகளை இயக்கி மழைநீரை அகற்ற அறிவுறுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அங்காளம்மன் கோயில் தெரு, மற்றும் டெமலஸ் சாலை பகுதிகளில் மழை நீர் வெளியேறும் வடிகால்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். பின்னர் தானா தெருவில் மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள 100HP மோட்டார் பம்பை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
அதேபோல், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, மண்டலம்–5க்குட்பட்ட சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகத் தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள சூப்பர் சக்கர் இயந்திரம், மற்றும் டிராக்டரில் பொருத்தப்பட்ட நீர் இறைக்கும் மோட்டார் பம்புகளை நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு ஆய்வு செய்தார்.